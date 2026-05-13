मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी टेलीकॉम कंपनीने त्यांच्या प्लॅनची किंमत 50 टक्क्यांनी कमी केली आहे. यापूर्वी देखील कंपनीने दोन रिचार्ज प्लॅन्सची किंमत कमी केली होती. आता पुन्हा एकदा कंपनी नवीन यूजर्सना आकर्षित करण्यासाठी एका नव्या ऑफरसह सज्ज झाली आहे. नव्या ऑफरअंतर्गत यूजर्सना 100 रुपयांहून किंमतीत 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अॅक्सेसचा मिळणार आहे. कंपनीच्या या आकर्षक ऑफरबाबत जाणून घेऊया.
सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएलने एक्स अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करत नव्या ऑफरबाबत घोषणा केली आहे. कंपनीने त्यांच्या पोस्टमध्ये सांगितलं आहे की, यूजर्सना बीएसएनएल आयएफटिव्हीच्या सुरुवातीच्या प्लॅनमध्ये 1000 हून अधिक लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि ओटीटी अॅप्सचा अॅक्सेस मिळणार आहे. या प्लॅनची किंमत केवळ 61 रुपये आहे. कंपनीने त्यांच्या आयएफटिव्हीच्या प्लॅनच्या किंमती 50 टक्क्यांनी कमी केल्या आहेत. असं पहिल्यांदा घडलं नाही. कंपनीने यापूर्वी देखील त्यांच्या प्लॅन्सच्या किंमती कमी करत यूजर्सना सरप्राईज दिलं आहे.
Movie night? Cricket match? Weekend binge?
Ab remote pe ladai nahi… sabka entertainment ek hi pack mein. Enjoy 1000+ channels & OTT entertainment with BSNL IFTV Packages now at up to 50% lower prices.
Plans start at just ₹61.#BSNLIndia #StayConnected #InternetForEveryone… pic.twitter.com/TInjINTze0 — BSNL India (@BSNLCorporate) May 13, 2026
एक्सवर शेअर करण्याच आलेल्या पोस्टमध्ये कंपनीने म्हटलं आहे की, मुव्ही नाईट? क्रिकेट मॅच? वीकेंड बिंज? आता रिमोटवर भांडण नाही… सगळ्यांचं मनोरंजन एकाच पॅकमध्ये. BSNL IFTV पॅकेजेससोबत 1000+ चॅनेल्स आणि OTT मनोरंजनाचा आनंद घ्या, आता 50% पर्यंत कमी किमतीत. प्लॅन्स फक्त 61 रुपयांपासून सुरू.
अलीकडेच कंपनीने 151 रुपयांचा आयएफटिव्ही प्रिमियम प्लॅन लाँट केला होता. ज्याची व्हॅलिडीटी संपूर्ण एका महिन्याची म्हणजेच 30 दिवसांची होती. या प्लॅनमध्ये लाईव्ह टिव्ही चॅनेल्स आणि प्रिमियम ओटीपी अॅप्सचा अॅक्सेस ऑफर केला आहे. बीएसएनएलने त्यांचा हा प्लॅन विशेषत: अशा यूजर्ससाठी लाँच केला आहे, ज्यांना ब्रॉडबँडने डीटीएचशिवाय थेट टीव्ही चॅनेल आणि ओटीटी ॲप्स वापरायचे आहेत.