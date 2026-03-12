Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Russian Oil Rushed In During The Hormuz Crisis India Bought 30 Million Barrels

Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम आता जागतिक तेल पुरवठ्यावर स्पष्टपणे होत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गावर परिणाम झाल्यानंतर परिस्थिती गंभीर झाली आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 12:55 PM
Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण-इस्रायल युद्धाचा परिणाम
  • भारताची रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी
  • ऊर्जा सुरक्षतेसाठी भारताची मोठी चाल
 

Iran-Israel War: इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम आता जागतिक तेल पुरवठ्यावर स्पष्टपणे होत आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गावर परिणाम झाल्यानंतर परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की अनेक देशांना त्यांच्या ऊर्जा धोरणांमध्ये बदल करावे लागत आहेत. दरम्यान, असे वृत्त आहे की भारत रशियाकडून अंदाजे ३० दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल खरेदी करण्याची तयारी करत आहे.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या भारतीय कंपन्यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी करार केले आहेत. असे वृत्त आहे की इंडियन ऑइल अंदाजे १० दशलक्ष बॅरल खरेदी करेल आणि रिलायन्स देखील अंदाजे १० दशलक्ष बॅरल खरेदी करेल, तर उर्वरित तेल इतर भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या खरेदी करतील.

IT Jobs in India: भारतामध्ये नोकऱ्यांच्या भरती वाढणार; ‘या’ क्षेत्रात मिळणार सर्वाधिक संधी

शिपिंग डेटानुसार, मूळतः सिंगापूरला जाणारे काही रशियन तेल टँकर आता भारतात जाण्याचा मार्ग बदलले आहेत. यामध्ये “मिलो” आणि “सारा” सारख्या मोठ्या जहाजांचा समावेश आहे. ही जहाजे आधीच आशियाई पाण्यात होती परंतु त्यांना खरेदीदार सापडत नव्हते. भारताने आता या जहाजांमधून तेल खरेदी केले आहे. पूर्वी, रशियाकडून खरेदी कमी करण्यात आली होती.

गेल्या काही महिन्यांत, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली होती आणि त्याऐवजी सौदी अरेबिया आणि इराकमधून अधिक तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती. फेब्रुवारीमध्ये, रशियाकडून तेल आयात सुमारे १.०६ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाली, जी २०२४ च्या मध्यात दररोज २ दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त होती. तथापि, मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावानंतर, देशात ऊर्जेचा तुटवडा टाळण्यासाठी भारताने पुन्हा एकदा रशियाकडून तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Today’s Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण! तरीही गुंतवणूकदार सावध; जाणून घ्या आजचे सोन्याचे दर

इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी रोखली आहे, ज्यातून जगाच्या तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २०% तेल जाते. भारत पूर्वी त्याच्या कच्च्या तेलाच्या अंदाजे ५०% आणि त्याच्या एलएनजी गरजेच्या ५४% या मार्गाने आयात करत असे. परिस्थिती लक्षात घेता, भारताने आता आपली रणनीती बदलली आहे. पूर्वी, भारताने होर्मुझ सामुद्रधुनी व्यतिरिक्त इतर मार्गांनी सुमारे ६०% कच्च्या तेलाची आयात केली होती, परंतु आता ती ७०% पर्यंत वाढवली आहे. याव्यतिरिक्त, होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या बाहेरील मार्गांवरून आयात १०% ने वाढवली आहे.

सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील जहाजांची वाहतूक लवकरच पुन्हा सुरू होऊ शकते. इराणने असेही सूचित केले आहे की जोपर्यंत त्यांच्या हद्दीतून हल्ला होत नाही तोपर्यंत ते आपल्या शेजाऱ्यांना लक्ष्य करणार नाही. दरम्यान, भारतासाठी दिलासा देणारी बाब म्हणजे अनेक देश भारताला तेल आणि एलएनजी पुरवण्यात रस दाखवत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या भारतात पुरेसा एलएनजी साठा आहे.

