Infinix GT 50 Pro ची धमाकेदार एंट्री! गेमर्ससाठी ठरणार खास; दमदार परफॉर्मन्स, GT ट्रिगर्स आणि प्रीमियम फीचर्सने सुसज्ज

Jio Recharge Plan: प्लॅन एक अन् फायदे अनेक! गेमर्सना मिळणार ‘या’ विशेष सुविधा, किंमत ठरली खास
इनफिनिक्स जीटी 50 प्रो हा गेमिंग स्मार्टफोन 256GB आणि 512GB अशा दोन स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनच्या 12GB+ 256GB मॉडेलची किंमत IDR 69,98,000 म्हणजेच सुमारे 35,000 रुपये आणि 512GB मॉडेलची किंमत IDR 74,99,000 म्हणजेच सुमारे 40,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन इंडोनेशियन ई-कॉमर्स साइट्सवर सूचीबद्ध आहे आणि ब्लॅक अबिस, रेड ब्लेझ आणि सिल्व्हर ग्लेशियर या रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. (फोटो सौजन्य – Infinix)
डुअल सिम (नॅनो+नॅनो) वाला नवा इनफिनिक्स हँडसेट अँड्रॉईड 16-बेस्ड एक्सओएस 16 वर चालतो. यामध्ये 6.78-इंच अमोलेड एलटीपीएस 1.5K (1,208×2,644 पिक्सेल) डिस्प्ले दिला आहे, ज्याचा स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.18 टक्के आहे. हा डिस्प्ले 30Hz पासून 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. यामध्ये 330Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट आणि 2800Hz चा इंस्टेंट टच सँपलिंग रेट ऑफर करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या पॅनलमध्ये 4500 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि DCI-P3 कलर गॅमेटचे 100 टक्के कवरेज मिळण्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे टीयूवी लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड आहे आणि याचा डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i ने प्रोटेक्टेड आहे.
इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 8400 अल्टिमेट चिपसेट देण्यात आला आहे. ज्यासोबत माली-जी720 एमसी7 जीपीयू दिला आहे. या हँडसेटमध्ये 12GB एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512GB पर्यंत यूएफएस 4.1 स्टोरेज दिले आहे.
इनफिनिक्सच्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये f/1.59 अपर्चर आणि OIS वाला 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य सेंसर दिला आहे आणि f/2.2 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल कॅमेरा समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 13-मेगापिक्सेलचा फ्रंट फेसिंग कॅमेरा आहे.
iPhone आणि iPad यूजर्ससाठी मोठं सरप्राईज! हा जबरदस्त गेम अखेर लाँच, आता मोबाईलवरच अनुभवा कन्सोलसारखा थरार
इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोमध्ये G-सेंसर, ई-कंपास, जायरोस्कोप, लाइट सेंसर आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनरसारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत. यामध्ये X-एक्सिस लीनियर मोटर आणि इन्फ्रारेड ब्लास्टर देखील समाविष्ट आहे. फोनमध्ये पाणी आणि धूळीपासून सुरक्षेसाठी IP64 रेटिंग दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4, ओटीजी, एनएफसी, एफएम रेडियो आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट सारखे ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत.
इनफिनिक्स जीटी 30 प्रो प्रमाणेच इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोमध्ये प्रेशर-सेंसिटिव शोल्डर ट्रिगर्स दिले आहेत. याला ओपन-कट प्रेशर-सेन्स जी-टी ट्रिगर असं नाव दिलं आहे. हे ट्रिगर्स गेमिंगदरम्यान प्लेअर्सना कंसोलसारखा अनुभव देतात. यामध्ये प्रत्येक ट्रिगरसाठी चार एडजस्टेबल मॅपिंग पॉइंट्स आणि 10 प्रेशर लेवल्स दिले आहेत. याचा लेटेंसी रेट 20ms आहे आणि याची रचना बरीच मजबूत आहे. याबाबत असा दावा करण्यात आला आहे की, हे 3 मिलियनहून अधिक वेळा दाबल्यानंतर देखील खराब होत नाही. GT ट्रिगर तुम्हाला ॲप्स पटकन सुरू करण्यास, व्हिडिओ प्लेबॅक नियंत्रित करण्यास, लाइटिंग इफेक्ट्स सानुकूलित करण्यास आणि इतर बऱ्याच कामांमध्ये मदत करते.
इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोमध्ये कनेक्टिविटीसाठी कंपनीने स्वत: तयार केलेली N1 नेटवर्क मॅनेजमेंट चिप दिली आहे. नव्या हँडसेटमध्ये इन्फिनिक्सच्या ‘हायड्रोफ्लो लिक्विड कूलिंग आर्किटेक्चर’चा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये उष्णता बाहेर टाकण्यासाठी आणि रॅपिड थर्मल कंडक्शनसाठी 6,437 चौ.मिमी डायफ्राम क्षेत्र असलेली मायक्रो-पंप लिक्विड कूलिंग सिस्टीम आहे.
इनफिनिक्सने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 45W पर्यंत वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 6,500mAh बॅटरी दिली आहे. डिव्हाईस30W पर्यंत वायरलेस चार्जिंग आणि 5W पर्यंत वायरलेस रिवर्स चार्जिंगला देखील सपोर्ट करते. इनफिनिक्सचा जीटी मॅगचार्ज कूलर 2.0 सोबत वापरल्यास, हा हँडसेट वायरलेस बायपास चार्जिंगला सपोर्ट करतो.