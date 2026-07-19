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India-Panama संबंधांना नवी दिशा मिळणार? पनामाचे परराष्ट्र मंत्री भारताच्या दौऱ्यावर; जयशंकर, गोयल यांची भेट घेणार

Updated On: Jul 19, 2026 | 12:11 PM IST
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सारांश

India Panama Relations : भारत आणि पनामाच्या संबंधांना नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे. पनामाचे परराष्ट्र मंत्री पाच दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर असून यादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जयशंकर आणि गोयल यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.

Panama Foreign Minister Javier Martinez Acha India Visit

India-Panama संबंधांना नवी दिशा मिळणार? पनामाचे परराष्ट्र मंत्री भारताच्या दौऱ्यावर; जयशंकर, गोयल यांची भेट घेणार (फोटो सौजन्य: @MEAIndia)

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विस्तार
  • India-Panama संबंधांना नवी दिशा मिळणार?
  • पनामाचे परराष्ट्र मंत्री भारताच्या दौऱ्यावर
  • जयशंकर, गोयल यांची भेट घेणार
India-Panama Relations News in Marathi : नवी दिल्ली : पनामाचे परराष्ट्र मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज-आचा वास्केज पाच दिवसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यावर आहेत. नवी दिल्लीत आल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून त्यांचे स्वागत करण्यातआ ले. या दौऱ्यात ते भारत आणि पनामातील व्यापारी, गुंतवणूक, सागरी सहकार्य आणि राजनैतिक संबंधावर सविस्तर चर्चा करणार आहेत.

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परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी याची माहिती एक्सवरुन दिली. त्यांनी सांगितले की, जेवियर यांचा हा दौरा भारत आणि पनामातील संबंध परस्पर विश्वास, समान मूल्ये आणि सहकार्याच्या भावनेवर आधारित आहेत.

व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यावर अधिक भर

या दौऱ्यात जेवियर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, गुंतवणूकीच्या नव्या संधी आणि आर्थिक सहाकार्य अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षात दोन्ही देशांतील संबंधांना चालना मिळाली असून या भेटीत व्यापार सहकार्यावर अधिक लक्ष दिले जाणार आहे.

जयशंकर यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठक

याशिवाय भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पनामाचे परराष्ट्र मंत्री जेवियर यांच्यातही उच्चस्तरीय बैठक होण्याची शक्यता आहे.या बैठकीत दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेण्यात येईल. तसेच भविष्यातील सहाकर्याच्या नव्या क्षेत्रांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरही विचारांची देवाणघेवाण होऊ शकते.

सागरी सहाकार्यही मजबूत करण्यावर चर्चा

या दौऱ्यात केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक, आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांचीही जेवियर भेट घेतील. या बैठकीत सागरी संपर्क, लॉजिस्टिक आणि बंदर विकासाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.

पनामा कालव्यामुळे जागतिक सागरी व्यापारात पनामाचे विशेष महत्त्व आहे. यामुळे भारत आणि पनामाती सागरी सहकार्य वाढवण्याला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा दौरा दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि इतर अनेक क्षेत्रातील सहकार्याला चालना मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

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Web Title: India panama relations panama foreign minister india visit

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Published On: Jul 19, 2026 | 12:11 PM

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