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Iran US Conflict: ‘दादागिरीची किंमत मोजावी लागेल…’ होर्मुझवरून इराणचा एल्गार; ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर इराण आक्रमक

Updated On: Jul 09, 2026 | 12:50 PM IST
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सारांश

अमेरिकेच्या हल्ल्यांना आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांना इराणने प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ म्हणाले की, अमेरिकेला आपल्या दादागिरीची आणि मोडलेल्या वचनांची किंमत मोजावी लागेल.

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Iran US Conflict: 'दादागिरीची किंमत मोजावी लागेल...' होर्मुझवरून इराणचा एल्गार; ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर इराण आक्रमक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  •  अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणने अमेरिकेला कठोर इशारा देत होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत मोठे वक्तव्य केले.
  •  इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी अमेरिकेवर दादागिरी आणि करारभंगाचा आरोप केला.
  •  वाढत्या तणावामुळे कतार, कुवेतसह आखाती देशांमध्ये सतर्कतेचा इशारा जारी करण्यात आला.
अमेरिका आणि इराण (US-Israel Iran War) यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा धोकादायक वळणावर पोहोचला असून, दोन्ही देशांमधील संघर्षामुळे संपूर्ण मध्य पूर्वेत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अमेरिकेच्या हवाई कारवाईनंतर इराणने कठोर प्रतिक्रिया देत अमेरिकेला “दादागिरी आणि वचनभंगाची किंमत मोजावी लागेल” असा थेट इशारा दिला आहे. यासोबतच जगातील सर्वात महत्त्वाच्या समुद्री व्यापार मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबतही इराणने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी अमेरिकेवर कराराचे उल्लंघन आणि सातत्याने धमक्या दिल्याचा आरोप केला. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “धमकावण्याचे आणि वचन मोडण्याचे परिणाम अमेरिका अजून समजलेली नाही. जर आमच्यावर हल्ला झाला, तर त्याचे प्रत्युत्तर नक्की दिले जाईल. होर्मुझची सामुद्रधुनी अमेरिकेच्या दबावामुळे नव्हे, तर इराणच्या व्यवस्थेद्वारेच खुली राहील.” मंगळवारी होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील तीन जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने इराणमधील विविध भागांवर हवाई कारवाई केल्याचे वृत्त आहे. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चाबहार, कोनारक, अबू मुसा बेट, बंदर अब्बास आणि सिरिक परिसरात अनेक स्फोट झाले. काही बंदरे आणि सागरी वाहतूक नियंत्रण सुविधांचेही नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. चाबहारमधील एका रुग्णालयाजवळही शस्त्रास्त्रांचा मलबा पडल्याची माहिती समोर आली आहे.

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हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर आगीच्या ज्वाळांचा फोटो शेअर करत इराणला कठोर इशारा दिला. त्यांनी म्हटले की, जहाजांवरील हल्ल्याला हे प्रत्युत्तर असून, भविष्यात अशा कोणत्याही कारवाईला अमेरिकेकडून अधिक कठोर प्रतिसाद दिला जाईल. दुसरीकडे, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाकाई यांनी अमेरिकेवर आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. त्यांनी ट्रम्प यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका करत इराण आपल्या सार्वभौमत्वाचे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आयआरजीसी (IRGC) नेही अमेरिकेला कोणत्याही पुढील हल्ल्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे.

credit – social media and Twitter

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दरम्यान, वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती देशांमध्ये सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. कतारमध्ये नागरिकांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत घरातच राहण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, कुवेतमध्ये हवाई संरक्षण यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क करण्यात आली आहे. कुवेती अधिकाऱ्यांनी अनेक ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले निष्फळ ठरवल्याचा दावा केला आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजार, समुद्री व्यापार आणि प्रादेशिक सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची वाहतूक होत असल्याने, या भागातील कोणतीही लष्करी चकमक जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

Web Title: Iran warning to america hormuz strait donald trump us iran conflict marathi news

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Published On: Jul 09, 2026 | 12:50 PM

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