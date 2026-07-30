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मित्रांसोबत ट्रिपचं बिल वाटणं झालं सोपं! Paytm ने आणलं ‘Split Bills’ फीचर, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

Updated On: Jul 30, 2026 | 10:14 AM IST
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सारांश

Paytm Split Bills : मित्रांसोबत कुठेही फिरयला गेलो की खर्च डिव्हाईड करण्यास बऱ्याच समस्या निर्माण होतात. म्हणूनच पेटीयम यूजर्ससाठी एक खास फिचर घेऊन आले आहे. याच्या मदतीने संपूर्ण खर्च मित्रांमध्ये योग्य रितीने विभाजीत करता येतो, शिवाय कोणी पैसे पाठवले नाही तर त्याला रिमाइंडर देखील पाठवता येते.

मित्रांसोबत ट्रिपचं बिल वाटणं झालं सोपं! Paytm ने आणलं 'Split Bills' फीचर, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

मित्रांसोबत ट्रिपचं बिल वाटणं झालं सोपं! Paytm ने आणलं 'Split Bills' फीचर, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

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विस्तार
  • ‘Split Bills’ फीचरमुळे ग्रुपमधील सर्व खर्चाचा हिशोब एका ठिकाणी ठेवता येतो.
  • या फीचरसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही.
  • फिचरचा वापर कसा करयाचा ते जाणून घ्या.
मित्रांसोबत फिरायाला गेलो की बजेट एकत्र वाटून घेण्याचा मुद्दा येतोच. मग कॅल्क्युलेटर हातात घ्या, खर्चाचे हिस्से करा हा सर्व ताण आलाच. यामध्ये अनेकदा किती लोकांनी पेमेंट केलं, किती लोकांनी नाही याबाबतही कन्फ्यूजन निर्माण होतं. हाच त्रास कमी करण्यासाठी आता ऑनलाईन पेमेंट ॲप पेटीयमने (Paytm) एक खास फिचर लाँच केले आहे . या नव्या फिचरचे नाव आहे ‘Split Bills’. या फिचरचा वापर करुन तुम्ही मित्रांसोबतही ट्रीप आणखी मजेदार बनवू शकता. याच्या मदतीने यूजर्स एकाच जागी ग्रुप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करु शकतात, प्रत्येकाचा शेअर कॅल्क्युलेट करु शकतात आणि पेमेंट सेटलमेंट देखील योग्य रितीने पार पाडू शकतात. हे फिचर पेटीयमवर उपलब्ध झाले असून यूजर्सना फ्रीमध्ये याचा वापर करता येणार नाही. म्हणजेच हे फिचर वापरण्यासाठी कंपनी तुमच्याकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेणार नाही.

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या नवीन फिचरच्या मदतीने मित्रमंडळी आपला ग्रुप तयार करुन यात शेयर्ड एक्सपेंसेस एकाच जागी ॲड करु शकतात. यानंतर इथे यूजर सर्वांमध्ये खर्च बरोबर वाटून घेण्यासाठी स्प्लिट ऑप्शनवर क्लिक करु शकतो. एकूण रकमेनुसार इथे तुम्हाला पर्सेंटेज किंवा शेयरिंगच्या हिशोबाने खर्च योग्य रितीने सर्वांमध्ये बरोबर वाटता येईल. यात ग्रुप समरीचाही ऑप्शन आहे ज्यात तुम्हाला ट्रीपमध्ये टोटल किती खर्च झाला, प्रत्येकाला किती पैसे द्यायचे आहेत आणि पेंडिंग बॅलेन्स किती आहे या सर्वांचा हिशोब मिळेल. याच्या मदतीने ट्रीपवेळी जेव्हा अनेक लोक वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी पैसे देतात तेव्हा तो खर्च डिव्हाईड करण्यात जे कन्फ्यूजन निर्माण होते ते दूर करण्यास मदत मिळते.

पेमेंट रिमाइंडर्स

या फिचरच्या मदतीने यूजर सर्व सदस्यांना पेंमेंटसाठीचा एक रिमाइंडर देखील पाठवू शकतो. ज्या लोकांनी पेमेंट केले नाही किंवा ज्यांचे पेमेंट करणे राहिले आहे त्यांना पेमेंटची आठवण करुन देण्यासाठी हे फिचर मोठ्या कामाचे ठरते. जर एखाद्या व्यक्तीने ॲपच्या बाहेरून पैसे दिले असतील, तर व्यवहाराची नोंद अद्ययावत ठेवण्यासाठी त्या पेमेंटला ‘Marked as Received’ म्हणून चिन्हांकित करता येते. याशिवाय, यूजर रोख रक्कम, कार्ड, दुसरे UPI ॲप किंवा इतर कोणत्याही पेमेंट पद्धतीने केलेला खर्चही या फीचरमध्ये सहज नोंदवू शकतात. कंपनीचे म्हणणे आहे की, या फिचरच्या मदतीने यूजर्स आपल्याला हवे तितके एक्सपेंसेस ॲड करु शकतात. मुख्य म्हणजे फिचरच्या वापरासाठी कोणतेही पैसे आकारले जाणार नाहीयेत.

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Paytm Split Bills फिचरचा वापर कसा करावा?

  • यासाठी सर्वप्रथम पेटीयम ॲप ओपन करा आणि Pay Anyone ऑप्शनवर क्लिक करा.
  • इथे तुम्हाला Split Bills ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करा.
  • मग तुम्हाला ऑप्शन दोन ऑप्शन दिसतील. एक म्हणजे नवीन ग्रुप तयार करा किंवा आधीच बनवलेल्या ग्रुपला सिलेक्ट करा.
  • ग्रुप नसेल तर मेंबर्सना ॲड करुन प्रथम तुमचा ग्रुप तयार करा.
  • यानंतर इथे Add Expense चा ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करा आणि संपूर्ण खर्चाची अमाउंट एंटर करा.
  • आता, पैसे कोणी दिले ते निवडा आणि बिल कसे डिव्हाईड करायचे आहे ते निवडा. यात तुम्हाला समान, अचूक
  • रक्कम, हिस्से किंवा टक्केवारी अशा अनेक स्परुपात पेमेंट करण्याचा ऑप्शन दिसेल.
  • यानंतर पेमेंट बॅलेन्स चेक करा, पेमेंट रिमाइंडर्स पाठवा आणि Paytm UPI च्या मदतीने ड्यूज सेटल करुन ज्यांचे
  • पेमेंट आले त्यांना रिसिव्ह असे मार्क करा.
 

Web Title: Paytm split bills feature launch group trip expense sharing payment reminder how to use

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Published On: Jul 30, 2026 | 10:13 AM

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