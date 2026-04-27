Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Free Fire Max Tips Avoid These Common Mistakes To Push Rank Faster Tech News Marathi

Free Fire MAX: गेममध्ये रँक वाढत नाहीये? या सामान्य चुकांमुळे होतो मोठा परिणाम, आत्ताच बदला तुमची स्ट्रॅटेजी!

फ्री फायर मॅक्समध्ये रँक वाढवणं प्रत्येक प्लेयरसाठी महत्त्वाचं असतं, पण छोट्या चुकांमुळे मोठा फरक पडू शकतो. योग्य स्ट्रॅटेजी, टीमवर्क आणि सराव यामुळे तुम्ही सहज रँक पुश करू शकता आणि गेममध्ये प्रो लेव्हल गाठू शकता.

Updated On: Apr 27, 2026 | 09:32 AM
Free Fire MAX: गेममध्ये रँक वाढत नाहीये? या सामान्य चुकांमुळे होतो मोठा परिणाम, आत्ताच बदला तुमची स्ट्रॅटेजी!

Free Fire MAX: गेममध्ये रँक वाढत नाहीये? या सामान्य चुकांमुळे होतो मोठा परिणाम, आत्ताच बदला तुमची स्ट्रॅटेजी!

Follow Us:
Follow Us:
  • प्लॅनिंगशिवाय गेम खेळणे आणि चुकीचा लँडिंग स्पॉट निवडणे रँक कमी होण्याचं मोठं कारण ठरू शकतं.
  • चुकीची कंट्रोल सेटिंग आणि टीमसोबत समन्वय न ठेवणं गेममध्ये परफॉर्मन्स खराब करतं.
  • सेफ झोनकडे दुर्लक्ष, अतिआत्मविश्वास आणि सरावाचा अभाव यामुळे जिंकण्याची शक्यता कमी होते.
ऑनलाइन मोबाईल गेम फ्री फायर मॅक्समध्ये रँक पुश करणं प्रत्येक प्लेयरचं ध्येय असतं. मात्र हे ध्येय साध्य करताना अनेक प्लेअर्स काही चुका करतात, ज्यामुळे रँक वाढण्याऐवजी कमी होतो. तुम्ही देखील फ्री फायर मॅक्स प्लेअर असाल आणि तुम्हाला देखील रँक वाढवायचा असेल तर काही सामान्य चुका टाळणे अत्यंत आवश्यक आहे.

स्टाईल आणि साउंडचा परफेक्ट कॉम्बो! Oppo च्या नव्या इअरबड्सने यूजर्सना केलं थक्क, ओपन-ईयर डिझाईन अन् पावरफुल बॅटरीने सुसज्ज

कोणत्याही प्लॅनिंगशिवाय गेम खेळणे

अनेक असे प्लेयर असतात जे घाईघाईत मॅच सुरू करतात, मात्र योग्य स्ट्रॅटेजी तयार करत नाही. गेम चालू केल्यानंतर लँडिंग स्पॉट नेहमी विचार करून निवडा आणि तुमच्या तीन टीमसोबत नेहमी कॉर्डिनेट करा. सोलो खेळल्यास इलेमिनिट होण्याचा धोका अधिक असतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

किती ठिकाणी लँडिंग करून

हॉट ड्रॉप म्हणजेच जास्त गर्दीच्या ठिकाणी उतरणं अतिशय धोकादायक असू शकतं. विशेषत: जर तुम्ही प्रो प्लेअर नसाल तर अशी रिस्क घेऊ नका. सुरुवातीला एखाद्या सुरक्षित ठिकाणी उतरा, पावरफुल शस्त्र आणि लूट गोळा करा. यानंतर लढाईची तयारी करा.

चुकीची कंट्रोल सेटिंग

जर तुम्ही कंट्रोल सेटिंग चुकीच्या पद्धतीने एडजस्ट केली असेल तर योग्य निशाणा लागण्याची शक्यता अत्यंत कमी असते. तुमच्या डिव्हाईसच्या हिशोबाने सेटिंग सेट करा आणि सराव करा. यामुळे हेडशॉट लावणं आणि शत्रूला हरवणं अधिक सोपं होणार आहे.

