Motorola Signature Launch: अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये नवा Criteria!

मोबाइल तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जागतिक अग्रणी मोटोरोला कंपनीने भारतात आपला अल्ट्रा-प्रीमियम स्मार्टफोन Motorola Signature लाँच केला आहे. लक्झरी डिझाइन, जागतिक दर्जाचा कॅमेरा, अत्याधुनिक एआय फीचर्स आणि खास ‘Signature Club’ प्रिव्हिलेजेससह हा स्मार्टफोन भारतीय प्रीमियम सेगमेंटमध्ये नवे मापदंड निर्माण करणार असल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनची प्रभावी लाँच किंमत ५४,९९९ रुपयांपासून सुरू होते.
Motorola Signature मध्ये DXOMARK गोल्ड लेबल प्रमाणित जगातील सर्वोत्तम कॅमेरा देण्यात आला आहे. DXOMARK कॅमेरा इंडेक्समध्ये १६४ स्कोअर मिळवत, १ लाख रुपयांखालील श्रेणीत हा भारतातील नंबर वन कॅमेरा फोन ठरला आहे. या फोनमध्ये जगातील पहिला व सर्वात प्रगत Sony LYTIA B2B 50MP मेन कॅमेरा देण्यात आला असून, 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, Dolby Vision सपोर्ट, प्रगत ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन आणि Pantone प्रमाणित रंग अचूकता मिळते. यासोबत 50MP पेरिस्कोप कॅमेरा (3x ऑप्टिकल व 100x सुपर झूम), 50MP अल्ट्रा-वाइड + मॅक्रो कॅमेरा आणि 50MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे.
डिझाइनच्या बाबतीत Motorola Signature अतिशय सडपातळ आणि लक्झरी अनुभव देतो. केवळ 6.99 मिमी जाडी असलेल्या या फोनमध्ये एअरक्राफ्ट-ग्रेड अॅल्युमिनियम फ्रेम आणि फॅब्रिक-प्रेरित प्रीमियम फिनिश देण्यात आली आहे. Pantone Martini Olive आणि Pantone Carbon या आकर्षक रंगांमध्ये हा स्मार्टफोन उपलब्ध आहे. हा स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसरवर चालतो, जो उच्च दर्जाची गेमिंग, मल्टीटास्किंग आणि एआय-आधारित कामगिरी देतो. प्रगत कूलिंग सिस्टीममुळे दीर्घकाळ सर्वोच्च कार्यक्षमता टिकून राहते. 12GB व 16GB RAM आणि 1TB पर्यंत स्टोरेजचे पर्याय यामध्ये उपलब्ध आहेत. 6.8 इंचाचा Super HD AMOLED डिस्प्ले, 165Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Vision आणि HDR10+ सपोर्ट हा फोन अधिक आकर्षक बनवतो.
Motorola Signature सोबत भारतातील पहिल्यांदाच Signature Club Privileges देण्यात आले आहेत. यामध्ये 24×7 लाईव्ह एजंट सपोर्ट, प्रीमियम लाइफस्टाइल सेवा, प्रवास, वेलनेस आणि वैयक्तिक सहाय्याचा समावेश आहे. यासोबतच कंपनीने Polar द्वारे समर्थित Moto Watch देखील लाँच केली असून, ती प्रगत वेलनेस ट्रॅकिंग, OLED डिस्प्ले आणि दीर्घ बॅटरी बॅकअपसह येते. Motorola Signature ची विक्री ३० जानेवारी २०२६ पासून Flipkart, Motorola.in आणि निवडक रिटेल स्टोअर्समध्ये सुरू होणार आहे. प्रीमियम फीचर्स, लक्झरी डिझाइन आणि खास सेवांसह Motorola Signature भारतीय स्मार्टफोन बाजारात मोठा प्रभाव पाडण्याची शक्यता आहे.