सावधान! डोकेदुखी आणि अस्वस्थता जाणवतेय?’कॅफिन ओव्हरडोज’ तर नाही ना? चहा-कॉफी प्रेमींनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका!

जास्त प्रमाणात कॅफिनचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरु शकतं. म्हणून, दररोज किती कॅफिन सेवन करणे सुरक्षित आहे आणि ते जास्त झाल्यावर शरीर कशाप्रकारे रिअॅक्ट होतं हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. चला जाणून घेऊयात आपल्या शरीरावर एक्स्ट्रा कॅफिनचा काय परिणाम होतो?
FDAच्या मते, प्रौढांनी दररोज 400 मिलीग्रामपेक्षा जास्त किंवा 2 ते 3 कप कॅफिनचे सेवन करू नये. जास्त कॅफिन सेवन केल्याने ओव्हरडोजचा धोका वाढतो. किशोरवयीन मुलांनी 100 मिलीग्रामपेक्षा जास्त कॅफिनचे सेवन करू नये. स्तनपान करणाऱ्या महिलांनी जास्त कॅफिनचे सेवन टाळावे. तथापि, गर्भवती महिलांनी दररोज200 मिलीग्रामपेक्षा कमी चहा किंवा कॉफी पिणे सुरक्षित मानले जाते. कारण याचा विपरीत परिणाम बाळावर होऊ शकतो पण तो कशा प्रकारे होऊ शकतो आणि किती प्रमाणात होऊ शकतो हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
कॅफिनचा प्रत्येकाच्या शरीरावर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम होतो. काही लोकांना थोडासा चहा किंवा कॉफी घेतल्यावरही भितीदायकपणा वाटू शकते. विशेषतः जर त्यांची नियमित कोणती औषधे चालू आहेत किंवा एखादं औषध घेत असतील. म्हणूनच, तुमच्या आरोग्यासाठी कॅफिनचे योग्य प्रमाण निश्चित करण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे कधीही चांगलंच म्हणावं लागेल.
हृदयाचे ठोके वाढणे
अतिसार
डोकेदुखी
चिंता
जास्त तहान (पॉलीडिप्सिया)
जास्त लघवी होणे
निद्रानाश
जास्त प्रमाणात कॅफिनचे सेवन केल्याने शरीरात फक्त हीच लक्षणं दिसत नाहीत तर त्याच बरोबर श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा श्वास फुलणं, रक्तदाब अचानक वाढणं (उच्च रक्तदाब), स्नायूंमध्ये पेटके येणे, मळमळ आणि उलट्या होणे, गोंधळ किंवा झटके येणे यासारख्या समस्या देखील उद्भवू शकतात.
मूत्रपिंडाचे नुकसान
मेंदूचे नुकसान
हृदयावर परिणाम
रक्तातील पोटॅशियमचे प्रमाण कमी (हायपोक्लेमिया)
उच्च रक्तातील साखर (हायपोग्लायसेमिया)
रक्तात जास्त आम्ल (मेटाबॉलिक आम्लदोसिस)
त्यामुळे आपल्या आयुष्यात आपण नियमित भरभरुत पित असलेल्या अमृतासमान चहा आणि कॉफी आपल्या शरीरासाठी अमृत म्हणून नाही तर अतिशयोक्ती झाली तर धोकादायक ठरु शकतात.