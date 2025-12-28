Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कमी किंमत, जबरदस्त आवाज! Xiaomi चे नवे ईयरबड्स लाँच, 35 तासांची दमदार बॅटरी आणि Harman-ट्यून्ड ऑडिओची धमाल

Xiaomi Buds 6 Launched: ऑडिओ लव्हर्ससाठी खुशखबर! Xiaomi ने नवीन ईअरबड्स लाँच केले आहेत. यामध्ये अनेक खास फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स देण्यात आले आहेत. याची किंमत जाणून घेऊया.

Updated On: Dec 28, 2025 | 11:30 AM
Xiaomi Buds 6 हे नवीन ईअरबड्स चीनमध्ये लाँच करण्यात आले आहेत. टेक फर्मचे हे लेटेस्ट प्रोडक्ट अनेक खास फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्ससह लाँच करण्यात आले आहे. हे नवीन ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) Xiaomi Buds 5 चे सक्सेसर आहे. Xiaomi Buds 5 जुलै 2024 मध्ये देशात लाँच करण्यात आले होते. लेटेस्ट Buds 6 मध्ये सेमी-इन-ईयर डिझाईन आहे. तर याच्या केसमध्ये बायोनिक कर्व डिझाईन आहे. हे ईअरबड्स TWS ऑडियोसाठी Harman चे ‘गोल्डन ईयर’ ट्यूनिंग आणि Headphones 2.0 नावाचे एक इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिंग फीचर ऑफर करतो. प्रत्येक ईयरबडमध्ये 35mAh बॅटरी देण्यात आली आहे आणि चार्जिंग केसमध्ये 475mAh बॅटरी दिली आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, Buds 6 केससह 35 तासांची बॅटरी लाईफ ऑफर करतो.

लॅपटॉपवर कव्हर लावणं योग्य की टेम्पर्ड ग्लास? एक चुकीचा निर्णय आणि तुम्हीही कराल पश्चाताप! जाणून घ्या फायदे आणि नुकसान

Xiaomi Buds 6 ची किंमत आणि उपलब्धता

Xiaomi Buds 6 एकाच व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. या डिव्हाईसची किंमत CNY 699 म्हणजेच सुमारे 8,935 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे डिव्हाईस मून शॅडो ब्लॅक, पर्ल व्हाइट, टाइटेनियम गोल्ड आणि नेबुला पर्पल (चीनमधून भाषांतर) कलरमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. नवीन Xiaomi Buds 6 चीनमध्ये Xiaomi ऑनलाइन स्टोअरद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

Xiaomi Buds 6 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

Xiaomi Buds 6 मध्ये Harman-ट्यून्ड ‘गोल्डन ईयर’ (चीनमधून भाषांतर) ऑडियो आणि इक्वलाइजर आहे. हे नवीन TWS एडॅप्टिव नॉइज कँसलेशन (ANC) सपोर्टसह लाँच करण्यात आले आहेत. याची फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेट 16Hz ते 40,000Hz आहे. Xiaomi च्या Buds 6 चा फॉर्म फॅक्टर सेमी-इन-ईयर आहे. ईयरबड्सचे वजन सुमारे 4.4g आहे. तर चार्जिंग केसचे वजन सुमारे 35.4g आहे. डायमेंशनबद्दल बोलायचं झालं तर ईयरबड्सचा आकार 31.77×17.17×20.56mm आहे आणि केसचा आकार 52.34×52.57x24mm आहे. ईअरबड्स एएसी, एसबीसी, एपीटीएक्स लॉसलेस, एपीटीएक्स एडॅप्टिव आणि LC3 कोडेकला सपोर्ट करतात.

राक्षसी बॅटरीसह लाँच झाले हे स्मार्टफोन्स! 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आणि 6.83-इंच डिस्प्ले… जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Xiaomi Buds 6 मध्ये ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे, जो 10m ची रेंज ऑफर करतो. कंपनीने दावा केला आहे की, Xiaomi Buds 6 मध्ये धूळ आणि पाण्याच्या संरक्षणासाठी IP54 रेटिंग देण्यात आली आहे. प्रत्येक ईयरबडमध्ये 35mAh बॅटरी आहे, तर चार्जिंग केसमध्ये 475mAh बॅटरी आहे. टेक फर्मने असा दावा केला आहे की, ANC बंद असल्यास ईयरबड्स 6 तासांची बॅटरी लाईफ ऑफर करतात आणि चार्जिंग केससह एकून 35 तासांचा बॅटरी बॅकअप दिला जातो. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ANC चालू केल्याने, इअरबड्स 3.5 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ देतील आणि केससह एकूण 20 तासांचा बॅकअप दिला जातो.

Frequently Asked Questions

  • Que: Xiaomi चे स्मार्टफोन कोणत्या OS वर चालतात?

    Ans: Android आधारित HyperOS/MIUI वर चालतात.

  • Que: Redmi आणि POCO हे Xiaomi चेच ब्रँड आहेत का?

    Ans: Redmi आणि POCO हे दोन्ही Xiaomi चे सब-ब्रँड आहेत.

  • Que: Xiaomi फोन भारतात बनतात का?

    Ans: हो, बहुतांश Xiaomi फोन भारतातच बनवले जातात.

Published On: Dec 28, 2025 | 11:30 AM

