Wimbledon 2026: कोण आहे Arnav Paparkar? Wimbledon मध्ये चमकला भारतीय तारा, 36 वर्षांची प्रतिक्षा संपली

याआधी लिएंडर पेस हे नाव विम्बल्डनमध्ये गाजले होते आणि हा मान त्याला ३६ वर्षांपूर्वी मिळाला होता. आता सर्वच चाहत्यांचे मराठमोळ्या अर्णव पापरकरच्या खेळाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. अर्णव सध्या केवळ १८ वर्षांचा आहे आणि उपांत्य फेरीत पोहचल्याने आता देशाच्या सर्व आशा त्याच्यावर आहेत.
Wimbledon 2026: Novak Djokovic विम्बल्डनचा ‘बादशाह’, 39 वर्षीही सर्वात दीर्घ Quarter Final केली नावावर
लिएंडर पेस शेवटचा पोहोचला होता
विम्बल्डनच्या मुलांच्या एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचून ३६ वर्षे झाली आहेत. अर्णव पापकरच्या आधी, महान भारतीय खेळाडू लिएंडर पेसने १९९० मध्ये ही कामगिरी केली होती. पेसने वयाच्या १७ व्या वर्षी ती स्पर्धा जिंकली होती. आता, उपांत्यपूर्व फेरीत मराठमोळ्या अर्णव पापकरचा सामना अमेरिकन क्वालिफायर जॉर्डन लीशी होईल.
अर्णव पापकर कोण आहे?
मराठमोळा अर्णव पापकर हा पुण्याचा टेनिसपटू असून सध्या आयटीएफ ज्युनियर क्रमवारीत तो १९ व्या क्रमांकावर आहे. ६ फुटांपेक्षा जास्त उंची असलेला हा १८ वर्षीय खेळाडू, हेमंत बेंद्रे टेनिस अकादमीमध्ये प्रशिक्षक प्रोसोनजीत पॉल यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेतो. तो स्पेनमधील सोटो अकादमीमध्ये प्रशिक्षक नायजेल बीव्हर्स यांच्या मार्गदर्शनाखालीही प्रशिक्षण घेतो. अर्णव पापरकरला २०२३ मध्ये पहिले मोठे यश मिळाले, जेव्हा त्याने मेलबर्नमध्ये ऑस्ट्रेलियन ओपन अंडर-१४ एशिया-पॅसिफिक एलिट ट्रॉफी जिंकली.
अर्णवची कारकिर्दीतील कामगिरी
अर्णव पापरकर २०२३ मध्ये वाईल्डकार्ड क्वालिफायर म्हणून प्रवेश करून राष्ट्रीय अंडर-१६ चॅम्पियन बनला. त्याने २०२४ मध्ये आपल्या १६ व्या वाढदिवशी एटीपी चॅलेंजरमध्ये पदार्पण केले. २०२५ मध्ये, त्याने बहरीनमधील आयटीएफ जे६० मनामा आणि जे२०० क्वालालंपूर येथे आपली पहिली मोठी आंतरराष्ट्रीय ज्युनियर विजेतेपदे जिंकली. या वर्षाच्या सुरुवातीला, तो एआयटीए बॉईज अंडर-१८ राष्ट्रीय क्रमांक १ बनला आणि सलग २१ आठवडे अव्वल स्थानी राहिला. त्याने २०२६ च्या फ्रेंच ओपन ज्युनियर चॅम्पियनशिपमध्ये तिसरी फेरी गाठली.
Wimbledon 2026: मोठा उलटफेर! ओसाकाचा सुपर शो; नंबर-1 सबालेंकाचा पराभव, सिनर सलग पाचव्यांदा क्वार्टर फायनलमध्ये