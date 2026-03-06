T20 World Cup 2026 स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या नामांकनांची झाली घोषणा! 8 खेळाडू शर्यतीत; यादीत फक्त 1 भारतीय

भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी आयसीसीने प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटसाठी नामांकन जाहीर केले आहे. या विजेतेपदासाठी एकूण आठ खेळाडू दावेदार आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या भारत आणि न्यूझीलंडमधील फक्त तीन खेळाडूंचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटच्या नामांकनांमध्ये न्यूझीलंडचे दोन आणि भारताचा एक खेळाडू आहे. पहिल्या सेमीफायनलमध्ये न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा नऊ विकेट्सने पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये टीम इंडियाने इंग्लंडवर रोमहर्षक विजय मिळवत अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी२० विश्वचषक २०२६ चा अंतिम सामना रविवार, ८ मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. टी२० विश्वचषक २०२६ च्या प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटसाठी नामांकन झालेल्या खेळाडूंवर एक नजर टाकूया:
IND vs ENG: ‘मी खूप मोठी चूक केली,’ हॅरी ब्रुकने सेमीफायनलमध्ये झालेल्या पराभवानंतर व्यक्त केले दु:ख; संघावर केली टीका
इंग्लंडच्या या अष्टपैलू खेळाडूने टी-२० विश्वचषकात आठ पैकी सहा सामन्यांमध्ये संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. जॅक्सने चार वेळा सामनावीराचा पुरस्कार जिंकला, ज्यामध्ये श्रीलंका आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सुपर एट सामन्यांचा समावेश आहे. या स्पर्धेत जॅक्सने बॅट आणि बॉल दोन्हीने आपली ताकद दाखवून दिली आहे.
पाकिस्तानसाठी आणखी एका गोंधळलेल्या मोहिमेत साहिबजादा फरहानने आशेचा किरण दाखवला. सलामीवीर फलंदाजाने सहा डावात ३८३ धावा केल्या आणि पुरुषांच्या टी२० विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम केला. पुरुषांच्या टी२० विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत दोन शतके करणारा फरहान पहिला खेळाडू ठरला.
या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेच्या दमदार कामगिरीत एडेन मार्करामचा महत्त्वाचा वाटा होता, उजव्या हाताच्या या फलंदाजाने आठ सामन्यात तीन अर्धशतके झळकावली. वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना, मार्करामची सर्वोत्तम कामगिरी पहिल्या गट टप्प्यात न्यूझीलंडविरुद्ध आणि सुपर एटमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध धावांचा पाठलाग करण्यात आली.
आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी पुन्हा जिंकले मन, इराण-इस्रायल युद्धामुळे भारतात अडकलेल्या परदेशी संघांसाठी केली खास सोय
संजू सॅमसन टी-२० विश्वचषकात प्रत्येक कामगिरीत सुधारणा करत आहे, उजव्या हाताच्या फलंदाजाने भारताच्या स्पर्धेतील शेवटच्या दोन सामन्यांमध्ये सलग सामनावीराचा पुरस्कार मिळवला आहे. सॅमसनने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सुपर ८ सामन्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण विजयात फक्त ५० चेंडूत नाबाद ९७* धावा काढल्या आणि त्यानंतर नॉकआउट सेमीफायनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या देशासाठी चांगली कामगिरी केली, त्याने ४२ चेंडूत ८९ धावा केल्या.
या टी-२० विश्वचषकात रचिन रवींद्रने फलंदाजीपेक्षा चेंडूने आपल्या संघासाठी अधिक मौल्यवान कामगिरी केली आहे. पाकिस्तानविरुद्धचा पहिला सुपर एट सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर, डावखुरा फिरकी गोलंदाज श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यात न्यूझीलंडला आघाडी मिळवून दिली. त्याने ३२ धावा केल्या आणि २७ धावांत ४ बळी घेतले आणि सह-यजमानांना १०७/८ पर्यंत रोखले. इंग्लंडविरुद्धच्या पुढच्या सामन्यात त्याने १९ धावांत ३ धावा केल्या, परंतु संघाचा पराभव झाला.
लुंगी एनगिडी हा दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाजीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि सध्या सुरू असलेल्या टी-२० विश्वचषकात तो त्यांचा सर्वात सातत्यपूर्ण वेगवान गोलंदाज होता. त्याने कॅनडाविरुद्ध चार विकेट्स घेऊन स्पर्धेची सुरुवात केली आणि त्यानंतर अफगाणिस्तानविरुद्ध ३/२६ अशी शानदार कामगिरी केली, ज्याचा निर्णय दोन सुपर ओव्हरमध्ये झाला. सुपर एटमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धही एनगिडीने तीन विकेट्स घेतल्या. भारताविरुद्ध तो विकेट न घेता खेळला असला तरी, एनगिडीने त्याच्या ऑफ-कटर गोलंदाजीने विरोधी फलंदाजांना रोखले आणि त्याच्या चार षटकांमध्ये फक्त १५ धावा दिल्या.
सुरुवातीच्या गट टप्प्यानंतर अमेरिका बाहेर पडली असली तरी, शॅडली व्हॅन शाल्कविकने या टी-२० विश्वचषकात गोलंदाजांसाठी एक आदर्श निर्माण केला. फक्त चार सामन्यांमध्ये, अमेरिकन वेगवान गोलंदाजाने सर्वात लहान स्वरूपात चांगल्या इकॉनॉमी रेटने १३ बळी घेतले. तो अजूनही या आवृत्तीत सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे.
टिम सेफर्टने टी-२० विश्वचषकातील निर्णायक सामन्यात न्यूझीलंडच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, उजव्या हाताच्या फलंदाजाने आठ सामन्यांमध्ये २७४ धावा केल्या आहेत, ज्यात आठ अर्धशतकांचा समावेश आहे. सेफर्टने अफगाणिस्तान आणि यूएईविरुद्ध अर्धशतकांसह स्पर्धेची चमकदार सुरुवात केली होती, परंतु उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची त्याची ५८ धावांची खेळी ही स्पर्धेतील त्याची सर्वात महत्त्वाची खेळी होती.