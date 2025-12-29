Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Jio Vs Airtel Vs Vi Which Company Offers Cheap Recharge Plan With 15gb Daily Data Tech News Marathi

Jio vs Airtel vs Vi: 1.5GB डेली डेटासह येणारा सर्वात स्वस्त प्लॅन कोणत्या कंपनीचा? जाणून घ्या सविस्तर

Recharge Plan Comparison: टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या यूजर्ससाठी अनेक स्वस्त रिचार्ज प्लॅन ऑफर करतात. प्रत्येक कंपनीच्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत वेगळी असते. आता अशाच काही रिचार्ज प्लॅनची तुलना आम्ही इथे करणार आहोत.

Updated On: Dec 29, 2025 | 06:10 AM
Jio vs Airtel vs Vi: 1.5GB डेली डेटासह येणारा सर्वात स्वस्त प्लॅन कोणत्या कंपनीचा? जाणून घ्या सविस्तर

Jio vs Airtel vs Vi: 1.5GB डेली डेटासह येणारा सर्वात स्वस्त प्लॅन कोणत्या कंपनीचा? जाणून घ्या सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • 1.5GB डेली डेटा असलेले स्वस्त प्लॅन कोणाचे?
  • वाचा टेलिकॉम कंपन्यांच्या रिचार्ज प्लॅनची तुलना
जिओ, एअरटेल आणि वोडाफोन आयडिया (व्ही) या भारतातील आघाडीच्या खाजगी टेलिकॉम कंपन्या आहेत. या कंपन्या त्यांच्या यूजर्सना वेगवेगळ्या किंमतींचे आणि वेगवेगळे फायदे देणारे रिचार्ज प्लॅन ऑफर करत असतात. हे प्लॅन्स यूजर्सच्या गरजेनुसार ऑफर केले जातात. काही प्लॅन्सची किंमत कमी असते तर काही प्लॅनमध्ये यूजर्सना जास्तीचा डेटा ऑफर केला जातो. आता आम्ही तुम्हाला तिन्ही कंपन्यांच्या अशा स्वस्त प्लॅन्सबद्दल सांगणार आहोत ज्यामध्ये यूजर्सना रोज 1.5GB डेटा ऑफर केला जातो. तिन्ही कंपन्यांच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना सुमारे एका महिन्याची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. तिन्ही कंपन्यांच्या 1.5GB डेली डेटावाल्या रिचार्ज प्लॅनबाबत जाणून घेऊया.

OnePlus चाहत्यांसाठी खुशखबर! मिड-रेंज सीरिजची प्री-बुकिंग सुरू, लाँचला अवघे काहीच दिवस शिल्लक

जिओ रिचार्ज प्लॅन

जिओच्या सर्वात स्वस्त प्लॅनमध्ये यूजर्सना 1.5GB डेली डेटा ऑफर केला जातो. या प्लॅनची किंमत 299 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. यासोबतच कंपनीच्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड व्हॉईस कॉल्स आणि रोज 100 एसएमएस देखील ऑफर केले जातात. डेली डेटा लिमिट संपल्यानतर प्लॅनमध्ये डेटाची स्पीड कमी होऊन 64 Kbps होते. याशिवाय या प्लॅनममध्ये जिओटीव्ही आणि जिओएआयक्लाउड अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस देखील दिला जातो. कंपनीकडे एक 239 रुपयांचा प्लॅन देखील उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये यूजर्सना 22 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

एअरटेल रिचार्ज प्लॅन

एयरटेल त्यांच्या यूजर्सना 299 रुपयांचा एक रिचार्ज प्लॅन ऑफर करतो, ज्यामध्ये डेली 1GB डेटा दिला जातो. या प्लॅनची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. 1.5GB डेली डेटा प्लॅनबद्दल बोलायचं झालं तर त्याची किंमत 349 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये देखील यूजर्सना 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी दिले जाते. यासोबतच या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड कॉल्स, रोज 100 एसएमएस आणि अनलिमिटेड 5G देखील ऑफर केला जातो. याशिवाय कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये सोनीलिव्ह सब्सक्रिप्शन व्यतिरिक्त एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले सबस्क्रिप्शन अंतर्गत 20 ओटीटी अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस देखील दिला जातो. यामध्ये फ्री कॉलर ट्यून देखील दिली जाते.

John Cena फॅन्ससाठी अनोखं सरप्राईज! Google वर नाव टाइप करताच स्क्रीनवर दिसेल खास इफेक्ट, आत्ताच करा ट्राय

वोडाफोन आयडिया (व्ही) रिचार्ज प्लॅन

Vi देखील त्यांच्या यूजर्सना एयरटेलप्रमाणे 299 रुपयांचा एक प्लॅन ऑफर करते, ज्याची व्हॅलिडीटी 28 दिवसांची आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 1GB डेली ऑफर केला जातो. तर 1.5GB डेली डेटा वाल्या स्वस्त रिचार्ज प्लॅनची किंमत एयरटेलप्रमाणेच 349 रुपये आहे. यामध्ये यूजर्सना 28 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाते. यासोबतच कंपनीच्या या प्लॅनमध्ये यूजर्सना अनलिमिटेड कॉल्स, रोज 100 एसएमएस, रात्री 12 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत अनलिमिटेड डेटा आणि डेटा रोलओवर ऑफर केला जातो. या प्लॅनमध्ये देखील डेली डेटा मर्यादा स्पीड 64Kbps आहे. याव्यतिरिक्त, अनलिमिटेड 5G डेटा मिळणार आहे.

Web Title: Jio vs airtel vs vi which company offers cheap recharge plan with 15gb daily data tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 06:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर
1

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा
2

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत
3

Airtel Recharge Plan: हे आहेत 1.5GB डेली डेटा ऑफर करणारे बेस्ट रिचार्ज प्लॅन! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे, वाचा किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

Jan 21, 2026 | 08:00 PM
Viral Video: मरणाची चाहूल लागताच पेटवून घेतो अंग! भस्म होऊन, राखेतून पुन्हा जन्माला येतो ‘हा’ पक्षी

Viral Video: मरणाची चाहूल लागताच पेटवून घेतो अंग! भस्म होऊन, राखेतून पुन्हा जन्माला येतो ‘हा’ पक्षी

Jan 21, 2026 | 07:59 PM
Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

Republic Day 2026: शिवाजी पार्कवर प्रजासत्ताक दिनाचा शाही सोहळा! राज्यपाल फडकवणार तिरंगा; ‘हे’ असणार यंदाचे खास आकर्षण

Jan 21, 2026 | 07:57 PM
IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

IND vs NZ 1st T20I : ऑरेंज सिटीमध्ये स्फोटक अर्धशतकाचा ‘अभिषेक’; जामठा स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस 

Jan 21, 2026 | 07:49 PM
KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

Jan 21, 2026 | 07:42 PM
ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार 

Jan 21, 2026 | 07:39 PM
मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

मुंबई उपनगरात पालिका शाळेला संरक्षण खात्याची परवानगी नाही! विद्यार्थ्यांची उडतेय तारांबळ

Jan 21, 2026 | 07:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM