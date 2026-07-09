Trump Gaffe: नाटो परिषदेत ट्रम्प यांची घोडचूक; ‘Islamic Republic of Japan म्हणताच सोशल मीडियावर वाद, 25व्या घटनादुरुस्तीची मागणी

क्षणभर उपस्थितांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. काही सेकंदांनी ट्रम्प यांनी आपले वक्तव्य पुढे सुरू ठेवले आणि ते प्रत्यक्षात इराणबद्दल बोलत असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र तोपर्यंत त्यांच्या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला होता. या घटनेनंतर अनेक राजकीय विश्लेषक, पत्रकार आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेकांनी ही केवळ भाषिक चूक असल्याचे म्हटले, तर काहींनी त्यांच्या मानसिक क्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित केले.
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याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या २५व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या कार्य करण्यास असमर्थ असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. काही सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत ही घटनादुरुस्ती लागू करण्याची मागणी केली. एका वापरकर्त्याने लिहिले की, “जर राष्ट्राध्यक्ष इराण आणि जपान यामध्येच गोंधळ करत असतील, तर २५वी घटनादुरुस्ती लागू करण्याची वेळ आली आहे.” तर इतर काही समर्थकांनी ही केवळ बोलताना झालेली साधी चूक असल्याचे सांगत ट्रम्प यांचे समर्थन केले.
‘The Islamic Republic of Japan’ – Trump confuses US ally with Iran during Nato meeting pic.twitter.com/7GozM8buY4 — The Independent (@Independent) July 8, 2026
credit – social media and Twitter
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दरम्यान, अमेरिकेने इराणविरोधात नवीन लष्करी कारवाई सुरू केल्याच्या वृत्तांमुळे मध्यपूर्वेतील तणाव आणखी वाढल्याचे दिसत आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दक्षिण इराणातील काही किनारी भागांवर कारवाई केल्याचा दावा करण्यात आला. त्यानंतर इराणने बहरीन, कतार आणि कुवेतमधील अमेरिकन लष्करी तळांना लक्ष्य करत प्रत्युत्तरात्मक हल्ले केल्याचेही वृत्त समोर आले आहे. ट्रम्प यांच्या एका चुकीच्या शब्दप्रयोगामुळे सुरू झालेला हा वाद आता केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यातून अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणापासून ते जागतिक सुरक्षेपर्यंत अनेक प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. आगामी काही दिवसांत व्हाइट हाऊसकडून या प्रकरणावर अधिकृत स्पष्टीकरण येते का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.