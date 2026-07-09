IND vs ENG :तिलक वर्मा OUT, संजू सॅमसन IN? मालिका वाचवण्यासाठी टीम इंडियाची अग्निपरीक्षा; पाहा पिच रिपोर्ट आणि संभाव्य Playing XI

FIFA World Cup 2026 Quarterfinals Schedule: 40 संघ आउट; ‘या’ 8 संघात रंगणार थरार, पाहा क्वार्टर फायनलचे संपूर्ण वेळापत्रक
ब्रिस्टल येथील सपाट खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते, ज्यामुळे मोठे शॉट्स मारणे सोपे जाते. या मैदानावर चेंडू बॅटवर चांगल्या प्रकारे येतो. ही खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठीही फायदेशीर ठरु शकते. वेगवान गोलंदाजांना सुरुवातीला स्विंग आणि बाउन्स मिळण्याची शक्यता आहे. सामना जसजसा पुढे जाईल, तसतसे फलंदाजांचे वर्चस्व राहील. त्यामुळे, एक मोठा धावसंख्येचा सामना पाहायला मिळू शकतो. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. ब्रिस्टलमध्ये कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान १८ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात पाऊस पडण्याची शक्यता कमी आहे.
गेल्या दोन टी-२० सामन्यांमध्ये संजू सॅमसनला संघातून वगळण्यात आले. त्याच्या जागी वैभव सूर्यवंशीला संधी देण्यात आली होती. मात्र, वृत्तानुसार, तो संघात परतणार असून, उपकर्णधार तिलक वर्माला मधल्या फळीतून वगळले जाईल. गेल्या काही सामन्यांमध्ये या डावखुऱ्या फलंदाजाला यावर्षी मधल्या फळीत संघर्ष करावा लागला आहे. फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध त्याची कामगिरी विशेषतः खराब आहे. २०२६ मध्ये, तो फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध ९८ चेंडूंमध्ये केवळ ९० धावाच करू शकला आहे. फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध तिलक वर्माचा स्ट्राईक रेट १०० पेक्षा कमी आहे. त्याची सरासरी केवळ २२.५ असून, तो फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध चार वेळा बाद झाला आहे. आता भारतीय संघ मालिका गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. अशावेळी अनुभवी फलंदाज संजू सॅमसनवर संघ व्यवस्थापन पुन्हा एकदा विश्वास दाखवू शकते.
भारत: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती आणि प्रिन्स यादव.
इंग्लंड: फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद आणि जोश टंग
Switzerland beat Colombia: ७२ वर्षांनंतर स्वित्झर्लंडची ऐतिहासिक झेप; पेनल्टी शूटआऊटमध्ये कोलंबियाचा पराभव