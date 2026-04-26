आता प्रत्येक बीट होणार अधिक क्लिअर आणि पॉवरफुल! दमदार फीचर्ससह नवे Honor इअरबड्स लाँच, वाचा फीचर्स आणि किंमत

Honor Earbuds 4 Launched: गाणी ऐकणं, चित्रपट पाहणं आणि गेम खेळणं आता आणखी मजेदार होणार आहे. कारण ऑनरने त्यांचे नवीन इअबड्स आता जागतिक बाजारात देखील लाँच केले आहेत. या इअरबड्सची किंमत जाणून घेऊया.

Updated On: Apr 26, 2026 | 12:06 PM
  • ऑनर इअरबड्स 4 मध्ये 50dB हायब्रिड ANC आणि ड्युअल ड्रायव्हर्समुळे जबरदस्त ऑडिओ अनुभव मिळतो.
  • AI-पावर्ड कॉल नॉइज रिडक्शन, स्पेशल ऑडिओ आणि लो-लेटेंसी मोडमुळे कॉलिंग व गेमिंग अधिक स्मूद होते.
  • एकदा चार्ज केल्यावर 9 तास आणि केससह 46 तासांचा बॅटरी बॅकअप मिळतो, तसेच फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे.
Honor Earbuds Launched: ऑक्टोबर 2025 मध्ये चीनमध्ये Honor Earbuds 4 लाँच करण्यात आले होते. त्यानंतर आता कंपनीने एक मोठा धमाका केला आहे. कंपनीने निवडक जागतिक बाजारात देखील आता Honor Earbuds 4 लाँच केले आहेत. हे ट्रू वायरलेस ईयरबड्स ऑडियो परफॉर्मंस आणि नॉइज कँसलेशनवर फोकस करतात, ज्यामध्ये डुअल ड्राइवर्स, 50dB पर्यंत हायब्रिड एएनसी आणि दिर्घकाळ बॅटरी लाईफ ऑफर केली जात आहे. कंपनी यामध्ये AI-पावर्ड कॉल नॉइज रिडक्शन, स्पेशल-स्टाइल साउंड एन्हांसमेंट आणि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सारखे फीचर्स ऑफर करत आहे. ईयरबड्स रोजच्या वापरासाठी डिझाईन केले आहे, ज्यामध्ये लाइटवेट कंस्ट्रक्शन, टच कंट्रोल्स आणि एक स्मूद लिसनिंग एक्सपीरियंससाठी एक्स्ट्रा स्मार्ट फीचर्स दिले आहेत.

ऑनर इअरबड्स 4 ची किंमत आणि उपलब्धता

ऑनरच्या इअरबड्स 4 ची किंमत यूएईमध्ये AED 169 म्हणजेच सुमारे 4,300 रुपये, सौदी अरेबियामध्ये SAR 199 म्हणजेच सुमारे 4,500 रुपये, मलेशियामध्ये MYR 399 म्हणजेच सुमारे 9,500 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे ईअरबड्स काळ्या आणि पांढऱ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहेत. हे इअरबड्स सध्या या प्रदेशांमध्ये ऑनरच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, हे TWS हेडसेट चीनमध्ये CNY 399 म्हणजेच सुमारे 5,000 रुपयांमध्ये लाँच करण्यात आले होते. (फोटो सौजन्य – Honor) 

ऑनर इअरबड्स 4 चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

ऑनरने जागतिक बाजारात लाँच केलेल्या ईअरबड्समध्ये 11mm वूफर आणि 6mm ट्वीटरसह ड्यूल ड्राइवर्स देण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये अधिक चांगली क्लॅरिटी आणि बॅलेंससाठी टाइटेनियम-कोटेड डायाफ्रामचा वापर करण्यात आला आहे. हे इअरबड्स अनेक पातळ्यांसह आणि ड्युअल ट्रान्सपरन्सी मोडसह 50dB पर्यंत हायब्रीड ॲक्टिव्ह नॉइज कॅन्सलेशनला सपोर्ट करतात. यामध्ये ट्रिपल-माइक सिस्टिमसह AI-बेस्ड कॉल नॉइज रिडक्शन देखील समाविष्ट आहे. एका चांगल्या साउंडस्टेजसाठी डिव्हाईस स्पेशल-स्टाइल ऑडियोला सपोर्ट करते.

कनेक्टिविटीसाठी, ऑनर इअरबड्स क्विक पेयरिंग सपोर्टसह ब्लूटूथ 5.3 चा वापर करतात. गेमिंग आणि व्हिडीओ प्लेबॅकसाठी एक लो-लेटेंसी मोड उपलब्ध आहे. ईयरबड्स ऑनर एआय स्पेस अ‍ॅपद्वारे AI ट्रांसलेशनसह फाईंड माय ईअरबड्स आणि क्विक पेयरिंगला सपोर्ट करते. प्रत्येक ऑनर इअरबड्स 4 इअरबडमध्ये 45mAh बॅटरी दिली आहे. तर चार्जिंग केसमध्ये 500mAh बॅटरी दिली आहे. असा दावा करण्यात आला आहे की, इअरबड्स एकदा चार्ज केल्यानंतर 9 तासांचा प्लेबॅक आणि केसससह एकूण 46 तासांचा प्लेबॅक वेळ ऑफर करतो. चार्जिंग यूएसबी टाइप-C केली जाते, ज्यामध्ये ईयरबड्स पूर्णपणे चार्ज होण्यासाठी 55 मिनट आणि केससोबत सुमारे 110 मिनिटे लागतात. कंपनीनुसार, 10 मिनिटांच्या क्विक चार्जिंगने 3 तासांपर्यंत प्लेबॅक मिळू शकतो.

ऑनर इअरबड्स 4 मध्ये टच आणि स्वाइप कंट्रोल्ससह एक एर्गोनोमिक इन-ईयर डिझाईन आहे. यासोबतच स्मार्ट वियर डिटेक्शन देखील आहे, जे प्लेबॅक आपोआप थांबवते आणि पुन्हा सुरू करते. प्रत्येक इअरबडचे वजन अंदाजे 5.3 ग्रॅम आहे, तर केसचे वजन अंदाजे 38.3 ग्रॅम आहे. हे इअरबड्स धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP54 रेटेड आहेत.

Published On: Apr 26, 2026 | 12:06 PM

