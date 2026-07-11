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अपना बना ल ना पूरा राजा…! शाळेच्या टीव्हीवर अश्लील गाणं लावून मुख्याध्यापक बेधुंद होऊन झोपला, सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाले दृष्य

Updated On: Jul 11, 2026 | 09:10 AM IST
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सारांश

School Video Viral : विद्येच्या मंदिरात नको तो प्रकार... सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल होताच संबंधित मुख्याध्यापकावर करण्यात आली निलंबणाची कारवाई. व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते तुम्हीच पाहा.

अपना बना ल ना पूरा राजा...! शाळेच्या टीव्हीवर अश्लील गाणं लावून मुख्याध्यापक बेधुंद होऊन झोपला, सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाले दृष्य

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • उत्तर प्रदेशातील स्मार्ट शाळेत घडलेल्या एका प्रकाराचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
  • व्हिडिओ समोर आल्यानंतर शिक्षण विभागाने चौकशी सुरू केली आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली.
  • या घटनेनंतर सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत असून शाळांमधील शिस्त आणि जबाबदारीबाबत चर्चा सुरू झाली.
उत्तर प्रदेशातील महोबा येथील एका स्मार्ट शाळेच्या क्लासरुमध्ये मुख्याध्यापकाचा अश्लील प्रकार पकडला गेला. याचा व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यानंतर मुख्याध्यापकावर आणि शाळेवर भरपूर टिका करण्यात आली. घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल होताच शाळेने कडक कारवाई करत आरोपी मुख्याध्यापक रमेश चंद्र याला निलंबित केल्याची माहिती समोर येत आहे. चला नक्की काय प्रकरण आहे ते सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय आहे प्रकरण?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, खरेला पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील टिकरी गावातील सामुदायिक शाळेत हा प्रकार घडल्याची माहिती आहे. मुख्याध्यापक रमेश चंद्र नेहमीप्रमाणे शाळेत पोहचला आणि त्याने स्मार्ट क्लासमध्ये असलेल्या डिजीटल टीव्हीवर मोठ्या आवाजात अश्लिल गाण वाजवायला सुरुवात केली. गाणं लावून झाल्यानंतर तो बेंचवर जाऊन लेटला आणि काही वेळाने घोरत झोपेत मग्न झाला. माहितीनुसार, त्याने टीव्हीवर ‘अपना बना ल ना पूरा राजा’ हे भोजपूरी गाणं वाजवलं होतं. व्हिडिओमध्ये क्लासरुम रिकामी दिसते, एकही विद्यार्थी यावेळी क्लासरुमध्ये उपस्थित नसतो, अशात याच संधीचा फायदे घेत मुख्याध्यापक क्लासरुमलाच आपली बेडरुम बनवत त्यात नको ते चाळे करु लागतो.

दरम्यान क्लासरुममधील सीसीटीव्ही कॅमेरात हा सर्व प्रकार कैद झाल्याने हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला. सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मिडियावर शेअर होताच गावकऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे मनमानी वागणुकीबद्दल तक्रार केली आणि चाैकशी करत संबंधित मुख्याध्यापकावर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली. चौकशीत आरोप खरे असल्याचे आढळल्यानंतर, आरोपी मुख्याध्यापक रमेश चंद्र याला शाळेतून निलंबित करण्यात आलं आहे. सदर घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज @KishorJoshi02 नावाच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर करण्यात आले आहे.

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यूजर्सच्या प्रतिक्रिया

अनेक यूजर्सने व्हिडिओतील प्रकार पाहून यावर आपल्या प्रतिक्रिय व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “शाळेसारख्या पवित्र ठिकाणी अशी वर्तणूक अजिबात खपवून घेतली जाऊ नये. दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मुख्याध्यापकाकडून अशा प्रकारच्या वागणुकीची अपेक्षा नाही. विद्यार्थ्यांसाठी हा चुकीचा संदेश आहे”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “तो बेडरुममध्ये नसून शाळेत आहे, हे तो विसरला का?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Mahoba uttar pradesh smart school headmaster caught on cctv playing obscene song in classroom video viral

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Published On: Jul 11, 2026 | 09:10 AM

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