Vivo चा डबल धमाका! दोन नव्या स्मार्टफोनसह सर्वांनाच केलं चकित; जाणून घ्या प्रिमियम फीचर्स आणि किंमत

प्रतिक्षा संपली! 6000mAh बॅटरीसह नवा Nothing स्मार्टफोन भारतात लाँच, नव्या सिरीजला मिळणार यूजर्सची पसंती?
Vivo G5i आणि Vivo G5z हे दोन्ही स्मार्टफोन्स एकसारख्या कॉन्फिगरेशन पर्यायात लाँच करण्यात आले आहे. डिव्हाईसच्या 6GB + 128GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,199 म्हणजेच सुमारे 30,900 रुपये आहे. तर 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,899 म्हणजेच सुमारे 40,700 रुपये आहे. ग्राहक हे दोन्ही स्मार्टफोन्स विवो चाईना ई-स्टोअरवर ऑब्सिडियन ब्लॅक रंगात खरेदी करू शकतात. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
नव्या स्मार्टफोनच्या फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर, Vivo G5i आणि Vivo G5z मध्ये 6.75-इंच एलसीडी डिस्प्ले देण्यात आला आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 240Hz पर्यंत टच सँपलिंग रेट देखील मिळणार आहे.
दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये 4nm प्रोसेसवर तयार करण्यात आलेले स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 2 प्रोसेसर आणि ॲड्रेनो 613 जीपीयू दिले आहे. यासोबतच या स्मार्टफोनमध्ये 8GB पर्यंत एलपीडीडीआर5 रॅम आणि 256GB पर्यंत यूएफएस 3.1 स्टोरेज मिळणार आहे.
फोटोग्राफीसाठी Vivo G5i आणि Vivo G5z मध्ये ऑटोफोकस, f/1.8 अपर्चर आणि 10x पर्यंत डिजिटल झूम सपोर्टवाला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा मिळणार आहे. यासोबतच, या स्मार्टफोनमध्ये f/2.05 अपर्चरवाला 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा 2x पर्यंत डिजिटल जूम सपोर्ट देखील मिळणार आहे. फ्रंट आणि रिअर या दोन्ही कॅमेऱ्याने यूजर्स 1080p पर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्ड करू शकतात.
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कंपनीने लाँच केलेल्या दोन्ही नव्या स्मार्टफोन्समध्ये 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,200mAh बॅटरी दिली आहे. दोन्ही स्मार्टफोन्समध्ये ओटीजी रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट देखील मिळणार आहे.