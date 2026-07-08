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Vivo चा डबल धमाका! दोन नव्या स्मार्टफोनसह सर्वांनाच केलं चकित; जाणून घ्या प्रिमियम फीचर्स आणि किंमत

Updated On: Jul 08, 2026 | 11:42 AM IST
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सारांश

Vivo G5i AND Vivo G5z Launched: टेक कंपनी विवोने चीनमध्ये G सिरीजचा विस्तार करत Vivo G5i आणि Vivo G5z हे दोन नवीन स्मार्टफोन सादर केले आहेत. दमदार बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले आणि स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 2 प्रोसेसरसह हे दोन्ही फोन मिडरेंज सेगमेंटमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.

Vivo चा डबल धमाका! दोन नव्या स्मार्टफोनसह सर्वांनाच केलं चकित; जाणून घ्या प्रिमियम फीचर्स आणि किंमत

Vivo चा डबल धमाका! दोन नव्या स्मार्टफोनसह सर्वांनाच केलं चकित; जाणून घ्या प्रिमियम फीचर्स आणि किंमत

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विस्तार
  • Vivo ने चीनमध्ये Vivo G5i आणि Vivo G5z हे दोन नवीन मिडरेंज स्मार्टफोन लाँच केले आहेत.
  • दोन्ही फोनमध्ये Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर, 120Hz डिस्प्ले आणि 7,200mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.
  • स्मार्टफोनची सुरुवातीची किंमत CNY 2,199 म्हणजेच सुमारे 30,900 रुपये असून ते चीनमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध झाले आहेत.
Vivo Smartphone Launched: टेक कंपनी विवोने चीनमध्ये दोन नवीन स्मार्टफोन्स लाँच केले आहेत. ज्यामध्ये Vivo G5i आणि Vivo G5z यांचा समावेश आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या दोन्ही स्मार्टफोनमधील हार्डवेयर, डिझाईन आणि मेमोरी कॉन्फिगरेशन एकसारखेच दिसत आहे. मात्र यांच्या ब्रँडिंगमध्ये थोडा फरक पाहायला मिळत आहे. कंपनीने त्यांचे दोन्ही स्मार्टफोन्स मिडरेंज किंमतीत लाँच केले आहेत.

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Vivo G5i, Vivo G5z ची किंमत आणि उपलब्धता

Vivo G5i आणि Vivo G5z हे दोन्ही स्मार्टफोन्स एकसारख्या कॉन्फिगरेशन पर्यायात लाँच करण्यात आले आहे. डिव्हाईसच्या 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,199 म्हणजेच सुमारे 30,900 रुपये आहे. तर 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,899 म्हणजेच सुमारे 40,700 रुपये आहे. ग्राहक हे दोन्ही स्मार्टफोन्स विवो चाईना ई-स्टोअरवर ऑब्सिडियन ब्लॅक रंगात खरेदी करू शकतात.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

Vivo G5i, Vivo G5z चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, Vivo G5i आणि Vivo G5z मध्ये 6.75-इंच एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 240Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट देखील मिळणार आहे.

प्रोसेसर

दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये 4nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आलेले स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 2 प्रोसेसर आणि ॲड्रेनो 613 जीपीयू दिले आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 8GB पर्यंत एलपीडीडीआर5 रॅम आणि 256GB पर्यंत यूएफएस 3.1 स्टोरेज मिळणार आहे.

कॅमेरा

फोटोग्राफीसाठी Vivo G5i आणि Vivo G5z मध्ये ऑटोफोकस, f/1.8 अपर्चर आणि 10x पर्यंत डिजिटल झूम सपोर्टवाला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा मिळणार आहे. यासोबतच, या स्मार्टफोनमध्ये f/2.05 अपर्चरवाला 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा 2x पर्यंत डिजिटल जूम सपोर्ट देखील मिळणार आहे. फ्रंट आणि रिअर या दोन्ही कॅमेऱ्याने यूजर्स 1080p पर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्ड करू शकतात.

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बॅटरी

कंपनीने लाँच केलेल्या दोन्ही नव्या स्मार्टफोन्समध्ये 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,200mAh बॅटरी दिली आहे. दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये ओटीजी रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट देखील मिळणार आहे.

Web Title: Vivo g5i and vivo g5z launched in china read features specifications and price

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Published On: Jul 08, 2026 | 11:42 AM

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