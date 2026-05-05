Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Is Xiaomi Planning To Discontinue This Foldable Phone Lineup What Will Be The Reason Tech News Marathi

Xiaomi चाहत्यांना धक्का! कंपनी ‘या’ फोल्डेबल फोनला करणार ‘Good Bye’? कारण काय? जाणून घ्या

Xiaomi च्या फोल्डेबल फोनबाबत चर्चा रंगली आहे. रिपोर्ट्सनुसार कंपनी Mix Flip लाईनअप बंद करण्याच्या तयारीत असल्याचे समोर आले आहे, मात्र अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे आता यूजर्समध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 01:22 PM
Xiaomi चाहत्यांना धक्का! कंपनी 'या' फोल्डेबल फोनला करणार 'Good Bye'? कारण काय? जाणून घ्या

Xiaomi चाहत्यांना धक्का! कंपनी 'या' फोल्डेबल फोनला करणार 'Good Bye'? कारण काय? जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • रिपोर्ट्सनुसार Xiaomi त्यांच्या Mix Flip फोल्डेबल फोन लाईनअपला बंद करण्याचा विचार करत आहे.
  • Weibo वरील लीकनुसार Mix Flip 3 लाँच होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले जात आहे.
  • वाढता उत्पादन खर्च आणि कमी रिटर्न हे या निर्णयामागचे संभाव्य कारण मानले जात आहे.
टेक कंपनी Xiaomi ने त्यांच्या करोडो चाहत्यांना एक मोठा झटका दिला आहे. चिनी ब्रँड एक फोल्डेबल लाइनअप बंद करण्याची तयारी करत आहे. हे लाईनअप Mix Flip असल्याचे सांगितलं जात आहे. रिपोर्टनुसार, कंपनी यावर्षी या लाईनअपअंतर्गत फोन लाँच करणार नसल्याची माहिती आहे. तसेच भविष्यात देखील ही लाईनअप लाँच करणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. कंपनीने त्यांच्या फ्लिप फोनच्या पुढील व्हेरिअंटला रामराम केले आहे, असं म्हटलं तरी वावग ठरणार नाही.

iOS 27 अपडेट लवकरच येणार; तुमच्या iPhone ला मिळणार का? येथे वाचा सपोर्टेड डिव्हाइसेसची संपूर्ण यादी

Mix Flip चे पुढील मॉडेल लाँच होणार नाही?

चीनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म Weibo वर डिजिटल चॅट स्टेशन (DCS) ने दावा केला आहे की, टेक कंपनी शाओमी त्यांचा छोटा फोल्डेबल फोन म्हणजेच Mix Flip आता लाँच करणार नाही. कंपनीने आता या फोनची लाईनअप बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका यूजरने जेव्हा Mix Flip 3 बाबत प्रश्न विचारले तेव्हा DCS ने उत्तर देत दावा केला आहे की, कंपनी त्यांचा पुढील फ्लिप लाँच करणार नाही. मात्र रिपोर्टमध्ये अद्याप सांगितलं नाही की, कंपनी त्यांचा मोठा फोल्डेबल फोन म्हणजेच बुक स्टाइल फोल्डेबल फोन Mix Fold बंद करणार आहे की नाही. (फोटो सौजन्य – Xiaomi) 

तथापी, चिनी ब्रँड शाओमीने अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही किंवा याबाबत कोणतीही माहिती देखील अधिकृतपणे शेअर केली नाही. यासोबतच कंपनीने प्रोडक्ट लाईनअप बंद करण्याचा निर्णय का घेत आहे, याचे कारण देखील अद्याप अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात आले नाही. समोर आलेल्या रिपोर्टनुसार, छोटे फोल्डेबल फोनचा उत्पादन खर्च जास्त आहे आणि त्यातून फारसे मूल्य मिळत नाही. याच कारणामुळे कंपनी ही फोन लाईनअप बंद करणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.

BGMI 4.4 Update: लवकरच येणार नवं अपडेट; ‘सुपरफास्ट गाडी’ आणि नवीन मॅप्ससह गेमिंग अनुभव बदलणार

Oppo ने देखील बंद केला फ्लिप फोन?

केवळ शाओमीच नाही तर चिनी कंपनी ओप्पोने देखील त्यांची फ्लिप फोन लाईनअप बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने Oppo Find N3 Flip नंतर त्यांचे पुढील मॉडेल लाँच केले नाही. कंपनीने हा फ्लिप फोन 2023 मध्ये लाँच केला होता. शाओमाी आणि ओप्पो त्यांची फ्लिप लाईनअप बंद करत असतानाच दुसरीकडे मोटोरोलाने अलीकडेच त्यांची नवा फ्लिप फोन लाईनअप बाजारात लाँच केली आहे. यामध्ये Motorola Razr 70, Razr 70+ और Razr 70 Ultra या डिव्हाईसचा समावेश आहे.

Web Title: Is xiaomi planning to discontinue this foldable phone lineup what will be the reason tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 01:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज
1

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी
2

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

लवकरच रिटायर होणार mAadhaar… UIDAI ने सोशल मीडियावर केली घोषणा; नव्या अ‍ॅपसह यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी स्मार्ट
3

लवकरच रिटायर होणार mAadhaar… UIDAI ने सोशल मीडियावर केली घोषणा; नव्या अ‍ॅपसह यूजर्सचा अनुभव होणार आणखी स्मार्ट

Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
4

Instagram चं नवं Instants बनलंय डोक्याला ताप? कसं कराल बंद? फॉलो करा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM
Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

May 16, 2026 | 12:30 PM
ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

May 16, 2026 | 12:26 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM