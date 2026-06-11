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Realme चा नवा स्मार्टफोन! Realme P4R 5g; प्रत्येक खिशाला परवडणारा… एकूण बॅटरी पॉवर : 8000 mAh!

Updated On: Jun 11, 2026 | 02:49 PM IST
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सारांश

रिअलमीने भारतीय बाजारात 8000mAh टायटन बॅटरीसह नवीन रिअलमी P4R 5G स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे. या फोनमध्ये 45W फास्ट चार्जिंग, 144Hz सनलाइट डिस्प्ले आणि 50MP AI कॅमेरा देण्यात आला आहे. गेमिंगसाठी 5300mm² एअरफ्लो व्हेपर चेंबर, बायपास चार्जिंग आणि वन-टॅप कूलिंगची सुविधा उपलब्ध आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

स्मार्टफोन निर्माता realme ने भारतीय बाजारात आपला नवीन रिअलमी P4R 5G स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे. 8000mAh क्षमतेची मोठी टायटन बॅटरी, 144Hz सनलाइट डिस्प्ले, 50MP AI कॅमेरा आणि प्रगत AI फीचर्समुळे हा फोन तरुण ग्राहकांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर हा फोन तब्बल तीन दिवस वापरता येतो.

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रिअलमी P4R 5G मध्ये 45W फास्ट चार्जिंगसह 8000mAh ची टायटन बॅटरी देण्यात आली आहे. मोठी बॅटरी असूनही फोनची जाडी केवळ 8.8 मिमी आणि वजन 224 ग्रॅम ठेवण्यात आले आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार, ही बॅटरी 1600 चार्जिंग सायकल्सपर्यंत सक्षम असून सात वर्षांनंतरही 80 टक्क्यांहून अधिक बॅटरी हेल्थ टिकवून ठेवू शकते. गेमिंगप्रेमींसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5300mm² एअरफ्लो व्हेपर चेंबर, बायपास चार्जिंग आणि वन-टॅप कूलिंग यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. त्यामुळे BGMI आणि Free Fire सारख्या गेम्समध्ये स्थिर 60fps अनुभव मिळण्यास मदत होते. उष्णता नियंत्रणासाठी प्रगत कूलिंग सिस्टीमचा वापर करण्यात आला आहे.

फोटोग्राफीसाठी फोनमध्ये F1.8 अपर्चरसह 50MP AI रिअर कॅमेरा देण्यात आला आहे. तसेच फ्रंट आणि रिअर दोन्ही कॅमेऱ्यांमध्ये मोशन फोटो फीचर उपलब्ध आहे. AI Portrait Glow, AI Eraser 2.0, AI Ultra Clarity आणि AI Unblur यांसारखी AI आधारित साधने फोटो अधिक आकर्षक बनवण्यास मदत करतात. उत्पादकता वाढवण्यासाठी या स्मार्टफोनमध्ये AI Text Scanner, Document Optimization, AI Notes Assistant आणि Google Gemini यांसारखी सुविधा देण्यात आली आहे. याशिवाय AI Anti-Theft आणि Google Remotely Lock यांसारखी सुरक्षा वैशिष्ट्येही उपलब्ध आहेत.

डिस्प्लेच्या बाबतीत रिअलमी P4R 5G मध्ये 6.8 इंचाचा 144Hz सनलाइट डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 1200 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस देतो. तसेच 400 टक्के अल्ट्रा व्हॉल्यूम क्षमतेचा सुपर लिनियर स्पीकर मनोरंजनाचा अनुभव अधिक प्रभावी बनवतो. टिकाऊपणासाठी फोनमध्ये ArmorShell Tough Build देण्यात आले असून त्याने MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड शॉक रेसिस्टन्स चाचणी पूर्ण केली आहे. याशिवाय IP65 डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टन्समुळे पाणी आणि धुळीपासून संरक्षण मिळते. MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर आणि Realme UI 7.0 वर चालणारा हा स्मार्टफोन दीर्घकाळ सुरळीत कामगिरी देण्याचा दावा कंपनीने केला आहे.

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रिअलमी P4R 5G हा स्मार्टफोन Titanium Glare, Silver Glare आणि Lavender Glare या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. या फोनमध्ये फ्लोटिंग लाइट डिझाइन, कस्टमाइज्ड पल्स लाइट इफेक्ट्स आणि AI पॉवर लाइटसारखी आकर्षक वैशिष्ट्येही देण्यात आली आहेत. किंमतीबाबत बोलायचे झाल्यास, 4GB+128GB व्हेरिएंटची किंमत 18,999 रुपये असून बँक ऑफरनंतर तो 16,999 रुपयांत उपलब्ध होईल. 6GB+128GB व्हेरिएंटची प्रभावी किंमत 18,999 रुपये तर 6GB+256GB व्हेरिएंटची प्रभावी किंमत 20,999 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन 17 जून 2026 पासून Flipkart आणि realme India वर विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. कंपनीकडून पहिल्या सेलमध्ये बँक ऑफर आणि तीन महिन्यांच्या नो-कॉस्ट EMI ची सुविधाही देण्यात येणार आहे.

Web Title: Realmes new smartphone realme p4r 5g

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Published On: Jun 11, 2026 | 02:49 PM

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