  Donald Trump Denies Rape Allegations 60 Minutes Interview Manifesto Controversy 2026

WHCD Shooting : ‘मी रेपिस्ट नाही’ लाइव्ह टीव्हीवर भडकले डोनाल्ड ट्रम्प; हल्लेखोराच्या पत्रातील घाणेरड्या आरोपांना दिलं उत्तर

WHCD Shooting 2026: व्हाइट हाऊस डिनरमधील बडतर्फी प्रकरणानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरनाम्यातील आरोप फेटाळून लावले आहेत. '60 मिनिट्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत, त्यांनी निर्दोष असल्याचा दावा केला.

Updated On: Apr 27, 2026 | 09:25 AM
donald trump denies rape allegations 60 minutes interview manifesto controversy 2026

'मी रेपिस्ट नाही' लाइव्ह टीव्हीवर भडकले डोनाल्ड ट्रम्प; गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराच्या पत्रातील आरोपांनी अमेरिकेत मोठी खळबळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ट्रम्प यांचा संताप
  • मी बलात्कारी नाही
  • माध्यमांवर निशाणा

Donald Trump 60 Minutes interview 2026 : वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या हिल्टन हॉटेलमधील गोळीबाराने आधीच खळबळ उडवून दिली होती, मात्र आता या प्रकरणाला एक अत्यंत धक्कादायक वळण मिळाले आहे. हल्लेखोर कोल थॉमस ॲलन याने लिहिलेल्या कथित जाहीरनाम्यातील (Manifesto) मजकुरामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात मोठा भूकंप आला आहे. या जाहीरनाम्यात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीचे वैयक्तिक आरोप करण्यात आले होते, ज्याला ट्रम्प यांनी ‘६० मिनिट्स’ या कार्यक्रमात थेट उत्तर दिले.

जेव्हा मुलाखतीत उडाली ठिणगी…

सीबीएस न्यूजची प्रसिद्ध अँकर नोरा ओ’डोनेल यांनी जेव्हा या मुलाखतीदरम्यान हल्लेखोराच्या जाहीरनाम्यातील काही अत्यंत वैयक्तिक आणि आक्षेपार्ह उतारे वाचून दाखवण्यास सुरुवात केली, तेव्हा स्टुडिओमधील वातावरण तापले. त्या पत्रात ट्रम्प यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणारे गंभीर आरोप होते. हे ऐकताच ट्रम्प यांचा संयम सुटला. त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर थेट पाहूत ठणकावून सांगितले की, “मी बलात्कारी नाही. मी कोणावरही असा अत्याचार केलेला नाही. हे सर्व आरोप एका विकृत मानसिकतेच्या माणसाने रचलेले आहेत.”

अँकरला सुनावले खडे बोल: “तुम्हाला लाज वाटायला हवी!”

ट्रम्प केवळ स्पष्टीकरण देऊन थांबले नाहीत, तर त्यांनी माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवरही घाला घातला. “एका गुन्हेगाराने लिहिलेले घाणेरडे आरोप तुम्ही राष्ट्रीय वाहिनीवर वाचून दाखवता, हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी नोरा यांना सुनावले. त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, अशा प्रकारच्या मजकुराचा प्रसार करून माध्यमं केवळ द्वेष पसरवत आहेत. जेव्हा अँकरने विचारले की हल्लेखोराने तुमचाच उल्लेख केला आहे का, तेव्हा ट्रम्प यांनी तो प्रश्न झिडकारून लावला आणि सांगितले की, “माझ्या विरोधात अशा प्रकारची बदनामीची मोहीम बऱ्याच काळापासून सुरू आहे, पण मी पूर्णपणे निर्दोष आहे.”

अमेरिकेत सुरक्षेसोबतच ‘नैतिक’ युद्धाला सुरुवात

या मुलाखतीनंतर अमेरिकेतील जनतेमध्ये दोन गट पडले आहेत. एका बाजूला पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे समर्थन केले जात असताना, दुसऱ्या बाजूला एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर थेट चिखलफेक करणाऱ्या अपुष्ट माहितीला प्रसिद्धी देणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. गोळीबाराच्या घटनेनंतर सुरक्षेतील त्रुटी आधीच चर्चेत होत्या, पण आता या ‘मॅनिफेस्टो’ वादामुळे अमेरिकन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय वातावरण कमालीचे रंगात आले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मुलाखतीत काय स्पष्टीकरण दिले?

    Ans: ट्रम्प यांनी हल्लेखोराच्या जाहीरनाम्यातील बलात्काराचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि आपण पूर्णपणे निर्दोष असल्याचे ठणकावून सांगितले.

  • Que: गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराचे नाव काय आहे?

    Ans: पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य संशयित म्हणून कोल थॉमस ॲलन याला अटक केली आहे, ज्याने हा वादग्रस्त जाहीरनामा लिहिला होता.

  • Que: '६० मिनिट्स' मुलाखतीत नक्की काय घडले?

    Ans: सीबीएस न्यूजच्या अँकरने जाहीरनाम्यातील आक्षेपार्ह मजकूर वाचताच ट्रम्प यांनी संताप व्यक्त केला आणि माध्यमांना त्यांच्या भूमिकेबद्दल खडे बोल सुनावले.

Published On: Apr 27, 2026 | 09:25 AM

