देशी स्मार्टफोन कंपनीचा धमाका! नव्या व्हेरिअंटमध्ये Lava Bold N1 5G लाँच, किंमत खिशाला परवडणारी

नुकत्याच लाँच झालेल्या लावा बोल्ड एन1 5जी च्या 6GB रॅम+ 128GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 12,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनची विक्री 1 मेपासून ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म अॅमेझॉनवर सुरु होणार आहे. ग्राहक शॅम्पेन गोल्ड आणि रॉयल ब्लू या दोन रंगात हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकणार आहेत. लाँच ऑफरअंतर्गत, ग्राहक स्मार्टफोनचे नवीन व्हेरिअंट केवळ 11,999 रुपयांत खरेदी करू शकणार आहेत. यापूर्वी कंपनीने या स्मार्टफोनचे 4GB + 64GB आणि 4GB + 128GB असे दोन व्हेरिअंट सादर केले होते. मात्र कालांतराने 4GB + 128GB व्हेरिअंट बंद करण्यात आले. त्यामुळे आता लावा बोल्ड एन1 5जी 4GB + 64GB आणि 6GB + 128GB या दोन व्हेरिअंटमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. (फोटो सौजन्य – Lava)
लावा स्मार्टफोन अँड्रॉईड 15 वर चालतो आणि यामध्ये 90Hz रिफ्रेश रेटसह 6.75-इंच एचडी+ डिस्प्ले देण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या डिस्प्लेमध्ये 2.5D ग्लास प्रोटेक्शन आहे आणि हे 20:9 चा आस्पेक्ट रेशियो ऑफर करते. यामध्ये ऑक्टा-कोर युनिसॉक T765 प्रोसेसर दिला आहे, ज्याला 6GB पर्यंत रॅम आणि 128GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेजसह जोडण्यात आले आहे. वर्चुअल रॅम फीचरच्या मदतीने न वापरलेल्या स्टोरेजचा वापर करून ऑनबोर्ड मेमरी 12GB पर्यंत वाढवता येते. ऑनबोर्ड स्टोरेज 1TB पर्यंत वाढवता येते.
लावा बोल्ड एन1 5जी मध्ये AI-बेस्ड कॅमेरा यूनिट दिला आहे. ज्यामध्ये 13-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी सेंसर आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 5-मेगापिक्सेलचा सेल्फी शूटर दिला आहे. या हँडसेटमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP54 रेटिंग दिली आहे. या डिव्हाईसमध्ये फेस अनलॉक फीचर आहे आणि ऑथेंटिकेशनसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर देखील दिला आहे. कनेक्टिविटीसाठी लावा स्मार्टफोनमध्ये 5G, ब्लूटूथ, वाय-फाय 802.11 बी/जी/एन/एसी, आणि ओटीजी पर्याय देण्यात आले आहेत. हँडसेटमध्ये 5,000mAh बॅटरी दिली आहे, जी 10W चार्जिंगला सपोर्ट करते.