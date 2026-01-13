Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

OnePlus Freedom Sale: अशी डील पुन्हा येणार नाही! स्मार्टफोन खरेदीवर तब्बल 8 हजारांचे डिस्काऊंट, टॅबलेट्स आणि ईअरबड्सवरही ऑफर्स…

OnePlus Sale 2026: अनेक ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सेलचे आयोजन केले आहे. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसोबतच आता टेक कंपनी वनप्लसने देखील त्यांच्या नवीन वर्षातील पहिल्या सेलची घोषणा केली आहे.

Updated On: Jan 13, 2026 | 11:04 AM
  • वनप्लस फ्रीडम सेल 2026 ची घोषणा
  • वनप्लस फ्रीडम सेल 2026 हा 16 जानेवारी 2026 पासून सुरु होणार
  • सेलदरम्यान सर्वात जास्त फायदा OnePlus 13 च्या खरेदीवर मिळणार
टेक कंपनी OnePlus ने नवीन वर्षातील त्यांच्या पहिल्या सेलची घोषणा केली आहे. वनप्लस फ्रीडम सेल 2026 ची घोषणा करण्यात आली असून हा सेल कधी सुरु होणार आणि यामध्ये कोणत्या ऑफर्स उपलब्ध असणार याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. कंपनीने आयोजित केलेल्या या सेलमध्ये फ्लॅगशिप स्मार्टफोन, मिड-रेंज फोन, टॅबलेट आणि ऑडियो एक्सेसरीजवर आकर्षक डिस्काऊंट आणि बँक ऑफर्स उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे जर तुम्ही बऱ्याच काळापासून वनप्लस प्रिमियम स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही तुमच्यासाठी एक चांगली संधी असणार आहे.

Grok Ban: एलन मस्कच्या अडचणी वाढल्या, या देशांनी AI प्लॅटफॉर्मवर घातली बंदी! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

या दिवशीपासून सुरु होणार वनप्लस फ्रीडम सेल

वनप्लस फ्रीडम सेल 2026 हा 16 जानेवारी 2026 पासून सुरु होणार आहे. हा सेल ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर हा सेल उपलब्ध असणार आहे. स्मार्टफोन अ‍ॅमेझॉन, वनप्लस.इन, वनप्लस एक्सपेरिअंस स्टोअर्स आणि रिलायंस डिजीटल, क्रोमा, विजय सेल्स, सारख्या मोठ्या रिटेल स्टोअर्सवर उपलब्ध असणार आहे. वनप्लस टॅबलेट फ्लिपकार्टवर उपलब्ध असणार आहे, तर ऑडियो प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट, अ‍ॅमेझॉन, मिंत्रा, ब्लिकिंट आणि इत्यादी अधिकृत पार्टनर्सद्वारे खरेदी केले जाऊ शकतात.(फोटो सौजन्य – Pinterest) 

OnePlus 13 वर मोठं डिस्काऊंट मिळणार

सेलदरम्यान सर्वात जास्त फायदा OnePlus 13 च्या खरेदीवर मिळणार आहे. हा स्मार्टफोन 69,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. मात्र फ्रीडम सेलमध्ये या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 8,000 रुपयांचे थेट डिस्काऊंट मिळणार आहे. तर ग्राहकांना या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर 4,000 रुपयांचे अतिरिक्त बँक डिस्काऊंट देखील मिळणार आहे. उपलब्ध ऑफर्स आणि डिस्काऊंटनंतर OnePlus 13 ची किंमत 57,999 रुपये होणार आहे. हा फोन Hasselblad ब्रँडिंगसह येणारा OnePlus चा शेवटचा फ्लॅगशिप असल्याचे म्हटलं जात आहे. यामध्ये अलर्ट स्लाइडर, मेटल फ्रेम आणि सर्कुलर कॅमेरा मॉड्यूल सारखे प्रीमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत.

OnePlus 15 आणि OnePlus 15R वर जबरदस्त ऑफर्स उपलब्ध

नवीन OnePlus 15 सीरीज देखील या सेलचा एक महत्त्वाचा भाग असणार आहे. OnePlus 15 स्मार्टफोन 72,999 रुपयांच्या किंमतीत लाँच करण्यात आला होता. मात्र सेलमध्ये या डिव्हाईसवर 4 हजार रुपयांची इंस्टेट डिस्काऊंट उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे या स्मार्टफोनची किंमत सेलमध्ये 68,999 रुपये असणार आहे. तसेच या डिव्हाईसच्या खरेदीवर 6 महीन्यांचे नो-कॉस्ट ईएमआय आणि OnePlus Nord Buds 3 देखील फ्री दिले जाणार आहेत. OnePlus 15R च्या खरेदीवर देखील सेलमध्ये मोठं डिस्काऊंट उपलब्ध असणार आहे. या स्मार्टफोनची लाँच किंमत 47,999 रुपये आहे. मात्र यावर 3,000 रुपयांचे बँक डिस्काऊंट उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे स्मार्टफोनची किंमत 44,999 रुपये असणार आहे.

Upcoming Foldable Smartphones: मार्केटचा गेम बदलणार! यंदा या कंपन्या लाँच करणार फोल्ड फोन… फिचर्स, स्क्रीन सर्वच असेल टॉपक्लास

OnePlus टॅबलेट्सवर देखील खास ऑफर्स उपलब्ध

OnePlus Pad 2 च्या खरेदीवर 2,000 रुपयांचे बँक मिळणार आहे. या डिस्काऊंटनंतर टॅब्लेटची किंमत 34,999 रुपये होणार आहे. तर 3,000 रुपयांच्या डिस्काऊंटसह OnePlus Pad 3 ची किंमत 44,999 रुपये असणार आहे. या डिव्हाईसच्या खरेदीवर Stylo 2 फ्री मिळणार आहे. 1 हजार रुपयांचे डिस्काऊंट आणि 2 हजार रुपयांच्या बँक डिस्काऊंटनंतर OnePlus Pad Go 2 ची किंमत 23,999 रुपये होणार आहे. फ्रीडम सेलमध्ये ऑडियो प्रोडक्ट्स देखील मोठं डिस्काऊंट उपलब्ध असणार आहे. ऑफर्स आणि डिस्काऊंटनंतर OnePlus Buds 4 ची किंमत 4,999 रुपये, OnePlus Buds Pro 3 ची किंमत 9,999 रुपये होणार आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: OnePlus Freedom Sale कधी सुरू आहे?

    Ans: OnePlus Freedom Sale मर्यादित कालावधीसाठी सुरू असून ठराविक तारखेपर्यंत किंवा स्टॉक संपेपर्यंत उपलब्ध आहे.

  • Que: OnePlus Sale मध्ये कोणते प्रोडक्ट्स स्वस्त मिळतात?

    Ans: OnePlus चे स्मार्टफोन, टॅबलेट्स, ईअरबड्स आणि अ‍ॅक्सेसरीज वर आकर्षक ऑफर्स मिळत आहेत.

  • Que: OnePlus Sale ऑनलाइन कुठे उपलब्ध आहे?

    Ans: ही सेल OnePlus India ची अधिकृत वेबसाईट, Amazon आणि Flipkart वर उपलब्ध आहे (प्लॅटफॉर्मनुसार ऑफर बदलू शकते)

Published On: Jan 13, 2026 | 11:04 AM

