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India Vs Sri Lanka: 3 स्पिनर्स, पंत IN प्रसिद्ध कृष्णा-पडिक्कल Out, श्रीलंकाविरुद्ध भारताचा मजबूत Playing XI संघ

Updated On: Jul 30, 2026 | 10:00 AM IST
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सारांश

India Vs Sri Lanka: भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ ऑगस्ट महिन्यात श्रीलंकेविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. २०२७ च्या विश्व कसोटी चॅम्पियनशिपच्या दृष्टीेन भारताला ही मालिका जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

India Vs Sri Lanka: संभाव्य भारतीय टीम (फोटो सौजन्य - Instagram)

India Vs Sri Lanka: संभाव्य भारतीय टीम (फोटो सौजन्य - Instagram)

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विस्तार
  • निवड समितीने कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली एक मजबूत संघ जाहीर केला आहे
  • या दौऱ्यात केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंसोबतच यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल आणि मानव सुथार यांसारखे युवा खेळाडूही चर्चेत असतील
  • तसंच ३ स्पिनर्ससह यष्टीरक्षक ऋषभ पंतचाही समावेश करण्यात आला आहे. मात्र प्रसिद्ध कृष्णा आणि देवदत्त पडिक्कल यांना जागा मिळाली नाही 
भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ ऑगस्ट महिन्यात दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर जाण्यास सज्ज झाला आहे. India vs Sri Lanka ही मालिका भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि आव्हानात्मक असणार आहे. २०२७ च्या विश्व कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची आशा जिवंत ठेवण्यासाठी भारताला हा विजय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 

BCCI च्या निवड समितीने २८ जुलै रोजी या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यासाठी भारतीय संघाची घोषणा केली. अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना खेळलेल्या संघावर निवड समितीने विश्वास व्यक्त केला असून, श्रीलंका दौऱ्यासाठी त्या संघातील १२ खेळाडूंना कायम ठेवले आहे. या बहुप्रतिक्षित मालिकेच्या सुरुवातीपूर्वी, चला श्रीलंकेविरुद्ध भारताच्या संभाव्य आणि सर्वोत्तम प्लेइंग इलेव्हनवर एक नजर टाकूया.

कसा आहे भारतीय संघ 

भारतीय डावाची सुरुवात करण्याची जबाबदारी यशस्वी जायस्वाल आणि केएल राहुल यांच्या खांद्यावर असेल. मुंबईचा प्रतिभावान डावखुरा फलंदाज यशस्वी जैस्वाल आपल्या कसोटी कारकिर्दीत पहिल्यांदाच श्रीलंकेचा सामना करेल. श्रीलंकेच्या भूमीवरील हा त्याचा पहिलाच कसोटी दौरा असेल आणि त्याच्या आक्रमक शैलीमुळे संघाला जलद सुरुवात मिळेल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, कसोटी उपकर्णधार केएल राहुल दुसरा सलामीवीर म्हणून त्याच्यासोबत खेळताना दिसेल. राहुलचे तंत्र आणि श्रीलंकेच्या फिरकीला अनुकूल खेळपट्ट्यांवर खेळण्याचा अनुभव, भारतीय फलंदाजीला भक्कम संतुलन देईल.

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मधल्या फळीवर धावा करण्याची मोठी जबाबदारी

तरुण फलंदाज साई सुदर्शनला तिसऱ्या क्रमांकावर संधी मिळू शकते. तथापि, त्याचा सहभाग पूर्णपणे सामन्यासाठीच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल. जर तो पूर्णपणे तंदुरुस्त घोषित झाला, तर हा डावखुरा फलंदाज श्रीलंकेविरुद्ध तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीची जबाबदारी सांभाळेल. गिल उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून त्याने भारताच्या शेवटच्या परदेशातील कसोटी मालिकेत ७५० हून अधिक धावा केल्या आहेत. कर्णधार म्हणून, संघाचे नेतृत्व करण्याची आणि मोठी धावसंख्या उभारण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असेल.

यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंत पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. हा २८ वर्षीय आक्रमक डावखुरा फलंदाज भारताच्या मधल्या फळीचा कणा आहे. पंतच्या आक्रमक फलंदाजीमध्ये कोणत्याही क्षणी सामन्याचे चित्र पालटण्याची क्षमता आहे.

अष्टपैलू आणि खालची फळी

जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकाचा कसोटी अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा संघात परतला आहे. तो सहाव्या क्रमांकावर भारताचा सर्वात महत्त्वाचा खेळाडू असेल, जो फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीने सामने जिंकून देण्यास सक्षम आहे. त्याची अचूक फिरकी गोलंदाजी आणि हुशार फलंदाजी श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्यांवर भारतासाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल. 

नितीश कुमार रेड्डी आणि वॉशिंग्टन सुंदर दुखापतीमुळे संघाबाहेर असल्याने, ध्रुव जुरेलचा अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये समावेश निश्चित मानला जात आहे. जुरेलने अलीकडेच श्रीलंकेत ‘इंडिया ए’ संघाकडून खेळताना तीन डावांमध्ये एक शतक आणि एक अर्धशतक झळकावले आहे. त्याच्या फॉर्ममुळे संघाची खालची फळी मजबूत होईल.

फिरकीची जादू

श्रीलंकेच्या खेळपट्ट्यांवर फिरकी गोलंदाज महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे, भारत तीन मुख्य फिरकी गोलंदाजांना संधी देऊ शकतो. डावखुरा फिरकी गोलंदाज मानव सुथारने जून २०२६ मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी पदार्पण केले, ज्यात त्याने ७ बळी (६+१) घेतले आणि २८ धावा केल्या. त्याची कामगिरी पाहता, त्याला अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये कायम ठेवले जाऊ शकते.

फिरकी गोलंदाजीचे नेतृत्व अनुभवी चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादव करेल. कुलदीपने त्याला मिळालेल्या मर्यादित संधींमध्ये सातत्याने स्वतःला सिद्ध केले आहे आणि त्याचे रहस्यमय चेंडू श्रीलंकेच्या फलंदाजांसमोर मोठे आव्हान उभे करू शकतात.

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वेगवान गोलंदाजी: बुमराह आणि सिराजची जोडी

वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व जागतिक क्रमवारीत अव्वल क्रमांकाचा कसोटी गोलंदाज जसप्रीत बुमराह करेल, मात्र तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असणे आवश्यक आहे. बुमराहने शेवटचा कसोटी सामना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता आणि त्याच्या पुनरागमनामुळे भारतीय गोलंदाजी आक्रमण लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल.

मोहम्मद सिराज हा त्याला साथ देणारा दुसरा वेगवान गोलंदाज असेल. सिराज सध्या २०२५-२७ च्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप (WTC) चक्रात भारताचा सर्वात यशस्वी आणि सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे. नवीन आणि जुन्या दोन्ही चेंडूंनी रिव्हर्स स्विंग मिळवण्याची त्याची क्षमता श्रीलंकेत भारतासाठी निर्णायक ठरू शकते.

 

Web Title: India vs sri lanka test series playing xi strongest 3 spinners rishabh pant in prasidh krishna devdutt padikkal out

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Published On: Jul 30, 2026 | 10:00 AM

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