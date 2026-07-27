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Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:20 PM IST
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सारांश

अमरावतीत हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी सुरू होताच बनावट आणि निकृष्ट हेल्मेटच्या विक्रीत वाढ झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. ग्राहक संरक्षण संस्थेने प्रशासनाकडे तातडीने कारवाईची मागणी करत, अशा हेल्मेटमुळे अपघाताच्या वेळी नागरिकांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, असा इशारा दिला आहे.

Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

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विस्तार
  • अमरावतीत आयएसआय मानांकन नसलेल्या आणि निकृष्ट हेल्मेटची विक्री होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
  • हेल्मेट सक्तीचा फायदा घेत काही विक्रेते बनावट हेल्मेट विकत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होत असल्याची तक्रार आहे.
  • बनावट हेल्मेटविरोधात विशेष तपासणी मोहीम राबवून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अमरावती: शहरात हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी सुरू होताच निकृष्ट आणि अप्रमाणित हेल्मेटच्या विक्रीला ऊत आल्याचा गंभीर आरोप उत्प्रेरित कन्झ्युमर फाउंडेशन (दिल्ली) यांनी केला आहे. रस्त्यालगत फेरीवाले आणि काही विक्रेते आयएसआय मानांकन नसलेली, तसेच कालबाह्य अथवा रद्द झालेल्या परवान्याच्या उत्पादकांची हेल्मेट विकून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करत असल्याचा दावा संस्थेने केला असून, याप्रकरणी पोलीस आयुक्तांकडे कठोर कारवाईची मागणी करणारे निवेदन सादर करण्यात आले.

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गेल्या आठ वर्षांपासून ग्राहक संरक्षण आणि रस्ता सुरक्षा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या या संस्थेने जागतिक आरोग्य संघटना तसेच देशातील रस्ते अपघातांच्या आकडेवारीचा दाखला देत दर्जेदार हेल्मेटचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. हेल्मेट सक्तीचा निर्णय हा नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि वाहतूक शिस्तीसाठी अत्यंत आवश्यक व स्वागतार्ह असल्याचे संस्थेने स्पष्ट केले. मात्र, त्याचवेळी निकृष्ट हेल्मेटचा वाढता बाजार हा या निर्णयालाच हरताळ फासणारा ठरत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली. निवेदनात दिल्लीतील काही हेल्मेट उत्पादकांचे परवाने संपुष्टात आलेले किंवा रद्द झालेले असतानाही त्यांच्या नावाने हेल्मेटची विक्री सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अमरावतीतही अशा हेल्मेटची विक्री होत असल्याचे पुरावे, छायाचित्रे आणि संबंधित ठिकाणांची माहिती संस्थेकडे उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

विशेष तपासणी मोहीम राबवावी

संस्थेचे स्वयंसेवक अनुराग चौहान यांनी प्रशासनाला आवाहन करताना सांगितले की, रस्त्यालगत आयएसआय मानांकन नसलेली किंवा बनावट हेल्मेट विकणाऱ्या विक्रेत्यांविरोधात विशेष तपासणी मोहीम राबवून अशा हेल्मेटचा साठा जप्त करण्यात यावा. तसेच बाजारात केवळ प्रमाणित आणि दर्जेदार हेल्मेटच उपलब्ध राहतील, याची प्रशासनाने खात्री करावी.

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१०० ऐवजी एक हजार रुपये किमत

हेल्मेट सक्तीमुळे मागणीत मोठी वाढ झाल्याचा फायदा घेत काही उत्पादक आणि विक्रेते निकृष्ट दर्जाची हेल्मेट बाजारात आणत असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. अवघ्या १०० ते २०० रुपयात खर्चात तयार होणारी ही हेल्मेट तब्बल एक हजारपर्यंत विकली जात असून, अपघाताच्या वेळी ती चालकाचे संरक्षण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरू शकतात. त्यामुळे स्वस्त आणि बनावट हेल्मेटमुळे नागरिकांचा जीव धोक्यात येत असल्याची गंभीर बाब संस्थेने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. यामुळे हेल्मेट सक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच बनावट आणि निकृष्ट हेल्मेटविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याची गरज असल्याची मागणी पुढे आली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Fake isi helmet sale in amravati raises safety concerns action sought against substandard helmets

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Published On: Jul 27, 2026 | 03:20 PM

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