Web Title: Russian oil rushed in during the hormuz crisis india bought 30 million barrels

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 12:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Opposition Protests LPG Shortage : विरोधकांनी संसदेत मांडली चूल! गॅस तुटवड्यावरुन सरकारवर आगपाखड
1

Opposition Protests LPG Shortage : विरोधकांनी संसदेत मांडली चूल! गॅस तुटवड्यावरुन सरकारवर आगपाखड

Strait of Hormuz Crisis: तेल, गॅस पुरवठ्याला युद्धाचा फटका; होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकली नागपूरची LPG जहाजं 
2

Strait of Hormuz Crisis: तेल, गॅस पुरवठ्याला युद्धाचा फटका; होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकली नागपूरची LPG जहाजं 

Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू
3

Trump Tariff Warning: ट्रम्प सरकारची मोठी कारवाई; भारतावर ‘टॅरिफ बॉम्ब’ टाकण्याच्या तयारीसह १६ देशांविरुद्ध चौकशी सुरू

मोठी बातमी ! भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर हल्ला; ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’मध्ये युद्धाने तणाव
4

मोठी बातमी ! भारताकडे येणाऱ्या थायलंडच्या जहाजावर हल्ला; ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’मध्ये युद्धाने तणाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

Iran-Israel War: होर्मुझ संकटात धावून आले रशियन तेल; भारताने खरेदी केले तब्बल ३ कोटी बॅरल 

Mar 12, 2026 | 12:55 PM
पुणे पोलिस अन् महानगरपालिका प्रशासनाचा मोठा निर्णय; येत्या 8 दिवसात…

पुणे पोलिस अन् महानगरपालिका प्रशासनाचा मोठा निर्णय; येत्या 8 दिवसात…

Mar 12, 2026 | 12:54 PM
Navnath Gatha : गायीच्या शेणातून जन्माला दिव्य योगी ; नाथसंप्रदायातील गोरखनाथांच्या जन्माची अद्भुत गोष्ट

Navnath Gatha : गायीच्या शेणातून जन्माला दिव्य योगी ; नाथसंप्रदायातील गोरखनाथांच्या जन्माची अद्भुत गोष्ट

Mar 12, 2026 | 12:51 PM
Navnath Parayan: श्री नवनाथ कथासार ग्रंथाचे पारायण कसे करावे? जाणून घ्या पारायणाची पद्धत

Navnath Parayan: श्री नवनाथ कथासार ग्रंथाचे पारायण कसे करावे? जाणून घ्या पारायणाची पद्धत

Mar 12, 2026 | 12:50 PM
Global Oil Crisis : भारताला दिलासा, पण अनेक देश अजूनही तेल संकटात; जाणून घ्या इस्रायल-अमेरिकेचे हाल

Global Oil Crisis : भारताला दिलासा, पण अनेक देश अजूनही तेल संकटात; जाणून घ्या इस्रायल-अमेरिकेचे हाल

Mar 12, 2026 | 12:47 PM
Strait Of Hormuz: समुद्रातील ती ‘अदृश्य’ भिंत! भारतीय टँकर झालं गायब आणि प्रगटलं थेट मुंबईत; वाचा कसा चुकवला सुरक्षा घेरा?

Strait Of Hormuz: समुद्रातील ती ‘अदृश्य’ भिंत! भारतीय टँकर झालं गायब आणि प्रगटलं थेट मुंबईत; वाचा कसा चुकवला सुरक्षा घेरा?

Mar 12, 2026 | 12:45 PM
IT Jobs in India: भारतामध्ये नोकऱ्यांच्या भरती वाढणार; ‘या’ क्षेत्रात मिळणार सर्वाधिक संधी

IT Jobs in India: भारतामध्ये नोकऱ्यांच्या भरती वाढणार; ‘या’ क्षेत्रात मिळणार सर्वाधिक संधी

Mar 12, 2026 | 12:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM