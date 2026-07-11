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  • Operation Tiger 3 Uddhav Thackeray Shiv Sena 10 Mla Claim Eknath Shinde Plan

एकनाथ शिंदेंचा नवा गेम प्लॅन? ‘Operation Tiger 3’ने ठाकरे गटात पुन्हा राजकीय भूकंपाची चर्चा, 10 आमदार संपर्कात असल्याचा दावा

Updated On: Jul 11, 2026 | 09:24 AM IST
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सारांश

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन टायगर 3' चर्चेत आले आहे. ठाकरे गटातील तब्बल 10 आमदारांचे मतपरिवर्तन झाल्याचा दावा करण्यात येत असून, त्यामुळे शिवसेनेत पुन्हा मोठी फूट पडणार का, अशी चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कथित राजकीय रणनीतीचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे.

एकनाथ शिंदेंचा नवा गेम प्लॅन? 'Operation Tiger 3'ने ठाकरे गटात पुन्हा राजकीय भूकंपाची चर्चा, 10 आमदार संपर्कात असल्याचा दावा

एकनाथ शिंदेंचा नवा गेम प्लॅन? 'Operation Tiger 3'ने ठाकरे गटात पुन्हा राजकीय भूकंपाची चर्चा, 10 आमदार संपर्कात असल्याचा दावा

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विस्तार
  • ‘ऑपरेशन टायगर 3’ची जोरदार चर्चा!
  • ठाकरे गटातील 10 आमदार संपर्कात असल्याचा दावा; पुन्हा फूट पडणार?
  • ठाकरे गटाला आणखी एक धक्का?
Operation Tiger 3 News Marathi : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरू केल्यानंतर काही दिवसांनी, शिवसेनेचे (यूबीटी) सहा खासदार आणि विधान परिषद सदस्य सचिन अहिर हे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत पक्षप्रवेश केला. आता नवीन राजकीय घडामोडींनुसार, पक्षांतराची आणखी एक फेरी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार, शिंदे गट आता ‘ऑपरेशन टायगर ३’ ची तयारी करत आहे, ज्याचा उद्देश शिवसेना (यूबीटी) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) या दोन्ही पक्षांतील आमदार आणि खासदारांना आपल्या पक्षात घेण्याच्या तयारीत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही पक्षांतील अनेक वरिष्ठ नेत्यांसोबत बंद दाराआड बैठका आणि चर्चा सुरू आहेत.

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शिंदे गटातील सूत्रांचा दावा आहे की, शिवसेनेच्या (यूबीटी) १० आमदारांना पक्षांतर करण्यासाठी आधीच राजी करण्यात आले आहे. तथापि, कोणतीही औपचारिक कारवाई करण्यापूर्वी पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत कायदेशीर आणि तांत्रिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी किमान आणखी पाच आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सूत्रांनी पुढे असा दावा केला आहे की, शिंदे गटाने ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या आणखी एका विद्यमान खासदाराशी संपर्क साधला आहे.

हा राजकीय संपर्क केवळ शिवसेनेपुरता (UBT) मर्यादित नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) अनेक आमदार आणि खासदारांनाही शिंदे गटाकडून लक्ष्य केले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून प्राथमिक चर्चा झाली असून काही नेत्यांसोबत बैठकाही झाल्या आहेत. या हाय-प्रोफाईल राजकीय मोहिमेच्या समन्वयाची जबाबदारी वकील निलेश देशमुख यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे, जे माजी मंत्री आणि आमदार डॉ. तानाजी सावंत आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या जवळचे मानले जातात.

ही मोहीम अंतिम टप्प्यात असून येत्या काही दिवसांत सुरू केली जाऊ शकते, ज्यामुळे महाराष्ट्रात आणखी एक मोठे राजकीय स्थित्यंतर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नाशिक महानगरपालिकेतही अशाच प्रकारची अटकळ निर्माण झाली आहे. राजकीय वर्तुळात अशा बातम्या येत आहेत की, शिवसेनेचे (यूबीटी) १० ते १२ नगरसेवक शिंदे गटाच्या संपर्कात आहेत.

नाशिकमधील शिवसेनेच्या (यूबीटी) नेत्यांच्या मते, शिंदे गटाने एका मध्यस्थाची नेमणूक केली आहे, जो नगरसेवकांना फोन करून ५ कोटी रुपयांच्या विकास निधीचे आमिष दाखवून पक्षात सामील होण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे. या अटकळांच्या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे गटाचे नगरसेवक पक्षांतराच्या अफवा दूर करण्यासाठी आणि एकता दर्शवण्यासाठी पक्षाच्या गटनेत्यांच्या कार्यालयासमोर एकत्र येण्याची शक्यता आहे.

या वृत्तांवर प्रतिक्रिया देताना, शिंदे गटाचे गटनेते अजय बोरास्ते यांनी ‘ऑपरेशन टायगर’चा वृत्तांत फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, या घडामोडी कोणत्याही संघटित राजकीय मोहिमेमागे नसून उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वावरील विश्वासापोटी प्रेरित आहेत. बोरास्ते म्हणाले, “हे ‘ऑपरेशन टायगर’ नाही. हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे.”

तसेच पुढे असा दावा केला की, विधान परिषद निवडणुकीदरम्यान अनेक नगरसेवकांनी मंत्री उदय सामंत आणि दादा भुसे यांच्याशी संपर्क ठेवला होता आणि आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत आणखी नेते सामील होऊ शकतात, असे संकेतही दिले.

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Web Title: Operation tiger 3 uddhav thackeray shiv sena 10 mla claim eknath shinde plan

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Published On: Jul 11, 2026 | 09:24 AM

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