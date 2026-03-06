Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सावधान! डोकेदुखी आणि अस्वस्थता जाणवतेय?’कॅफिन ओव्हरडोज’ तर नाही ना? चहा-कॉफी प्रेमींनी ‘या’ लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका!

आपल्यापैकी बहुतेक जण आपली सकाळ चहा किंवा कॉफीने सुरू करतात. सकाळी रिफ्रेशमेंटसाठी चहा कॉफी हा काही जणांसाठी अमृतासारखं काम करतो. त्यातील कॅफिन हे झोपेची समस्या दूर करण्यासाठी एक उत्तम मार्ग आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 12:48 PM
(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

  • सकळची झोप उडवण्यासाठी चहा-कॉफीचं सेवन करता?
  • प्रमाणापेक्षा कॅफिनचं सेवन केल्यानं होऊ शकतात वाईट परिणाम
  • या गंभीर आजारांचा होऊ शकतो प्रादुर्भाव
How Much Caffeine A Day : आपल्यापैकी बहुतेक जण आपली सकाळ चहा किंवा कॉफीने सुरू करतात. सकाळी रिफ्रेशमेंटसाठी चहा कॉफी हा काही जणांसाठी अमृतासारखं काम करतो. त्यातील कॅफिन हे झोपेची समस्या दूर करण्यासाठी एक उत्तम मार्ग आहे. बऱ्याचदा, आपण दिवसभरात विचार न करता अनेक कप चहा किंवा कॉफी पितो.

कॅफिनचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक

जास्त प्रमाणात कॅफिनचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरु शकतं. म्हणून, दररोज किती कॅफिन सेवन करणे सुरक्षित आहे आणि ते जास्त झाल्यावर शरीर कशाप्रकारे रिअॅक्ट होतं हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. चला जाणून घेऊयात आपल्या शरीरावर एक्स्ट्रा कॅफिनचा काय परिणाम होतो?

एका दिवसात किती कॅफिन सुरक्षित?

FDAच्या मते, प्रौढांनी दररोज 400 मिलीग्रामपेक्षा जास्त किंवा 2 ते 3 कप कॅफिनचे सेवन करू नये. जास्त कॅफिन सेवन केल्याने ओव्हरडोजचा धोका वाढतो. किशोरवयीन मुलांनी 100 मिलीग्रामपेक्षा जास्त कॅफिनचे सेवन करू नये. स्तनपान करणाऱ्या महिलांनी जास्त कॅफिनचे सेवन टाळावे. तथापि, गर्भवती महिलांनी दररोज200 मिलीग्रामपेक्षा कमी चहा किंवा कॉफी पिणे सुरक्षित मानले जाते. कारण याचा विपरीत परिणाम बाळावर होऊ शकतो पण तो कशा प्रकारे होऊ शकतो आणि किती प्रमाणात होऊ शकतो हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

प्रत्येकाच्या शरीरावर वेगवेगळा परिणाम

कॅफिनचा प्रत्येकाच्या शरीरावर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम होतो. काही लोकांना थोडासा चहा किंवा कॉफी घेतल्यावरही भितीदायकपणा वाटू शकते. विशेषतः जर त्यांची नियमित कोणती औषधे चालू आहेत किंवा एखादं औषध घेत असतील. म्हणूनच, तुमच्या आरोग्यासाठी कॅफिनचे योग्य प्रमाण निश्चित करण्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे कधीही चांगलंच म्हणावं लागेल.

कॅफिन ओव्हरडोसची लक्षणे

हृदयाचे ठोके वाढणे
अतिसार
डोकेदुखी
चिंता
जास्त तहान (पॉलीडिप्सिया)
जास्त लघवी होणे
निद्रानाश
जास्त प्रमाणात कॅफिनचे सेवन केल्याने शरीरात फक्त हीच लक्षणं दिसत नाहीत तर त्याच बरोबर श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा श्वास फुलणं, रक्तदाब अचानक वाढणं (उच्च रक्तदाब), स्नायूंमध्ये पेटके येणे, मळमळ आणि उलट्या होणे, गोंधळ किंवा झटके येणे यासारख्या समस्या देखील उद्भवू शकतात.

कॅफिनच्या अतिसेवनाचे हानिकारक परिणाम

मूत्रपिंडाचे नुकसान
मेंदूचे नुकसान
हृदयावर परिणाम
रक्तातील पोटॅशियमचे प्रमाण कमी (हायपोक्लेमिया)
उच्च रक्तातील साखर (हायपोग्लायसेमिया)
रक्तात जास्त आम्ल (मेटाबॉलिक आम्लदोसिस)

त्यामुळे आपल्या आयुष्यात आपण नियमित भरभरुत पित असलेल्या अमृतासमान चहा आणि कॉफी आपल्या शरीरासाठी अमृत म्हणून नाही तर अतिशयोक्ती झाली तर धोकादायक ठरु शकतात.

Published On: Mar 06, 2026 | 12:48 PM

