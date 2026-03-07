Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
OnePlus 15 सारखी डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्स… ‘या’ कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनने घातलाय धुमाकूळ, किंमत 8 हजारांहून कमी

itel Zeno 100 Launched: तुम्ही प्रिमियम डिझाईन असलेल्या बजेट स्मार्टफोनच्या शोधात आहात का? तुमच्यासाठी टेक कंपनी itel एक नवीन स्मार्टफोन घेऊन आली आहे. या स्मार्टफोनची डिझाईन OnePlus 15 सारखीच आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 10:39 AM
  • बजेट रेंज सेगमेंटमध्ये नवीन स्मार्टफोन लाँच
  • कंपनीने itel Zeno 100 दोन रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला
  • नवीन स्मार्टफोनमध्ये 6.6 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले
हाँगकाँगस्थित चिनी स्मार्टफोन उत्पादक कंपनी itel ने भारतात त्यांचा आणखी एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन itel Zeno 100 या नावाने लाँच केला आहे. कंपनीने हा नवीन स्मार्टफोन बजेट रेंज सेगमेंटमध्ये लाँच केला आहे. या स्मार्टफोनची किंमत 8 हजार रुपयांहून कमी आहे. itel Zeno 100 ची डिझाईन काही प्रमाणात OnePlus 15 प्रमाणे असल्याचा दावा केला जात आहे. दोन्ही स्मार्टफोनच्या डिझाईन तुलना केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता की, डिझाईन बऱ्याच प्रमाणात एक सारखी दिसत आहे. फोनचा लूक देखील काही प्रमाणात OnePlus 15 सारखा असल्याचा दावा केला जात आहे.

7000mAh बॅटरीसह नव्या Motorola स्मार्टफोनने भारतात केली एंट्री! प्रोसेसर आणि कॅमेरा आहे जबरदस्त, वाचा किंमत

कंपनीने लाँच केलेल्या झेनो 100 स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत केवळ 6866 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. तसेच या स्मार्टफोनमधील फीचर्स देखील दमदार आहेत. फोनमध्ये मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी आणि नो-नेटवर्क कॉलिंगसारखे खास फीचर्स देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे यूजर्स नेटवर्क नसतानाही कॉलिंग सुविधा वापरू शकतात.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

itel Zeno 100 ची किंमत आणि उपलब्धता

कंपनीने itel Zeno 100 दोन रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे, ज्यामध्ये 3GB+64GB आणि 4GB+64GB यांचा समावेश आहे. या स्मार्टफोनच्या 3GB+ 64GB व्हेरिअंटची किंमत 6,866 रुपये आहे. तर टॉप व्हेरिअंट 4GB + 64GB ची किंमत 7,285 रुपये ठेवण्यात आली आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, फोनचे रॅम 12GB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते. हा फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट अ‍ॅमेझॉनवर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. हा फोन टायटॅनियम गोल्ड, प्युअर ब्लॅक आणि सिल्क ग्रीन रंगांमध्ये उपलब्ध असेल.

itel Zeno 100 चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

आईटेलने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनमध्ये 6.6 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले देण्यात आला आहे. फोनचा डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये ट्रेडिशनल वाटरड्रॉप नॉच डिझाईनवाला डिस्प्ले देण्यात आला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या या नवीन स्मार्टफोनमध्ये यूजर्सना डायनॅमिक आईलँडवाले फीचर मिळणार आहे. यमध्ये DTS टेक्नोलॉजीवाले साउंड सिस्टिम देण्यात आले आहे.

AI आता शिक्षकांच्या मदतीला! CK-12 आणि Airtel Foundation चा ऐतिहासिक उपक्रम सुरू

Zeno 100 मध्ये यूनिसोक T7100 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. या डिव्हाईसमध्ये 4GB रॅमसह 64GB पर्यंत स्टोरेजचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. फोनचे रॅम 12GB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते. Zeno 100 मध्ये 5000mAh बॅटरी दिली आहे, यासोबतच यूएसबी टाइप-सी 10W चार्जिंग फीचर देखील दिले आहे. या फोनमध्ये 8 मेगापिक्सेल कॅमेरा आहे. तसेच 5 मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. हा आयटेल फोन अँड्रॉइड 15 गो ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. या फोनमध्ये कनेक्टिविटीसाठी डुअल 4G सिम कार्ड, वायफाय, ब्लूटूथ सारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत. सुरक्षेसाठी, या फोनमध्ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे.

Published On: Mar 07, 2026 | 10:39 AM

संबंधित बातम्या

