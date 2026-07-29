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युझर्ससाठी मोठी बातमी! Google Pay, PhonePe अन् Paytm वर दिसणार नाही ‘हा’ नंबर; NPCI चा नवीन आदेश

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:26 PM IST
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सारांश

NPCI ने युपीआय युझर्ससाठी नवा नियम लागू केला आहे. आता Google Pay, PhonePe आणि Paytm वर पैसे पाठवताना पूर्ण मोबाईल नंबर दिसणार नाही.

युझर्ससाठी मोठी बातमी! Google Pay, PhonePe अन् Paytm वर दिसणार नाही 'हा' नंबर (Photo Credit- AI)

युझर्ससाठी मोठी बातमी! Google Pay, PhonePe अन् Paytm वर दिसणार नाही 'हा' नंबर (Photo Credit- AI)

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विस्तार
  • युझर्ससाठी मोठी बातमी!
  • Google Pay, PhonePe अन् Paytm वर दिसणार नाही ‘हा’ नंबर
  • NPCI चा नवीन आदेश
एनपीसीआयने (NPCI) Google Pay, PhonePe, Paytm आणि UPI सारख्या ॲप्स तसेच भागीदार बँकांसाठी एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) नियमांनुसार जारी केलेल्या या नवीन परिपत्रकानुसार, वापरकर्त्यांचे संपूर्ण मोबाईल क्रमांक प्रदर्शित न करणे अनिवार्य आहे. एनपीसीआयने यूपीआय सेवा पुरवठादार आणि बँकांना या आवश्यकतेचे पालन करण्यासाठी ४ सप्टेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे.

एनपीसीआयचा आदेश काय आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, यूपीआय वापरकर्त्यांचे मोबाईल क्रमांक आणि वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी एनपीसीआयने हा नवीन आदेश जारी केला आहे. या संस्थेने गेल्या महिन्यात एक परिपत्रक जारी केले होते, ज्यात यूपीआय वापरकर्त्यांचे मोबाईल क्रमांक मास्क करणे आवश्यक होते. अनेक वापरकर्त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे या समस्येबद्दल एनपीसीआयकडे तक्रार केली होती आणि वापरकर्त्यांची, विशेषतः महिलांची गोपनीयता, ओळख आणि सुरक्षितता जपण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

परिपत्रकात काय म्हटले?

एनपीसीआयने आपल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की बँका आणि यूपीआय ॲप्सनी वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर केला पाहिजे. वापरकर्त्यांची माहिती, विशेषतः यूपीआय आयडी, मोबाईल क्रमांक आणि खाते क्रमांक, प्रत्येक ग्राहक-दर्शनी इंटरफेसवर मास्क केली पाहिजे. या आदेशात असे म्हटले आहे की, क्यूआर कोडद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये वापरकर्त्याच्या मोबाईल नंबरचे फक्त शेवटचे चार अंक दुसऱ्या पक्षाला दिसले पाहिजेत. पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मोबाईल नंबर लपवला गेला पाहिजे.

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UPI ॲप्सनी गोपनीयतेची काळजी घेतली पाहिजे

याव्यतिरिक्त, एनपीसीआयच्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, Google Pay, PhonePe, Paytm आणि UPI ॲप्सनी मोबाईल नंबरशिवाय यूपीआय आयडी तयार करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली पाहिजे, जेणेकरून वापरकर्ते नेहमी युझरनेम निवडू शकतील. सध्या, बहुतेक वापरकर्ते त्यांचा मोबाईल नंबरच यूपीआय आयडी म्हणून वापरतात, कारण त्यांना युझरनेमवर आधारित आयडी तयार करण्याची पद्धत माहीत नसते.

हा एनपीसीआयचा आदेश हे सुनिश्चित करेल की, भविष्यातील व्यवहारांमध्ये वापरकर्ते त्यांचा मोबाईल नंबर आणि इतर वैयक्तिक माहिती उघड होण्याच्या भीतीपासून मुक्त होतील. त्यांचा मोबाईल नंबर लपलेला राहील, जेणेकरून इतर पक्ष त्यांना कॉल करून किंवा मेसेज पाठवून त्रास देऊ शकणार नाहीत. वापरकर्त्याच्या वैयक्तिक डेटाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि गोपनीयतेसाठी उचललेले हे एक मोठे पाऊल आहे.

गेल्या महिन्यात UPI शी संबंधित आणखी एक बातमी समोर आली, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की NPCI एका अशा फीचरवर काम करत आहे, ज्यामध्ये वापरकर्त्यांना सर्व ऑटोमॅटिक पेमेंट्स एकाच ठिकाणी पाहता येतील. या फीचरचा फायदा केवळ वापरकर्त्यांनाच नाही, तर बँकांनाही होईल. वापरकर्त्यांना सर्व ॲप्समधील ऑटोमॅटिक पेमेंट्सची माहिती एकाच UPI ॲपमध्ये मिळू शकेल.

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Web Title: This number will no longer be visible on google pay phonepe and paytm new directive from npci

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Published On: Jul 29, 2026 | 09:23 PM

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