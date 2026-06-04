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चार्जिंगची चिंता संपली! २० दिवसांपर्यंत बॅटरी लाईफ देणार Latest Smart Watch, जाणून घ्या नव्या स्मार्ट वॉचची खासियत

Updated On: Jun 04, 2026 | 08:29 AM IST
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सारांश

बाहेर कुठेही फिरायला गेल्यानंतर मोबाइलसोबत स्मार्ट वॉचचा चार्जर सुद्धा सोबत घेऊन जावा लागतो. कारण चार्जिंग संपल्यानंतर वॉच बंद होऊन जाते. मात्र रियलमी वॉच एस ५, रियलमी १६७टी लाँच केले आहे, ज्याची बॅटरी २० दिवस चालते. चला तर जाणून घेऊया स्मार्ट वॉचची खासियत.

चार्जिंगची चिंता संपली! २० दिवसांपर्यंत बॅटरी लाईफ देणार Latest Smart Watch, जाणून घ्या नव्या स्मार्ट वॉचची खासियत

चार्जिंगची चिंता संपली! २० दिवसांपर्यंत बॅटरी लाईफ देणार Latest Smart Watch, जाणून घ्या नव्या स्मार्ट वॉचची खासियत

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विस्तार

तुम्हालाही नवीन स्मार्टवॉच घ्यायचं असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. तर रियलमी कंपनीने त्यांचा नवीन स्मार्टवॉच लाँच केलेला आहे. रियलमी वॉच एस ५, रियलमी १६७टी सोबत भारतीय बाजारपेठेत लाँच करण्यात आले आहे. दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेल्या या वॉचमध्ये आरोग्य आणि फिटनेस ट्रेकिंगची विविध वैशिष्ट्ये, ११० स्पोर्ट्स मोड् आणि ब्लूटूथ कॉलिंगची सुविधा आहे. या स्मार्टवॉचची किंमत ७ हजार ९९९ रूपयांपासून सुरू होत आहे. तर हे स्मार्टवॉच कंपनीने सँड व्हाईट आणि रॉक ग्रे या दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध केलेले आहे. याची विक्री ५ जून रोजी दुपारी १२.०० वाजता कंपनीच्या वेबसाइटवर सुरू होईल.(फोटो सौजन्य – AI)

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नेव्हिगेशनसाठी या स्मार्टवॉचमध्ये ५-सिस्टम जीएनएसएस पोझिशनिंगसह जीपीएसची सुविधा आहे. ५ एटीएम वॉटर रेझिस्टन्ससह येणाऱ्या या स्मार्टवॉचला टच इनपुटला सपोर्ट असल्यामुळे, ओल्या हातांनीही डिस्प्ले वापरता येतो, असे रियलमी कंपनीचे म्हणणे आहे. या स्मार्टवॉचमध्ये एसपीओर ट्रॅकिंग आणि हृदय गती निरीक्षण यांसारखी अनेक उपयुक्त आरोग्य ट्रॅकिंग वैशिष्ट्ये आहेत. या स्मार्टवॉचमध्ये आवाज, झोप आणि तणावाची पातळी तपासण्यासाठी सेन्सर्सचाही समावेश आहे. यात महिलांसाठी एक विशेष वैशिष्ट्यही आहे. वॉच एकदा चार्ज केल्यावर २० दिवसांपर्यंत बॅटरी चालते. या स्मार्टवॉचची जाडी ११.०८ मिमी असून वजन ३२ ग्रॅम आहे, यासोबतच इतरही काही वैशिष्ट या वॉटमध्ये आहेत.

वैशिष्ट्ये काय ? या स्मार्टवॉचमध्ये १५०० निट्स ब्राइटनेस, ६० हर्ट्स रिफ्रेश रेट आणि ऑलवेज ऑन अमोलेड डिस्प्ले सपोर्टसह १.९७ इंचाचा अमोलेड डिस्प्ले आहे. ब्लूटूथ कॉलिंगला सपोर्ट करणारी ही वॉच ब्लूटूथद्वारे तुमच्या फोनला कनेक्ट होते, ज्यामुळे तुम्ही जेव्हा वॉच हातात घालाल तेव्हा त्याद्वारे कॉल करू शकता त्यासोबतच आलेला कॉल रिसिव्ह करू शकता. यामध्ये रनिंग, सायकलिंग, योगा आणि बॅडमिंटनसह ११० पेक्षा जास्त स्पोर्ट्स मोड् उपलब्ध आहेत.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: No more charging worries latest smart watch will give battery life up to 20 days know the special features of the new smart watch

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Published On: Jun 04, 2026 | 08:29 AM

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