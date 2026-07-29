WhatsApp Update: स्टेटस अपलोड करताना स्पेलिंग चुकली? चिंता करू नका, व्हॉट्सॲप लवकरच घेऊन येणार कॅप्शन एडिट फीचर

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यूजर्स स्टेटस अपलोड केल्यानंतर देखील एडीट ऑप्शन ॲक्सेस करून कॅप्शन बदलू शकणार आहेत. हा बदल करण्यासाठी यूजर्सना स्टेटस अपलोड केल्यानंतर 15 मिनिटांचा वेळ दिला जाणार आहे. तसेच व्यूअर्सना समजणार देखील नाही की तुम्ही स्टेटसमध्ये काही बदल केला आहे. हे फीचर सध्या निवडक बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध आहे आणि येत्या काही आठवड्यांत सर्व यूजर्ससाठी उपलब्ध केले जाण्याची शक्यता आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
WABetaInfo ने शेअर केलेल्या रिपोर्टनुसार, व्हॉट्सॲप अँड्रॉईडसाठी स्टेटस कॅप्शन एडिटिंग फीचर लाँच करण्याची तयारी करत आहे. हे फीचर अँड्रॉईड 2.26.30.1 अपडेटसाठी व्हॉट्सॲप बीटासह निवडक बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध आहे. या फीचरमध्ये यूजर्सना फोटो किंवा व्हिडीओ डिलीट करण्याशिवाय स्पेलिंगमधील चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळणार आहे. हे फीचर यूजर्ससाठी फायद्याचे ठरणार आहे. यूजर्स दोन प्रकारे याचा वापर करू शकतात आणि या अहवालात हे वैशिष्ट्य कसे कार्य करेल हे दर्शविणारा एक स्क्रीनशॉट समाविष्ट आहे.
हे अपडेट कथितपणे यूजर्सना स्टेटसमधील कॅप्शन थेट एडीट करण्याची परवानगी देणार आहे. स्टेटस मेन्यूमध्ये एक नवीन एडीट कॅप्शन ऑप्शन दिसणार आहे. हे यूजर्सना स्टेटस अपडेट न उघडता बदल करण्याची सुविधा देते. याशिवाय, यूजर्स कॅप्शनच्या पुढे दिसणाऱ्या लहान पेन्सिल आयकॉनवर टॅप करून त्यांचे स्टेटस कॅप्शन बदलू शकतात. यूजर्सने कॅप्शन पोस्ट केल्यानंतर 15 मिनिटांपर्यंत ते अपडेट केले जाऊ शकते. एकदा ती वेळमर्यादा संपली की, यूजर्स कॅप्शनमध्ये बदल करू शकत नाहीत.
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खरं तर, व्हॉट्सॲपमध्ये एडीट केलेल्या मेसेजवर ‘Edited’ लेबल दिसतो. मात्र रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, स्टेटस कॅप्शनमध्ये असे कोणतेही लेबल दिसणार नाही. स्टेटस कॅप्शन एडिट करण्याचे फीचर सध्या गूगल प्ले स्टोअरवरून अँड्रॉइडसाठीची नवीनतम व्हॉट्सॲप बीटा आवृत्ती वापरणाऱ्या मर्यादित बीटा टेस्टर्ससाठी उपलब्ध आहे. येत्या काही आठवड्यांत व्हॉट्सॲप हे फीचर अधिक डिव्हाइसेसवर आणेल अशी अपेक्षा आहे.