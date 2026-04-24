रेडमी के 90 मॅक्स स्मार्टफोन 12GB+256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB आणि 16GB + 1TB या व्हेरिअंटमध्ये सादर करण्यात आला आहे. स्मार्टफोनच्या 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,999 म्हणजेच सुमारे 41,000 रुपये, 12GB + 512GB आणि 16GB + 256GB या व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,499 म्हणजेच सुमारे 47,000 रुपये ठेवली आहे. 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 3,999 म्हणजेच सुमारे 54,000 रुपये आणि 16GB + 1TB व्हेरिअंटची किंमत CNY 4,699 म्हणजेच सुमारे 64,000 रुपये ठेवली आहे. कंपनीचा नवीन स्मार्टफोन स्पेस सिल्वर, शॅडो ब्लॅक आणि स्का ब्लू (चीनी भाषेतून अनुवादित) रंगात लाँच करण्यात आला आहे. (फोटो सौजन्य – X)
Redmi K90 Max launched in China.
Price 💰 ¥2,999 (~₹41,131, $439, €373) Specifications:
📱 6.83-inch 1.5K TCL M10 flat LTPS display, 165Hz refresh rate, 2000nits HBM, Xiaomi Dragon Crystal Glass for protection
◼️ MediaTek Dimensity 9500 SoC, Graphics Chip D2, T1+ signal chip…
डुअल सिम असलेला वाला रेडमी के 90 मॅक्स अँड्रॉईड 16 वर बेस्ड हायपरओएस 3 वर चालते. या स्मार्टफोनमध्ये 6.83-इंच 1.5K (1,280×2,772 पिक्सेल) M10 डिस्प्ले दिला आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 165Hz पर्यंत, टच सँपलिंग रेट 480Hz आणि पीक ब्राइटनेस 3500 निट्सपर्यंत आहे. याशिवाय या स्मार्टफोनमध्ये 3500Hz टाइंस्टेंटेनियस टच सँपलिंग रेट आणि 480Hz चा मल्टी-फिंगर टच सँपलिंग रेट देखील आहे. याचा डिस्प्ले HDR10+ आणि डॉल्बी व्हिजनला सपोर्ट करतो.
रेडमीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500 चिपसेट दिला आहे. ज्यामध्ये 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 1TB पर्यंत यूएफएस 4 स्टोरेज दिले आहे. गेमिंगसाठी .या स्मार्टफोनमध्ये एक डेडिकेटेड D2 डिस्प्ले चिपचा वापर करण्यात आला आहे. थर्मल मॅनेजमेंटसाठी, या हँडसेटमध्ये 6000 चौरस मिमीचा आईस-सील्ड सर्क्युलेटिंग कूलिंग पंप आणि 12,000 चौरस मिमी पेक्षा जास्त ग्राफाइट एरिया आहे. या नव्या हँडसेटमध्ये एक अॅक्टिव्ह कूलिंग फॅन देखील देण्यात आला आहे, ज्याबाबत असा दावा केला जात आहे की, तो 100 सेकंदात तापमान अंदाजे 10°C ने कमी करतो.
कॅमेरा आणि फोटोग्राफीबद्दल बोलायचं झालं तर, रेडमी के 90 मॅक्समध्ये डुअल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये OIS आणि f/1.68 अपर्चरवाला 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा सेकेंडरी सेंसर समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 20-मेगापिक्सेलचा फ्रंट-फेसिंग कॅमेरा दिला आहे. या फोनमध्ये 1115x सिमेट्रिकल स्टीरियो डुअल स्पीकर यूनिट दिले आहे, जे बोससोबत को-ट्यूनिंग केलेले आहे.
डिव्हाईसमध्ये 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आणि 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह 8,550mAh बॅटरी दिली आहे. तसेच यामध्ये 5जी, वाय-फाय 7, ब्लूटूथ 4, नेविक, जीपीएस/एजीपीएस, गॅलिलिओ, ग्लोनास, बेईडू, एनएफसी, ओटीजी आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट सारखे कनेक्टिव्हिटी पर्याय देण्यात आले आहेत. धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी यामध्ये IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दिले आहे. ऑथेंटिकेशनसाठी यामध्ये 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिले आहे. या स्मार्टफोनमध्ये एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट कलर टेम्परेचर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, जायरोस्कोप, IR रिमोट कंट्रोल, फ्लिकर सेंसर आणि X-axis लीनियर मोटर सारखे सेंसर देखील दिले आहेत.