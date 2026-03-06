Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पॉप स्टार Britney Spears ला पोलिसांनी केली अटक; रात्रभर जेलमध्ये, तर आज कोर्टात सुनावणी

अमेरिकन गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. पोलिसांनी तिला कॅलिफोर्नियामध्ये अटक केल्याचे वृत्त आहे. तसेच आज तिला न्यायालयात हजर देखील राहण्यास सांगितले आहे. आता हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे जाणून घेऊ.

Updated On: Mar 06, 2026 | 12:46 PM
  • पॉप स्टार Britney Spears ला केली अटक
  • रात्रभर जेलमध्ये, तर आज कोर्टात सुनावणी
  • Britney Spears चे नक्की काय आहे प्रकरण?
 

जगप्रसिद्ध अमेरिकन पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स अचानक चर्चेत आली आहे. कॅलिफोर्नियामध्ये पोलिसांनी तिला अलिकडेच अटक केल्याचे वृत्त आहे. तसेच, गायिकेला आता सोडण्यात आले आहे. परंतु प्रकरण अद्याप संपलेले नाही. तिला न्यायालयाने आज हजर राहण्यास सांगितले आहे. तिच्यावर दारू पिऊन गाडी चालवल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. ही घटना ४ मार्च (बुधवार) रात्री घडली आहे. ती कॅलिफोर्नियातील व्हेंचुरा काउंटीमध्ये गाडी चालवत होती. पोलिसांना ती दारू पिऊन गाडी चालवत असल्याचा संशय आला. त्यांनी तिला थांबवले आणि नंतर तिला अटक करण्यात आली आहे.

Ramayana रिलीजपूर्वीच निर्मात्यांनी चाहत्यांना दिला मोठा धक्का; रणबीर- सनी देओल दिसणार पुन्हा एकत्र

ब्रिटनी स्पीयर्सला पोलिस कार्यालयात नेण्यात आले, जिथे तिची चौकशी करण्यात आली आणि कागदपत्रे पूर्ण केल्यानंतर तिला सोडण्यात आले. परंतु आता तिची कार जप्त करण्यात आली आहे. तिला सोडण्यात आले असले तरी, तिला या प्रकरणाबाबत न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. ४ मे रोजी न्यायालयीन सुनावणी होणार आहे.

ब्रिटनी स्पीयर्सने इन्स्टाग्राम अकाउंट केले डिलीट

या घटनेनंतर, ब्रिटनी स्पीयर्सचे इन्स्टाग्राम अकाउंटही दिसत नाही आहे. असे म्हटले जात आहे की तिने तिचे इन्स्टाग्राम अकाउंट डिलीट केले आहे. परंतु, तिने तिचे अकाउंट डिलीट केले आहे की इतर कोणत्याही कारणामुळे ते दिसत नाही याची अद्याप पुष्टी झालेली नाही. गायिकेचे इन्स्टाग्रामवर ४२ दशलक्ष लोक फॉलोवर्स आहेत.

Dhurandhar Trailer: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘धुरंधर २’ चा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; जाणून घ्या वेळ आणि तारीख

ब्रिटनी स्पीयर्सचे शेवटचे गाणे

ब्रिटनी स्पीयर्स हे गायन जगतातील एक मोठे नाव आहे. तिने १९९८ मध्ये गायन क्षेत्रात पदार्पण केले. तेव्हापासून तिने कधीही मागे वळून पाहिले नाही, एकामागून एक हिट गाणी तिने दिली आहेत. “आय वाना गो”, “टॉक्सिक”, “बेबी वन मोर टाईम” आणि “क्रेझी” ही तिची काही लोकप्रिय गाणी आहेत. तिला पॉप आयकॉन मानले जाते आणि जगभरात तिचे चाहते देखील खूप आहेत. २०२४ मध्ये तिने जाहीर केले की ती पुन्हा गायनात सहभाग घेणार नाही. म्हणून तिचे तिचे शेवटचे गाणे, “होल्ड मी क्लोजर”, २०२२ मध्ये रिलीज झाले. या गाण्यासाठी तिने ब्रिटिश गायक आणि गीतकार एल्टन जॉनसोबत सहकार्य केले आहे.

