Power Nap in Schools : जगभरातील प्रत्येक देशाची शिक्षण व्यवस्था वेगवेगळी आहे. परंतु काही देशाची शिक्षण पद्धती लोकांना थक्क करून सोडते. विशेषता अशियाई देशांचा विचार करता या देशातील मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञानच नव्हे तर शिस्त, स्वावलंबन आणि उत्तम जीवनशैलीचे प्रशिक्षण दिले जाते. तर काही शाळांमध्ये मुलांना लंच ब्रेकसोबतच थोडा वेळ झोपण्यासाठी दिला जातो. आज आपण अशाच काही देशांबद्दल जाणून घेणार आहोत जिथे शाळांमध्ये मुलांना झोपण्यासाठी ब्रेक मिळतो.
चीन आणि जपानमध्ये झोप ही शरीर आणि मन या दोन्हीसाठी आवश्यक मानली जाते. याच कारणामुळे तेथील अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि कार्यालयांमध्ये थोडा वेळ विश्रांती म्हणजेच पॉवर नॅपसाठी दिला जातो. अहवालानुसार, जपानमधील शाळांमध्ये मुलांना दुपारच्या जेवणानंतर २० ते ४० मिनटे विश्रांतीसाठी तर चीनमध्ये १ तासाचा जेवणासाठी ब्रेक दिला जातो. ज्यामध्ये विद्यार्थी ‘पॉवर नॅप’ घेऊ शकतात. तसेच जपानमध्ये एखादे मूल वर्गात झोपले तर त्याला लगेच उठवले जात नाही. तेथे या झोपेचे लक्षण मूल खूप मेहनत करत आहे मानले जाते.
एका व्हायरल सोशल मीडिया व्हिडिओ आणि अहवालानुसार, चीनमध्ये वर्गातील डेस्कचा वापर बेडप्रमाणे केला जातो. तेथे मुलांना उशी आणि चादर देऊन पॉवर नॅपची सोय करण्यात आली आहे. यासोबत चीनमध्ये मुलांना दिवसातून दोनदा वॉर्मअप करावे लागते.
जपानची शिक्षण व्यवस्था जगातील सर्वात शिस्तबद्ध आणि प्रगत व्यवस्थांपैकी एक मानली जाते येथे मुलांना लहानपणापासूनच स्वावलंबी आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून दिली जाते. प्राथमिक वर्गापासूनच मुलांना सभ्यता, शिस्त, आदर आणि स्वाभिमानाचे शिक्षण दिले जाते. इतकेच नव्हे, तर अनेकदा मुलांना सार्वजनिक वाहतूकीचा वापर करून वस्तू खरेदी करण्यासाठी प्रोस्ताहित केले जाते. तसेच चीनमध्ये मुलभूत शिक्षणाबरोबरच व्यवसायिक, उच्च आणि प्रौढ शिक्षण दिले जाते.
