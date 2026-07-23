Samsung Foldables: भारतीय बाजारात सॅमसंगचा धमाका; नव्या पिढीसाठी Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 आणि Flip8 ची एंट्री

नवीन गॅलेक्सी झेड सिरीज मोठ्या स्क्रीन, कव्हर डिस्प्ले आणि फ्लेक्सिबल डिझाइनसाठी विशेषतः तयार केलेल्या अनुभवांद्वारे गॅलेक्सी एआयला दैनंदिन जीवनाच्या अधिक जवळ आणते. पारदर्शकता, गोपनीयता आणि युझरचे पूर्ण नियंत्रण कायम ठेवत, कमी टप्प्यांत कामे पूर्ण करण्यासाठी ही एआय प्रणाली अधिक वैयक्तिक, सक्रिय आणि इतर डिवाईसेसशी कनेक्टेड बनवण्यात आली आहे.
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नवीन फोल्डेबल डिवाईस दिवसभरात माहितीचा वापर करण्याच्या पद्धतीनुसार डिझाइन केलेला एक अनोखा अनुभव सादर करतो. याचा १०:१६ कव्हर डिस्प्ले मेसेजिंग, ब्राऊझिंग आणि शॉर्ट व्हिडिओंसाठी नैसर्गिक स्मार्टफोन अनुभव देतो, तर ४:३ मुख्य डिस्प्ले वाचन, गेमिंग, स्ट्रीमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी एका मोठ्या कॅनव्हासमध्ये बदलतो, जे फिरवल्यावर लेख व ई-बुक्स वाचण्यासाठी अधिक सोयीस्कर ठरते.
केवळ २०१ ग्रॅम वजन असलेला गॅलेक्सी झेड फोल्ड८ हा सॅमसंगचा आतापर्यंतचा सर्वात हलका गॅलेक्सी झेड फोल्ड आहे. या डिवाईसमध्ये गॅलेक्सी प्रोसेसरसाठी स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट जनरेशन ५ आणि ४८०० एमएएच बॅटरी आहे, ज्यामुळे उत्तम कार्यक्षमता आणि डिवाईस दिवसभर कार्यरत राहण्याची खात्री मिळते.
सॅमसंगने नवीन फ्लेक्स टायटॅनियम तंत्रज्ञानाद्वारे डिस्प्ले अधिक पातळ आणि टिकाऊ बनवला असून, याच्या रचनेमुळे काळाच्या ओघात दिसणारी क्रिज कमी झाली आहे. हा डिस्प्ले ३००० नीट्सपर्यंतचा ब्राइटनेस, व्हिजन बूस्टर आणि बाहेरील प्रकाशात स्पष्ट दिसण्यासाठी कमी परावर्तन देणाऱ्या फिनिशिंगला सपोर्ट करतो.
फोटोग्राफी आणि व्हिडिओसाठी, गॅलेक्सी झेड फोल्ड८ मध्ये उत्कृष्ट इमेज क्वालिटीसाठी ड्युअल ५० मेगापिक्सल कॅमेरे (वाईड आणि अल्ट्रा-वाईड) दिले आहेत. यात एकाच वेळी प्रसंगाच्या दोन्ही बाजू टिपणारा ‘ड्युअल रेकॉर्डिंग’ आणि सोशल मीडियासाठी तयार व्हिडिओंकरिता विषयाचा आपोआप मागोवा घेऊन फुटेज पुन्हा फ्रेम करणारा ‘माय फॅनकॅम’ पर्याय उपलब्ध आहे.सॅमसंगचा गॅलेक्सी झेड फोल्ड८ अल्ट्रा हा ८-इंचाच्या मुख्य डिस्प्लेसह येतो, जो अनफोल्ड केल्यावर अवघा ४.१ मिमी पातळ आणि २१५ ग्रॅम वजनाचा असून बहुविध कामे, मजकूर निर्मिती व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कामांसाठी उत्तम कार्यक्षेत्र देतो. यात २०० मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा (एचडीआर सपोर्टसह), ५० मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाईड कॅमेरा, सुधारित नायटोग्राफी आणि एपीव्ही कोडेक व सिने एलयूटी सपोर्टसह ८के व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसारखे व्यावसायिक टूल्स आहेत. आव्हानात्मक कामांसाठी हा डिवाईस स्नॅपड्रॅगन ८ एलिट जनरेशन ५ प्रोसेसरने संचालित असून, यात विशाल ५००० एमएएच बॅटरी, ड्युअल-पाथ ४५ डब्लू फास्ट चार्जिंग आणि उत्तम ग्रॅफाइट कूलिंग सिस्टम देण्यात आली आहे.
