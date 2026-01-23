Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Motorola Signature Launch A New Benchmark In The Ultra Premium Smartphone Segment

Motorola Signature Launch: अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवा Criteria!

मोबाइल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोटोरोला कंपनीने भारतात अल्ट्रा-प्रीमियम Motorola Signature स्मार्टफोन लाँच केला आहे. लक्झरी डिझाइन, DXOMARK गोल्ड लेबल कॅमेरा आणि प्रगत एआय फीचर्स हे या फोनचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 04:35 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

मोबाइल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक अग्रणी मोटोरोला कंपनीने भारतात आपला अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature लाँच केला आहे. लक्झरी डिझाइन, जागतिक दर्जाचा कॅमेरा, अत्याधुनिक एआय फीचर्स आणि खास ‘Signature Club’ प्रिव्हिलेजेससह हा स्मार्टफोन भारतीय प्रीमियम सेगमेंटमध्ये नवे मापदंड निर्माण करणार असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनची प्रभावी लाँच किंमत ५४,९९९ रुपयांपासून सुरू होते.

Realme Neo 8: अखेर तो क्षण आलाच! 8,000mAh बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंगसह चीनमध्ये स्मार्टफोनची एंट्री, वाचा फीचर्स

Motorola Signature मध्ये DXOMARK गोल्ड लेबल प्रमाणित जगातील सर्वोत्तम कॅमेरा देण्यात आला आहे. DXOMARK कॅमेरा इंडेक्समध्ये १६४ स्कोअर मिळवत, १ लाख रुपयांखालील श्रेणीत हा भारतातील नंबर वन कॅमेरा फोन ठरला आहे. या फोनमध्ये जगातील पहिला व सर्वात प्रगत Sony LYTIA B2B 50MP मेन कॅमेरा देण्यात आला असून, 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, Dolby Vision सपोर्ट, प्रगत ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन आणि Pantone प्रमाणित रंग अचूकता मिळते. यासोबत 50MP पेरिस्कोप कॅमेरा (3x ऑप्टिकल व 100x सुपर झूम), 50MP अल्ट्रा-वाइड + मॅक्रो कॅमेरा आणि 50MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे.

डिझाइनच्या बाबतीत Motorola Signature अतिशय सडपातळ आणि लक्झरी अनुभव देतो. केवळ 6.99 मिमी जाडी असलेल्या या फोनमध्ये एअरक्राफ्ट-ग्रेड अ‍ॅल्युमिनियम फ्रेम आणि फॅब्रिक-प्रेरित प्रीमियम फिनिश देण्यात आली आहे. Pantone Martini Olive आणि Pantone Carbon या आकर्षक रंगांमध्ये हा स्मार्टफोन उपलब्ध आहे. हा स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसरवर चालतो, जो उच्च दर्जाची गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि एआय-आधारित कामगिरी देतो. प्रगत कूलिंग सिस्टीममुळे दीर्घकाळ सर्वोच्च कार्यक्षमता टिकून राहते. 12GB व 16GB RAM आणि 1TB पर्यंत स्टोरेजचे पर्याय यामध्ये उपलब्ध आहेत. 6.8 इंचाचा Super HD AMOLED डिस्प्ले, 165Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision आणि HDR10+ सपोर्ट हा फोन अधिक आकर्षक बनवतो.

TikTok Is Backed: अमेरिकेत या सोशल मीडिया अ‍ॅपची पुन्हा एंट्री! या व्यक्तीच्या हाती दिली सिईओ पदाची कमान, काय आहे कंपनीचा प्लॅन?

Motorola Signature सोबत भारतातील पहिल्यांदाच Signature Club Privileges देण्यात आले आहेत. यामध्ये 24×7 लाईव्ह एजंट सपोर्ट, प्रीमियम लाइफस्टाइल सेवा, प्रवास, वेलनेस आणि वैयक्तिक सहाय्याचा समावेश आहे. यासोबतच कंपनीने Polar द्वारे समर्थित Moto Watch देखील लाँच केली असून, ती प्रगत वेलनेस ट्रॅकिंग, OLED डिस्प्ले आणि दीर्घ बॅटरी बॅकअपसह येते. Motorola Signature ची विक्री ३० जानेवारी २०२६ पासून Flipkart, Motorola.in आणि निवडक रिटेल स्टोअर्समध्ये सुरू होणार आहे. प्रीमियम फीचर्स, लक्झरी डिझाइन आणि खास सेवांसह Motorola Signature भारतीय स्मार्टफोन बाजारात मोठा प्रभाव पाडण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Motorola signature launch a new benchmark in the ultra premium smartphone segment

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 04:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत
1

Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Motorola Signature Launch: अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवा Criteria!

Motorola Signature Launch: अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवा Criteria!

Jan 23, 2026 | 04:35 PM
Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान

Japan Election 2026: जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाची यांचा मोठा जुगार; 3 महिन्यांतच संसद बरखास्त, 8 फेब्रुवारीला होणार मतदान

Jan 23, 2026 | 04:26 PM
Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Hyundai Union Protest: AI ह्युमनॉइड रोबोट्सला युनियनचा ठाम विरोध; 40,000 कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

Jan 23, 2026 | 04:20 PM
राष्ट्रीय पातळीवरील अबॅकस स्पर्धा परीक्षा उत्साहात संपन्न; तब्बल 850 विद्यार्थ्यांचा सहभाग

राष्ट्रीय पातळीवरील अबॅकस स्पर्धा परीक्षा उत्साहात संपन्न; तब्बल 850 विद्यार्थ्यांचा सहभाग

Jan 23, 2026 | 04:13 PM
‘टी२० विश्वचषकासाठी तयारी…’ SA20 Cricket League मध्ये संथ खेळपट्ट्यांच्या वादावर प्रशिक्षक शॉन पोलॉक यांचे स्पष्टीकरण 

‘टी२० विश्वचषकासाठी तयारी…’ SA20 Cricket League मध्ये संथ खेळपट्ट्यांच्या वादावर प्रशिक्षक शॉन पोलॉक यांचे स्पष्टीकरण 

Jan 23, 2026 | 04:11 PM
Census 2027: जनगणना २०२७: पहिल्या टप्प्याची घोषणा; १ एप्रिलपासून मोहिमेला सुरुवात

Census 2027: जनगणना २०२७: पहिल्या टप्प्याची घोषणा; १ एप्रिलपासून मोहिमेला सुरुवात

Jan 23, 2026 | 04:09 PM
विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांच्या ५४ हेक्टर जमिनीची होणार ‘फायनल’ खरेदी; अधिसूचना जारी

विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांच्या ५४ हेक्टर जमिनीची होणार ‘फायनल’ खरेदी; अधिसूचना जारी

Jan 23, 2026 | 04:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM