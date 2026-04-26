WhatsApp Update: मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये लवकरच येणार नवा इंटरफेस आणि ‘चॅट बबल्स’ फीचर... यूजर्सचा अनुभव बदलणार

विजुअल चेंजेससह मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म अशा नव्या टूल्सवर देखील काम करत आहे, ज्याचा उद्देश चॅट्स आणखी वेगवान आणि इंटरॅक्शन अधिक सोपं करणं असं आहे. WaBetaInfo ने दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य एडिशन्समध्ये फेसबुक मेसेंजरप्रमाणे नोटिफिकेशन बबल्स सपोर्ट देखील समाविष्ट आहे. हे फीचर अँड्रॉईड सिस्टिमसंबंधित आहे, जे चॅट्सना स्क्रीनवर फ्लोटिंग आयकॉन्सप्रमाणे दाखवण्याची परवानगी देते. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
हे बबल्स यूजर्सना दुसरा अॅप बंद न करता मेसेज उघडण्याची आणि रिप्लाय करण्याची सुविधा देतात. जेव्हा यूजर्स बबलवर टॅप करतात, त्यावेळी एक छोटी चॅट विंडो ओपन होते, ज्यामुळे मल्टीटास्किंगदरम्यान अगदी सहज रिप्लाय केला जाऊ शकतो. हे फीचर संभाषणे नेहमी उपलब्ध ठेवण्यासाठी तयार केले आहे, विशेषतः जेव्हा यूजर्स व्हिडिओ पाहणे किंवा ॲप्स ब्राउझ करणे यांसारख्या इतर कामांमध्ये व्यस्त असतात. अशावेळी नवं अपडेट यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरणार आहे.
रिपोर्टमध्ये असं सांगण्यात आलं आहे की, नोटिफिकेशन बबल्स अँड्रॉईड 11 आणि त्यावरील वर्जनवर चालणाऱ्या डिव्हाईसला सपोर्ट करणार आहे. इथे फीचर अधिक स्थिर आणि सिस्टिममध्ये चांगल्या प्रकारे एकीकृत झालेले वाटते. याची उपलब्धता डिव्हाईस सेटिंग्स आणि सिस्टम कम्पॅटिबिलिटीवर अवलंबून असते. कारण सर्व अँड्रॉईड वर्जन्स बबल्स एकाच प्रकारे हँडल करू शकणार नाही. रिडिझाईन करण्यात आलेला टॉप बार आणि नोटिफिकेशन बबल फीचर दोन्ही सध्या चाचणी टप्प्यात आहेत. हे फीचर्स व्यापक प्रकाशनापूर्वी बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. येत्या काही महिन्यांत हे सर्वांसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.