Infinix GT 50 Pro ची धमाकेदार एंट्री! गेमर्ससाठी ठरणार खास; दमदार परफॉर्मन्स, GT ट्रिगर्स आणि प्रीमियम फीचर्सने सुसज्ज

Infinix GT 50 Pro Launched: गेमिंगवर फोकस करत इनफिनिक्सने नवीन स्मार्टफोन जागतिक बाजारात लाँच केला आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये येणाऱ्या या फोनमध्ये पॉवरफुल चिपसेट, हाय-रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 11:46 AM
  • Infinix GT 50 Pro मध्ये डेमेन्सिटी 8400 अल्टिमेट चिपसेटसह 144Hz अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे.
  • गेमिंगसाठी खास प्रेशर-सेंसिटिव GT ट्रिगर्स आणि लिक्विड कूलिंग सिस्टीम देण्यात आली आहे.
  • 50MP कॅमेरा, 6500mAh बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंगसह हा फोन मिड-रेंजमध्ये मजबूत पर्याय ठरतो.
Infinix Smartphone Launched: टेक कंपनी Infinix ने शुक्रवारी निवडक जागतिक बाजारात Infinix GT 50 Pro स्मार्टफोन लाँच केला आहे. कंपनीने लाँच केलेला नवीन स्मार्टफोन गेल्यावर्षी लाँच करण्यात आलेल्या जीटी 30 प्रो मॉडेलचा सक्सेसर आहे. गेमिंगवर फोकस करण्यासाठी डिझाईन करण्यात आलेल्या या नव्या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 8400 अल्टिमेट चिपसेट दिले आहे. कंपनीने त्यांचा नवा स्मार्टफोन मिड रेंज सेगमेंटमध्ये लाँच केला आहे. गेमर्ससाठी हा स्मार्टफोन अधिक खास ठरणार आहे. नव्या स्मार्टफोनचे डिटेल्स सविस्तर जाणून घेऊया.

इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोची किंमत आणि उपलब्धता

इनफिनिक्स जीटी 50 प्रो हा गेमिंग स्मार्टफोन 256GB आणि 512GB अशा दोन स्टोरेज व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनच्या 12GB+ 256GB मॉडेलची किंमत IDR 69,98,000 म्हणजेच सुमारे 35,000 रुपये आणि 512GB मॉडेलची किंमत IDR 74,99,000 म्हणजेच सुमारे 40,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन इंडोनेशियन ई-कॉमर्स साइट्सवर सूचीबद्ध आहे आणि ब्लॅक अबिस, रेड ब्लेझ आणि सिल्व्हर ग्लेशियर या रंगांच्या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. (फोटो सौजन्य – Infinix)

इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोचे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

डुअल सिम (नॅनो+नॅनो) वाला नवा इनफिनिक्स हँडसेट अँड्रॉईड 16-बेस्ड एक्सओएस 16 वर चालतो. यामध्ये 6.78-इंच अमोलेड एलटीपीएस 1.5K (1,208×2,644 पिक्सेल) डिस्प्ले दिला आहे, ज्याचा स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 93.18 टक्के आहे. हा डिस्प्ले 30Hz पासून 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. यामध्ये 330Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट आणि 2800Hz चा इंस्टेंट टच सँपलिंग रेट ऑफर करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या पॅनलमध्ये 4500 निट्सची पीक ब्राइटनेस आणि DCI-P3 कलर गॅमेटचे 100 टक्के कवरेज मिळण्याचा दावा करण्यात आला आहे. हे टीयूवी लो ब्लू लाइट सर्टिफाइड आहे आणि याचा डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i ने प्रोटेक्टेड आहे.

चिपसेट

इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 8400 अल्टिमेट चिपसेट देण्यात आला आहे. ज्यासोबत माली-जी720 एमसी7 जीपीयू दिला आहे. या हँडसेटमध्ये 12GB एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 512GB पर्यंत यूएफएस 4.1 स्टोरेज दिले आहे.

कॅमेरा सेटअप

इनफिनिक्सच्या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये f/1.59 अपर्चर आणि OIS वाला 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य सेंसर दिला आहे आणि f/2.2 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल कॅमेरा समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी कंपनीच्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 13-मेगापिक्सेलचा फ्रंट फेसिंग कॅमेरा आहे.

इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोमध्ये G-सेंसर, ई-कंपास, जायरोस्कोप, लाइट सेंसर आणि इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनरसारखे फीचर्स देखील देण्यात आले आहेत. यामध्ये X-एक्सिस लीनियर मोटर आणि इन्फ्रारेड ब्लास्टर देखील समाविष्ट आहे. फोनमध्ये पाणी आणि धूळीपासून सुरक्षेसाठी IP64 रेटिंग दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4, ओटीजी, एनएफसी, एफएम रेडियो आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट सारखे ऑप्शन्स देण्यात आले आहेत.

प्रेशर-सेंसिटिव शोल्डर ट्रिगर्स

इनफिनिक्स जीटी 30 प्रो प्रमाणेच इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोमध्ये प्रेशर-सेंसिटिव शोल्डर ट्रिगर्स दिले आहेत. याला ओपन-कट प्रेशर-सेन्स जी-टी ट्रिगर असं नाव दिलं आहे. हे ट्रिगर्स गेमिंगदरम्यान प्लेअर्सना कंसोलसारखा अनुभव देतात. यामध्ये प्रत्येक ट्रिगरसाठी चार एडजस्टेबल मॅपिंग पॉइंट्स आणि 10 प्रेशर लेवल्स दिले आहेत. याचा लेटेंसी रेट 20ms आहे आणि याची रचना बरीच मजबूत आहे. याबाबत असा दावा करण्यात आला आहे की, हे 3 मिलियनहून अधिक वेळा दाबल्यानंतर देखील खराब होत नाही. GT ट्रिगर तुम्हाला ॲप्स पटकन सुरू करण्यास, व्हिडिओ प्लेबॅक नियंत्रित करण्यास, लाइटिंग इफेक्ट्स सानुकूलित करण्यास आणि इतर बऱ्याच कामांमध्ये मदत करते.

कनेक्टिविटी पर्याय

इनफिनिक्स जीटी 50 प्रोमध्ये कनेक्टिविटीसाठी कंपनीने स्वत: तयार केलेली N1 नेटवर्क मॅनेजमेंट चिप दिली आहे. नव्या हँडसेटमध्ये इन्फिनिक्सच्या ‘हायड्रोफ्लो लिक्विड कूलिंग आर्किटेक्चर’चा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये उष्णता बाहेर टाकण्यासाठी आणि रॅपिड थर्मल कंडक्शनसाठी 6,437 चौ.मिमी डायफ्राम क्षेत्र असलेली मायक्रो-पंप लिक्विड कूलिंग सिस्टीम आहे.

बॅटरी

इनफिनिक्सने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 45W पर्यंत वायर्ड फास्ट चार्जिंग आणि 10W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 6,500mAh बॅटरी दिली आहे. डिव्हाईस30W पर्यंत वायरलेस चार्जिंग आणि 5W पर्यंत वायरलेस रिवर्स चार्जिंगला देखील सपोर्ट करते. इनफिनिक्सचा जीटी मॅगचार्ज कूलर 2.0 सोबत वापरल्यास, हा हँडसेट वायरलेस बायपास चार्जिंगला सपोर्ट करतो.

Published On: Apr 25, 2026 | 11:46 AM

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

