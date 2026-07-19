India-Panama संबंधांना नवी दिशा मिळणार? पनामाचे परराष्ट्र मंत्री भारताच्या दौऱ्यावर; जयशंकर, गोयल यांची भेट घेणार

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परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी याची माहिती एक्सवरुन दिली. त्यांनी सांगितले की, जेवियर यांचा हा दौरा भारत आणि पनामातील संबंध परस्पर विश्वास, समान मूल्ये आणि सहकार्याच्या भावनेवर आधारित आहेत.
या दौऱ्यात जेवियर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, गुंतवणूकीच्या नव्या संधी आणि आर्थिक सहाकार्य अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षात दोन्ही देशांतील संबंधांना चालना मिळाली असून या भेटीत व्यापार सहकार्यावर अधिक लक्ष दिले जाणार आहे.
याशिवाय भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पनामाचे परराष्ट्र मंत्री जेवियर यांच्यातही उच्चस्तरीय बैठक होण्याची शक्यता आहे.या बैठकीत दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेण्यात येईल. तसेच भविष्यातील सहाकर्याच्या नव्या क्षेत्रांवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरही विचारांची देवाणघेवाण होऊ शकते.
या दौऱ्यात केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक, आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांचीही जेवियर भेट घेतील. या बैठकीत सागरी संपर्क, लॉजिस्टिक आणि बंदर विकासाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.
पनामा कालव्यामुळे जागतिक सागरी व्यापारात पनामाचे विशेष महत्त्व आहे. यामुळे भारत आणि पनामाती सागरी सहकार्य वाढवण्याला धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा दौरा दोन्ही देशांतील राजनैतिक संबंधासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि इतर अनेक क्षेत्रातील सहकार्याला चालना मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Warm welcome to FM @javierachapma of Panama on his arrival in New Delhi. India and Panama share a close partnership anchored in shared values, mutual interests and goodwill. pic.twitter.com/vMXK030RXo — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 19, 2026
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