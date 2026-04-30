Smart TV Tips : स्मार्ट टीव्ही घेताना या गोष्टीकडे नक्की लक्ष द्या, नाहीतर चित्रपट आणि गेमिंगचा मजा होईल खराब

स्मार्ट टीव्ही खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास चित्रपट पाहणे आणि गेमिंगचा अनुभव खराब होऊ शकतो. योग्य डिस्प्ले क्वालिटी, रिफ्रेश रेट आणि कनेक्टिव्हिटी पर्याय तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 02:42 PM
Smart TV Tips : स्मार्ट टीव्ही घेताना या गोष्टीकडे नक्की लक्ष द्या, नाहीतर चित्रपट आणि गेमिंगचा मजा होईल खराब

आजकाल स्मार्ट टीव्ही एका अशा वैशिष्ट्यासह येत आहेत जे खूप उपयुक्त आहे. पण बहुतेक लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. जर तुम्ही नवीन स्मार्ट टीव्ही खरेदी करत असाल, तर या वैशिष्ट्याकडे नक्की लक्ष द्या. आम्ही रिफ्रेश रेटबद्दल बोलत आहोत. हे वैशिष्ट्य आजकाल एक गरज बनले आहे. अनेक कंपन्या याचा जोरदार प्रचार करत आहेत. त्यामुळे, जरी तुम्हाला यासाठी थोडे जास्त पैसे खर्च करावे लागले तरी, संकोच करू नका. हे वैशिष्ट्य चित्रपट पाहण्यापासून ते गेमिंगपर्यंत तुमचा अनुभव अधिक चांगला करेल. चला, हे वैशिष्ट्य का महत्त्वाचे आहे आणि त्याचे फायदे काय आहेत ते जाणून घेऊया.

रिफ्रेश रेट म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, रिफ्रेश रेट म्हणजे स्क्रीन प्रति सेकंद किती वेळा नवीन प्रतिमा अपडेट किंवा रिफ्रेश करते याची संख्या. याचा अर्थ असा की, डिस्प्ले प्रति सेकंद किती नवीन प्रतिमा दाखवतो याची संख्या हर्ट्झ (Hz) मध्ये मोजली जाते. बहुतेक सामान्य टीव्ही 60 Hz रिफ्रेश रेट देतात. नवीन टीव्ही खरेदी करताना, तुम्ही या रिफ्रेश रेटचे मॉडेल टाळावे.

उच्च रिफ्रेश रेटचे फायदे काय आहेत?

जरी बहुतेक लोक याला एक तांत्रिक वैशिष्ट्य मानत असले तरी, जेव्हा तुम्ही उच्च रिफ्रेश रेट असलेला टीव्ही वापरता तेव्हा त्याचा फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. उच्च रिफ्रेश रेट असलेल्या टीव्हीच्या प्रमुख फायद्यांमध्ये धूसरपणा कमी होणे समाविष्ट आहे. शिवाय, उच्च रिफ्रेश रेटमुळे डोळ्यांवरील ताणही कमी होतो, ज्यामुळे जास्त वेळ टीव्ही पाहणे कमी थकवणारे ठरते. जर तुम्ही खेळांचे चाहते असाल, तर उच्च रिफ्रेश रेटमुळे तुमचा सामना पाहण्याचा अनुभव सुधारेल. यामुळे खेळ अधिक सुरळीत दिसतो. जर तुम्ही तुमच्या टीव्हीवर गेम खेळत असाल, तर उच्च रिफ्रेश रेटमुळे इनपुट लॅग कमी होतो, ज्यामुळे गेम्स अधिक प्रतिसाद देणारे वाटतात. म्हणून, 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz किंवा त्याहून अधिक रिफ्रेश रेट असलेले मॉडेल निवडा.

स्मार्ट टीव्ही खरेदी करताना, या गोष्टी लक्षात ठेवा

– जर तुम्ही तुमच्या स्मार्ट टीव्हीवर अधिक ॲप्स इन्स्टॉल करण्याचा विचार करत असाल, तर जास्त रॅम असलेले मॉडेल निवडा.

– टीव्ही खरेदी करताना, मॉडेलचे वर्ष नक्की तपासा आणि तीन वर्षांपेक्षा जुने मॉडेल खरेदी करणे टाळा.

– टीव्हीचा साउंड आउटपुट नक्की तपासा. टीव्हीचा साउंड आउटपुट किमान 30W असावा.

– ऑडिओचा अनुभव अधिक चांगला करण्यासाठी, तुम्ही टीव्हीसोबत साउंडबार देखील खरेदी करू शकता

Published On: Apr 30, 2026 | 02:42 PM

