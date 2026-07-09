India Australia Agreement: भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांना नवे बळ; अणुऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि अंतराळ क्षेत्रात ऐतिहासिक करार

दोन्ही देशांनी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यावर संयुक्त घोषणापत्र जारी करत सामरिक समन्वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला. लष्करी सरावांची व्याप्ती वाढवणे, सैन्यांमधील आंतरकार्यक्षमता मजबूत करणे आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सुरक्षा विषयांवर नियमित सल्लामसलत करण्यावर सहमती झाली. भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने नियम-आधारित जागतिक व्यवस्था, नौवहन स्वातंत्र्य आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिकसाठी एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
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दोन्ही देशांनी संयुक्त सागरी सुरक्षा सहकार्य आराखड्याला मंजुरी दिली. याशिवाय सायबर सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी नवीन भागीदारीची घोषणा करण्यात आली.
बैठकीदरम्यान भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा यांच्यात उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम क्षेत्रात त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या करारामुळे संशोधन, डिजिटल नवकल्पना आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळणार आहे.
भारताच्या महत्त्वाकांक्षी गगनयान मानवी अंतराळ मोहिमेसाठी ऑस्ट्रेलियातील कोकोस (कीलिंग) बेटांवर तात्पुरते अवकाश ट्रॅकिंग टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतीय अंतराळ मोहिमांना महत्त्वपूर्ण तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध होईल.
पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा सुरक्षेला विशेष महत्त्व देत दोन्ही देशांनी स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पुरवठा साखळी आणि ऊर्जा प्रणालींचे विद्युतीकरण यावर संयुक्त धोरण आखण्याचे ठरवले. याशिवाय 2022 मध्ये लागू झालेल्या ECTA करारानंतर व्यापार आणि गुंतवणुकीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन आता सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य करार (CECA) जलदगतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापाराला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवाद हा संपूर्ण मानवजातीसमोरील सर्वात मोठा धोका असल्याचे सांगत भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचा दहशतवादाविरोधातील लढा अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तसेच जागतिक संघर्षांवर तोडगा काढण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी स्पष्ट केले. भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील हे करार केवळ द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करणारे नसून इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सामरिक संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि आर्थिक विकासासाठीही महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत. आगामी काळात या भागीदारीचा प्रभाव जागतिक भू-राजकीय समीकरणांवरही दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.