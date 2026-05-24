मनगटावरचं असेल स्मार्ट टेक्नॉलॉजीचं पॉवरहाऊस! राउंड डिस्प्लेसह नवे Realme स्मार्टवॉच भारतात दाखल… किंमत 8 हजारांहून कमी

Realme Watch S5 Launched: टेक कंपनी Realme ने भारतात नवीन स्मार्टवॉच लाँच करून वेअरेबल मार्केटमध्ये पुन्हा एकदा धमाका केला आहे. प्रीमियम राउंड डिस्प्ले, दमदार बॅटरी आणि स्मार्ट फीचर्समुळे हे डिव्हाईस सध्या मोठ्या चर्चेत आले आहे.

  • रियलमी वॉच एस 5 मध्ये 1.97-इंच AMOLED डिस्प्ले, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले आणि 1500 निट्स ब्राइटनेसचा सपोर्ट देण्यात आला आहे.
  • या स्मार्टवॉचमध्ये 110 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड्स, ब्लूटूथ कॉलिंग आणि अनेक हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर्स मिळतात.
  • कंपनीच्या दाव्यानुसार, Realme Watch S5 एकदा चार्ज केल्यानंतर तब्बल 20 दिवसांची बॅटरी लाईफ ऑफर करते.
Realme Smartwatch Launched: टेक कंपनी Realme ने अलीकडेच भारतात त्यांची नवीन स्मार्टवॉच लाँच केले आहे. कंपनीने त्यांचे नवीन स्मार्टवॉच Realme Watch S5 या नावाने भारतात सादर केले आहे. या स्मार्टवॉचसोबतच कंपनीने भारतात Realme 16T स्मार्टफोन देखील लाँच केला आहे. दोन रंगात लाँच करण्यात आलेल्या या स्मार्टवॉचमध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. कंपनीने दावा केला आहे की, स्मार्टवॉच एकदा चार्ज केल्यानंतर तब्बल 20 दिवसांची बॅटरी लाईफ ऑफर करते. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टवॉचची किंमत आणि फीचर्स जाणून घेऊया.

रियलमी वॉच एस 5 ची भारतात किंमत आणि उपलब्धता

टेक कंपनीने 7,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत नवीन स्मार्टवॉच भारतात लाँच केले आहे. डिव्हाईस रॉक ग्रे आणि सँड व्हाइट कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. 5 जून रोजी दुपारी 12 वाजता स्मार्टवॉचची विक्री भारतात सुरु होणार आहे. (फोटो सौजन्य – Realme) 

रियलमी वॉच एस 5 चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टवॉचमध्ये 1.97-इंच अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आले आहे, ज्याची ब्राइटनेस 1500 निट्स आहे. यासोबतच नव्या स्मार्टवॉचमध्ये ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले सपोर्ट आणि 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. डिस्प्ले गोल आकाराचा आहे आणि यामध्ये स्मार्ट नाइट विजन सपोर्ट देखील देण्यात आला आहे. लेटेस्ट लाँच वियरेबल ब्लूटूथ कॉलिंगला सपोर्ट करते. यूजर्स ब्लूटूथद्वारे स्मार्टवॉच आपल्या स्मार्टफोनला कनेक्ट करू शकतात आणि मनगटावरून कॉल करू शकतात आणि उचलू शकतात.

नव्या डिव्हाईसमध्ये 110 हून अधिक स्पोर्ट्स मोड दिले आहेत, ज्यामध्ये रनिंग, साइकिलिंग, योग आणि बॅडमिंटन समाविष्ट आहे. रियलमी वॉच एस 5 मध्ये उपलब्ध असलेल्या हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर्समध्ये SpO2 ट्रॅकिंग आणि हार्ट रेट मॉनिटरिंग समाविष्ट आहे. यामध्ये यूजरची झोप, आवाज आणि स्ट्रेस लेवल तपासण्यासाठी सेन्सर्स देखील आहेत. हे मासिक पाळीच्या चक्राचा देखील मागोवा घेते.

नेव्हिगेशनबद्दल बोलायचं झालं तर रियलमी वॉच एस 5 मध्ये ट्रॅकिंगसाठी 5-सिस्टिम जीएनएसएस पोजिशनिंगसह जीपीएसची सुविधा देण्यात आली आहे. या स्मार्टवॉचमध्ये 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस आहे आणि कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, वॉच डिस्प्ले ओल्या हातांनी देखील टच इनपुटला सपोर्ट करतो. धावपटूंसाठी, या वॉचमध्ये पेसिंग मेट्रोनोमची सुविधा आहे. तसेच, हे ट्रेनिंग कोर्सेस आणि एरोबिक कार्यक्षमतेचे मेट्रिक्स देखील दाखवते. रियलमी वॉच एस 5 बाबत असा दावा करण्यात आला आहे की, एकदा चार्ज केल्यानंतर हे डिव्हाईस 20 दिवसांची बॅटरी लाईफ ऑफर करते. या स्मार्टवॉचची जाडी 11.8 मिमी असून वजन 32 ग्रॅम आहे.