टिमसोबत सहकार्य न करणं

तुम्ही जर तुमच्या ग्रुपसोबत किंवा टिमसोबत खेळत असाल तर योग्य सहकार्य करणं आणि संवाद असणं अत्यंत गरजेचं आहे. यामुळे तुम्ही तुमच्या टिमच्या मदतीने शत्रूला अगदी सहजपणे नॉक करू शकता. यामुळे तुमच्या टिममधील मेंबर्स तुम्हाला रँक वाढवण्यासाठी मदत करू शकतात.

झोनकडे दुर्लक्ष करणं

अनेक प्लेअर्स शत्रूला हरवण्यात इतके मग्न होतात की, झोनकडे लक्ष देत नाही. हीच त्यांची सर्वात मोठी चूक असते. गेम खेळताना सेफ झोनकडे लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्ही मिनी मॅपमध्ये सेफ झोन पाहू शकता.

खेळताना अतिआत्मविश्वास असणं

काही शत्रूंना हरवल्यानंतर प्लेअर्स जास्त आक्रमक होतात आणि कोणताही विचार न करता इकडून तिकडून धावू लागतात. हीच सर्वात मोठी चूक ठरू शकते.

आता प्रत्येक बीट होणार अधिक क्लिअर आणि पॉवरफुल! दमदार फीचर्ससह नवे Honor इअरबड्स लाँच, वाचा फीचर्स आणि किंमत

सराव न करणं

नियमित सरावाशिवाय रँक वाढवणे अवघड आहे. दररोज थोडा सराव करा, आपल्या चुकांमधून शिका आणि आपला खेळ सुधारा.

हे आहेत आजचे रिडीम कोड्स

  • FFWCTKX2P5NQ
  • 4ST1ZTBZBRP9
  • TX4SC2VUNPKF
  • FR2D7G5T1Y8H
  • WD2ATK3ZEA55
  • FJI4GFE45TG5
  • RD3TZK7WME65
  • FFM1VSWCPXN9
  • N7QK5L3MRP9J
  • FM6N1B8V3C4X
  • S5PL7M2LRV8K
  • ZRW3J4N8VX56
  • P3LX6V9TM2QH
  • E9QH6K4LNP7V
  • FT4E9Y5U1I3O
  • TFX9J3Z2RP64
  • RHTG9VOLTDWP
  • J2QP8M1KVL6V
  • FL2K6J4H8G5F
  • Q8M4K7L2VR9J
  • QK82S2LX5Q27

टीप: गरेनाने रिलीज केलेले फ्री फायर मॅक्सचे रिडीम कोड्स मर्यादित कालावधीसाठी व्हॅलिड असतात. हे कोड प्रदेशानुसार बदलतात. जर गेमिंग कोड रिडीम केला गेला नाही, तर त्याचा अर्थ कोड एक्सपायर झाला आहे. हे कोड पहिल्या 500 प्लेअर्ससाठी रिलीज केले जातात.

Web Title: Free fire max tips avoid these common mistakes to push rank faster tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 27, 2026 | 09:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम
1

I/O 2026: प्रॉम्प्ट टाईप करण्याची गरज संपणार? Google सादर करू शकते नवे Gemini Spark AI एजेंट, असे करणार काम

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री
2

लाँचपूर्वीच समोर आली Oppo Find X9s ची किंमत! 7,025mAh बॅटरीने असणार सुसज्ज… या दिवशी होणार दमदार एंट्री

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज
3

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी
4

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

May 16, 2026 | 06:33 PM
Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

May 16, 2026 | 06:27 PM
Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा ‘I’ टाकण्यामागे अर्थ काय? ‘या’ कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

May 16, 2026 | 06:22 PM
Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

May 16, 2026 | 06:20 PM
विद्युत तारेच्या झटक्याने तरूण गंभीर जखमी; महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका

विद्युत तारेच्या झटक्याने तरूण गंभीर जखमी; महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका

May 16, 2026 | 06:19 PM
T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

May 16, 2026 | 06:18 PM
Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

Ganga Expressway : ‘या’ एक्सप्रेसवेवर फ्री ट्रायल बंद! कार ते ट्रकसाठी किती टोल भरावा लागणार? जाणून घ्या नवे दर

May 16, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM