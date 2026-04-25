Sangali Crime: सांगलीत हृदयद्रावक घटना! तलावात बुडून दोन शाळकरी मुलांचा मृत्यू, काय घडलं नेमकं?

सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात सनमडी येथे तलावात बुडून दोन शाळकरी मुलांचा मृत्यू झाला. पाण्याचा अंदाज न आल्याने ही दुर्घटना घडली. दोघेही मित्र मासेमारीच्या ठिकाणी गेले होते.

Updated On: Apr 25, 2026 | 10:49 AM
crime
  • तलावात बुडून दोन शाळकरी मुलांचा मृत्यू
  • पाण्याचा अंदाज न आल्याने घडली दुर्घटना
  • दोघेही मासेमारीच्या ठिकाणी गेले होते
सांगली: सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सनमडी येथे तलावात पोहत असताना दोन शाळकरी मुलांचा अत्यंत दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. हर्षद संजय कांबळे (15) व जगदीश वसंत मोरे वय (14) अशी मयत झालेल्या दोन्ही मुलांची नावे आहेत. या दोघांचा तलावात बुडून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

काय घडलं नेमकं?

पत्रकार असलेले संजय कांबळे यांचा हर्षद हा सुपुत्र आहे. त्याने नुकतीच दहावीची परीक्षा दिली होती, तर जगदीशने नववीची परीक्षा दिली होती. हर्षदसोबत आणि जगदीश हे दोघे जण आज तालुक्यातील सनमडी गावाच्या हद्दीमध्ये असलेल्या तलावामध्ये गेले होते. पत्रकार संजय कांबळे यांचा मासेमारीचा व्यवसाय असून या तलावातील मासेमारीचा ठेका त्यांना मिळालेला होता. तेथे मासेमारी सुरु होती.

संजय कांबळे आज मुलीच्या CET परीक्षेसाठी तिला घेऊन गेले होते. म्हणून मासेमारीचे काम पाहण्यासाठी हर्षद आणि जगदीश तलावाकडे गेले होते. त्यासाठी ते पाण्यात उतरले होते. त्यांना पोहायला येत नव्हते. ते तलावाच्या कडेनेच पाण्यातून चालत होते. पण एकेठिकाणी असलेल्या खोलगट भागात ते आले असता
तेथील पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते दोघेही बुडाले व त्यांचा मृत्यू झाला आहे.

पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले आहे. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील सनमडी येथे.

  • Que: मुलांचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: तलावात बुडल्यामुळे दोघांचा मृत्यू झाला.

  • Que: दुर्घटनेचे कारण काय होते?

    Ans: पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते खोल भागात गेले आणि बुडाले.

Published On: Apr 25, 2026 | 10:49 AM

