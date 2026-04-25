16 दिवसांची बॅटरी आणि अ‍ॅडव्हान्स हेल्थ फीचर्स… नव्या OPPO स्मार्टवॉचने वेधले सर्वांचे लक्ष, इतकी आहे किंमत

ओप्पोने प्रीमियम सेगमेंटमध्ये नवीन स्मार्टवॉच लाँच करून आपल्या इकोसिस्टमचा विस्तार केला आहे. टायटॅनियम डिझाइन, दमदार बॅटरी लाईफ आणि अ‍ॅडव्हान्स हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर्समुळे हे स्मार्टवॉच यूजर्ससाठी खास ठरणार आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 01:29 PM
16 दिवसांची बॅटरी आणि अ‍ॅडव्हान्स हेल्थ फीचर्स... नव्या OPPO स्मार्टवॉचने वेधले सर्वांचे लक्ष, इतकी आहे किंमत

  • ओप्पो वॉच एक्स 3 मध्ये 1.5-इंच एलटीपीओ अमोलेड डिस्प्ले आणि स्नॅपड्रॅगन W5 चिपसेट दिला आहे.
  • 100+ स्पोर्ट्स मोड्स, ईसीजी, SpO2 आणि स्लीप ट्रॅकिंगसारखे प्रगत हेल्थ फीचर्स उपलब्ध आहेत.
  • 646mAh बॅटरीसह हे स्मार्टवॉच 5 दिवसांपर्यंत आणि पॉवर सेव्हर मोडमध्ये 16 दिवसांपर्यंत चालते.
नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या एका टेक ईव्हेंटमध्ये ओप्पोने Find X9 Ultra आणि Find X9s Pro या स्मार्टफोन्ससह एक स्मार्टवॉच देखील लाँच केली आहे. कंपनीने त्यांचे नवीन स्मार्टवॉच Oppo Watch X3 या नावाने सादर केले आहे. कंपनीने त्यांच्या प्रिमियम डिव्हाईससह स्मार्टवॉच इकोसिस्टमचा विस्तार केला आहे. स्मार्टवॉच मार्च महिन्यात चीनमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. ओप्पोने लाँच केलेले स्मार्टवॉच जबरदस्त टाइटॅनियम डिझाईन, दिर्घकाळ बॅटरी लाईफ आणि अधिक दमदार हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर्सने सुसज्ज आहे. हे डिव्हाईस प्रिमियम सेगमेंटमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. ओप्पो वॉच एक्स 3 ची किंमत आणि इतर डिटेल्स सविस्तर जाणून घेऊया.

ओप्पो वॉच एक्स 3 ची किंमत आणि उपलब्धता

ओप्पोने लाँच केलेल्या नवीन स्मार्टवॉचची किंमत फ्रांसमध्ये EUR 379 म्हणजेच सुमारे 41,700 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे स्मार्टवॉच टाइटेनियम आणि ऑब्सीडियन ब्लॅक कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. या स्मार्टवॉचची विक्री वेगवेगळ्या क्षेत्रात वेगवेगळ्या दिवशी सुरु होणार आहे. येत्या काही आठवड्यांत ओप्पो प्रत्येक बाजारपेठेसाठी उपलब्धतेचा तपशील जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. (फोटो सौजन्य – OPPO)

ओप्पो वॉच एक्स 3 चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

ओप्पो वॉच एक्स 3 मध्ये 1.5-इंच एलटीपीओ अमोलेड डिस्प्ले दिला आहे, ज्याचे रेजोल्यूशन 466 x 466 पिक्सेल, डेंसिटी 310 पीपीआय आहे. थेट सूर्यप्रकाशात स्पोर्ट्स मोडमध्ये हे 3,000 निट्स पर्यंतची कमाल ब्राइटनेस आणि सफायर क्रिस्टल प्रोटेक्शन देते. हे स्मार्टवॉच स्नॅपड्रॅगन W5 चिपवर आधारित आहे, ज्यासोबत बीईएस2800बीपी एमसीयू आहे. या स्मार्टवॉचमध्ये 2GB रॅम आणि 32GB स्टोरेज देण्यात आले आहे. हे कलरओएस वॉच 8.0 वर चालते आणि व्हॉइस असिस्टन्ससाठी मॅप्स, वॉलेट, यूट्यूब म्युझिक आणि जेमिनी सारख्या गूगल ॲप्सना सपोर्ट करते.

हेल्थ आणि फिटनेससाठी या लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये 100 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड आणि ऑटोमॅटिक एक्टिविटी रिकॉग्निशनची सुविधा देण्यात आली आहे. यामध्ये हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मेजरमेंट, रिस्ट टेम्परेचर सेंसिंग, डिटेल एनालिसिससह स्लीप ट्रॅकिंग आणि ECG फंक्शन सारखे एडवांस ट्रॅकिंग फीचर्स समाविष्ट आहेत. 60-सेकंदांचा आरोग्य आढावा हृदयाचे आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य यांसारख्या मुख्य आरोग्य मापदंडांचा संक्षिप्त सारांश देतो.

ओप्पो वॉच एक्स 3 मध्ये डुअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.2 आणि एनएफसी सपोर्ट सारखे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत. हे स्मार्टवॉच अशा अँड्रॉईड डिव्हाईससोबत काम करते, ज्यामध्ये गूगल मोबाईल सर्विससह अँड्रॉईड 9.0 किंवा त्यावरील वर्जनवर चालते. यामध्ये सटीक लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी डुअल-बँड GNSS सपोर्ट देण्यात आला आहे. पाण्यापासून सुरक्षेसाठी यामध्ये 5ATM रेटिंग दिली आहे. हे IP68 आणि IP69 प्रमाणपत्रांसह, तसेच MIL-STD-810H टिकाऊपणासह येते. ओप्पो वॉच एक्स 3 मध्ये 646mAh बॅटरी दिली आहे. याबाबत असा दावा करण्यात आला आहे की, डिव्हाईस स्मार्ट मोडमध्ये 5 दिवसांपर्यंत आणि पावर सेव्हर मोडमध्ये 16 दिवसांपर्यंत चालते. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हे घड्याळ फक्त 10 मिनिटांच्या चार्जिंगवर दिवसभर चालू शकते.

Published On: Apr 25, 2026 | 01:29 PM

