देशी स्मार्टफोन कंपनीचा धमाका! नव्या व्हेरिअंटमध्ये Lava Bold N1 5G लाँच, किंमत खिशाला परवडणारी
ओप्पोने लाँच केलेल्या नवीन स्मार्टवॉचची किंमत फ्रांसमध्ये EUR 379 म्हणजेच सुमारे 41,700 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे स्मार्टवॉच टाइटेनियम आणि ऑब्सीडियन ब्लॅक कलर ऑप्शन्समध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. या स्मार्टवॉचची विक्री वेगवेगळ्या क्षेत्रात वेगवेगळ्या दिवशी सुरु होणार आहे. येत्या काही आठवड्यांत ओप्पो प्रत्येक बाजारपेठेसाठी उपलब्धतेचा तपशील जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे. (फोटो सौजन्य – OPPO)
ओप्पो वॉच एक्स 3 मध्ये 1.5-इंच एलटीपीओ अमोलेड डिस्प्ले दिला आहे, ज्याचे रेजोल्यूशन 466 x 466 पिक्सेल, डेंसिटी 310 पीपीआय आहे. थेट सूर्यप्रकाशात स्पोर्ट्स मोडमध्ये हे 3,000 निट्स पर्यंतची कमाल ब्राइटनेस आणि सफायर क्रिस्टल प्रोटेक्शन देते. हे स्मार्टवॉच स्नॅपड्रॅगन W5 चिपवर आधारित आहे, ज्यासोबत बीईएस2800बीपी एमसीयू आहे. या स्मार्टवॉचमध्ये 2GB रॅम आणि 32GB स्टोरेज देण्यात आले आहे. हे कलरओएस वॉच 8.0 वर चालते आणि व्हॉइस असिस्टन्ससाठी मॅप्स, वॉलेट, यूट्यूब म्युझिक आणि जेमिनी सारख्या गूगल ॲप्सना सपोर्ट करते.
हेल्थ आणि फिटनेससाठी या लेटेस्ट लाँच डिव्हाईसमध्ये 100 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड आणि ऑटोमॅटिक एक्टिविटी रिकॉग्निशनची सुविधा देण्यात आली आहे. यामध्ये हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मेजरमेंट, रिस्ट टेम्परेचर सेंसिंग, डिटेल एनालिसिससह स्लीप ट्रॅकिंग आणि ECG फंक्शन सारखे एडवांस ट्रॅकिंग फीचर्स समाविष्ट आहेत. 60-सेकंदांचा आरोग्य आढावा हृदयाचे आरोग्य आणि मानसिक स्वास्थ्य यांसारख्या मुख्य आरोग्य मापदंडांचा संक्षिप्त सारांश देतो.
Jio Recharge Plan: प्लॅन एक अन् फायदे अनेक! गेमर्सना मिळणार ‘या’ विशेष सुविधा, किंमत ठरली खास
ओप्पो वॉच एक्स 3 मध्ये डुअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.2 आणि एनएफसी सपोर्ट सारखे कनेक्टिविटी ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत. हे स्मार्टवॉच अशा अँड्रॉईड डिव्हाईससोबत काम करते, ज्यामध्ये गूगल मोबाईल सर्विससह अँड्रॉईड 9.0 किंवा त्यावरील वर्जनवर चालते. यामध्ये सटीक लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी डुअल-बँड GNSS सपोर्ट देण्यात आला आहे. पाण्यापासून सुरक्षेसाठी यामध्ये 5ATM रेटिंग दिली आहे. हे IP68 आणि IP69 प्रमाणपत्रांसह, तसेच MIL-STD-810H टिकाऊपणासह येते. ओप्पो वॉच एक्स 3 मध्ये 646mAh बॅटरी दिली आहे. याबाबत असा दावा करण्यात आला आहे की, डिव्हाईस स्मार्ट मोडमध्ये 5 दिवसांपर्यंत आणि पावर सेव्हर मोडमध्ये 16 दिवसांपर्यंत चालते. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हे घड्याळ फक्त 10 मिनिटांच्या चार्जिंगवर दिवसभर चालू शकते.