सॅमसंगचा गॅलेक्सी झेड फ्लिप८ हा सर्वात पातळ आणि वजनाने हलका फ्लिप डिवाईस आहे, जो कव्हर स्क्रीनवरील नवीन एआय-नेटिव्ह ‘फ्लेक्सविंडो’ इंटरफेसद्वारे डिवाईस अनफोल्ड न करताच नाऊ ब्रीफ, जेमिनी इंटेलिजन्स आणि व्हॉइस कमांड्स वापरण्याची सुविधा देतो। यात प्रोव्हिज्युअल इंजिनसह ५० मेगापिक्सलचा कॅमेरा देण्यात आला असून फ्लेक्स मोड, कॅमकॉर्डर ग्रिप, सुपर स्टेडी आणि मिरर व्ह्यू यांसारखी वैशिष्ट्ये हाताचा वापर न करता सहजरीत्या फोटो आणि व्हिडिओ शूटिंग करणे सोपे करतात।
सॅमसंगची गॅलेक्सी झेड सिरीज नवीन फोल्डेबल डिवाईसेससाठी ऑप्टिमाइज केलेले गॅलेक्सी एआय अनुभव सादर करते. यात वैयक्तिकृत दैनंदिन माहिती आणि शिफारसी देणारे ‘नाऊ ब्रीफ’ आणि संवादादरम्यान पुढील संबंधित टप्पे सुचवणारे ‘नाऊ नज’ समाविष्ट आहे. तसेच, ४० हून अधिक ॲप्स आणि सेवांना सपोर्ट करणारे ‘जेमिनी इंटेलिजन्स’ आणि नोट्स, फाइल्स, रेकॉर्डिंग्ज व इमेजेसचे एआय-जनरेटेड सारांश एकाच ठिकाणी आणणारे ‘जेमिनी नोटबुक’ यात दिले आहे. हे गॅलेक्सी एआय फीचर्स गॅलेक्सी वॉच अल्ट्रा, गॅलेक्सी वॉच९ आणि आगामी गॅलेक्सी इंटेलिजंट आयवेअरसोबत विनासायासपणे कार्य करून विविध डिवाईसेसमध्ये सुलभ जोडणीचा अनुभव देतात.
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सॅमसंग नॉक्सच्या माध्यमातून ऑन-डिवाईस पर्सनलायझेशन आणि युझर-नियंत्रित क्लाउड प्रोसेसिंगचे एकत्रीकरण करून ऑन-डिवाईस एआय सुरक्षा अधिक मजबूत करत आहे. यात पर्सनल डेटा इंजिन, नॉक्स एन्हान्सड एन्क्रिप्टेड प्रोटेक्शन, नॉक्स वॉल्ट आणि वन यूआय ९ (One UI 9) मधील नवीन एआय पारदर्शकता वैशिष्ट्यांमुळे युझर्सना त्यांच्या डेटाच्या वापरावर पूर्ण दृश्यमानता आणि नियंत्रण मिळते. तसेच, वन यूआय ९ मधील ‘एआय असिस्टंट ॲक्टिव्हिटी डॅशबोर्ड’द्वारे युझर्सना एआयच्या सर्व कृती व सेटिंग्जचे एकाच ठिकाणी पुनरावलोकन करता येते, आणि सुधारित ‘प्रायव्हसी अलर्ट्स’मुळे संभाव्य सुरक्षा धोके आधीच ओळखण्यास मदत होते.