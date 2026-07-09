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Wimbledon 2026: कोण आहे Arnav Paparkar? Wimbledon मध्ये चमकला भारतीय तारा, 36 वर्षांची प्रतिक्षा संपली

Updated On: Jul 09, 2026 | 12:59 PM IST
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सारांश

भारताच्या अर्णव पापरकरने इंग्लंडच्या तिसऱ्या ग्रँड स्लॅम, विम्बल्डनच्या मुलांच्या एकेरी स्पर्धेत उपांत्यपूर्व फेरी गाठली असून, गेल्या ३६ वर्षांत अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय ठरला आहे.

कोण आहे अर्णव पापरकर (फोटो सौजन्य - X.com)

कोण आहे अर्णव पापरकर (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • पहिला भारतीय टेनिसपटू विम्बल्डनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत 
  • अमेरिकन खेळाडूचा केला पराभव 
  • भारतीयांसाठी अभिमानाची बाब 
युवा भारतीय टेनिसपटू अर्णव पापरकर विम्बल्डनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला आहे. हा १८ वर्षीय खेळाडू मुलांच्या एकेरीमध्ये खेळत आहे. तिसऱ्या फेरीत त्याचा सामना जपानच्या रयो ताबाटाशी झाला. भारतीय खेळाडूने हा सामना ६-२, ६-२ असा सहज जिंकला. दुसऱ्या फेरीत अर्णवने तिसऱ्या मानांकित अमेरिकन खेळाडू कीटन हेन्सचा पराभव केला होता.

याआधी लिएंडर पेस हे नाव विम्बल्डनमध्ये गाजले होते आणि हा मान त्याला ३६ वर्षांपूर्वी मिळाला होता. आता सर्वच चाहत्यांचे मराठमोळ्या अर्णव पापरकरच्या खेळाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. अर्णव सध्या केवळ १८ वर्षांचा आहे आणि उपांत्य फेरीत पोहचल्याने आता देशाच्या सर्व आशा त्याच्यावर आहेत.

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लिएंडर पेस शेवटचा पोहोचला होता

विम्बल्डनच्या मुलांच्या एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचून ३६ वर्षे झाली आहेत. अर्णव पापकरच्या आधी, महान भारतीय खेळाडू लिएंडर पेसने १९९० मध्ये ही कामगिरी केली होती. पेसने वयाच्या १७ व्या वर्षी ती स्पर्धा जिंकली होती. आता, उपांत्यपूर्व फेरीत मराठमोळ्या अर्णव पापकरचा सामना अमेरिकन क्वालिफायर जॉर्डन लीशी होईल.

अर्णव पापकर कोण आहे?

मराठमोळा अर्णव पापकर हा पुण्याचा टेनिसपटू असून सध्या आयटीएफ ज्युनियर क्रमवारीत तो १९ व्या क्रमांकावर आहे. ६ फुटांपेक्षा जास्त उंची असलेला हा १८ वर्षीय खेळाडू, हेमंत बेंद्रे टेनिस अकादमीमध्ये प्रशिक्षक प्रोसोनजीत पॉल यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेतो. तो स्पेनमधील सोटो अकादमीमध्ये प्रशिक्षक नायजेल बीव्हर्स यांच्या मार्गदर्शनाखालीही प्रशिक्षण घेतो. अर्णव पापरकरला २०२३ मध्ये पहिले मोठे यश मिळाले, जेव्हा त्याने मेलबर्नमध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन अंडर-१४ एशिया-पॅसिफिक एलिट ट्रॉफी जिंकली.

अर्णवची कारकिर्दीतील कामगिरी

अर्णव पापरकर २०२३ मध्ये वाईल्डकार्ड क्वालिफायर म्हणून प्रवेश करून राष्ट्रीय अंडर-१६ चॅम्पियन बनला. त्याने २०२४ मध्ये आपल्या १६ व्या वाढदिवशी एटीपी चॅलेंजरमध्ये पदार्पण केले. २०२५ मध्ये, त्याने बहरीनमधील आयटीएफ जे६० मनामा आणि जे२०० क्वालालंपूर येथे आपली पहिली मोठी आंतरराष्ट्रीय ज्युनियर विजेतेपदे जिंकली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, तो एआयटीए बॉईज अंडर-१८ राष्ट्रीय क्रमांक १ बनला आणि सलग २१ आठवडे अव्वल स्थानी राहिला. त्याने २०२६ च्या फ्रेंच ओपन ज्युनियर चॅम्पियनशिपमध्ये तिसरी फेरी गाठली.

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Web Title: Who is arnav paparkar 1st indian in 36 years reached to wimbledon boys single quarter finals pride moment

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Published On: Jul 09, 2026 | 12:59 PM

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