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फायनान्स क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार करतायं! मग CA vs MBA Finance vs CFA मधील फरक लगेच जाणून घ्या

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:19 PM IST
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सारांश

CA vs MBA Finance vs CFA: सीए, एमबीए फायनान्स आणि सीएफए या तिन्हींपैकी कोणत्या कोर्समुळे मिळेल सर्वात जास्त पगार आणि उत्तम करिअर? जाणून घ्या सविस्तर तुलना

finance

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

CA vs MBA Finance vs CFA: कॉमर्स आणि फायनान्सच्या दुनियेत करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात एक प्रश्न नक्की येतो— सीए, एमबीए फायनान्स आणि सीएफए पैकी काय करावे? या तिन्ही पदव्या आपापल्या क्षेत्रात टॉप लेव्हलच्या आहेत. या पूर्ण केल्यानंतर करिअरला नवी उंची मिळते. मात्र योग्य माहिती न मिळाल्यामुळे विद्यार्थी कोणाचेही ऐकून कोणताही कोर्स निवडतात आणि नंतर पश्चाताप करतात.

सीए, एमबीए फायनान्स आणि सीएफए – या तिन्ही कोर्सेसची शिकवण्याची पद्धत, फी, मेहनतीचा स्तर आणि कामाचा आवाका एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळा आहे. एकीकडे सीए अकाऊंटिंग आणि टॅक्सचा मास्टर बनवतो, तर एमबीए मॅनेजमेंट शिकवतो आणि सीएफए इन्व्हेस्टमेंटच्या दुनियेचा बादशाह बनवतो. जर तुम्ही करिअरबाबत संभ्रमात असाल, तर बजेट, वेळ आणि पसंतीच्या आधारावर या तिन्हींपैकी कोणता कोर्स बेस्ट राहील, ते जाणून घ्या.

तिन्ही कोर्सेसमध्ये नेमका काय फरक आहे ?

सीए, एमबीए फायनान्स किंवा सीएफए पैकी कशातही प्रवेश घेण्यापूर्वी यामध्ये काय शिकवले जाते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

CA (चार्टर्ड अकाउंटन्सी): याचा मुख्य फोकस भारतीय कर प्रणाली, ऑडिटिंग, अकाऊंटिंग आणि फायनान्शियल लॉ वर असतो. जर ताळेबंद (बॅलन्स शीट) जुळवणे आणि कर वाचवणे आवडत असेल, तर सीए बेस्ट आहे. १२ वी नंतर अंदाजे ४.५ ते ५ वर्षे लागतात. यामध्ये तीन लेव्हल्ससह २ वर्षांची प्रॅक्टिकल आर्टिकलशिप आवश्यक असते. संपूर्ण अभ्यासाचा रजिस्ट्रेशन आणि परीक्षेचा खर्च सुमारे ८०,००० ते १.५ लाख रुपयांपर्यंत येतो. या क्षेत्रात तुम्ही टॅक्स कन्सल्टंट, ऑडिटर किंवा CFO बनू शकता. सुरुवातीला ८ ते १२ लाख रुपयांचे वार्षिक पॅकेज सहज मिळते.

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एमबीए फायनान्स (MBA Finance): यामध्ये बिझनेस मॅनेजमेंट, लीडरशिप, कंपनीचे बजेट सांभाळणे आणि मार्केट स्ट्रॅटेजी शिकवली जाते. ग्रॅज्युएशननंतरचा २ वर्षांचा रेग्युलर फुल-टाइम कोर्स असतो. यामध्ये एन्ट्रन्स परीक्षा (जसे की CAT/MAT) पास करून कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा लागतो. टॉप बी-स्कूलमधून (IIMs) केल्यास १५ लाख ते २५ लाख रुपयांपर्यंत मोठा खर्च येतो. इन्व्हेस्टमेंट बँकर, फायनान्शियल कन्सल्टंट किंवा कॉर्पोरेट मॅनेजर बनतात. चांगल्या कॉलेजमधून MBA केल्यास सुरुवातीचे पॅकेज १२ ते २० लाख किंवा त्याहून अधिक असू शकते.

CFA (चार्टर्ड फायनान्शियल एनालिस्ट): हे ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट, पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट, शेअर बाजार आणि इक्विटी रिसर्चवर केंद्रित आहे.ग्रॅज्युएशन दरम्यान किंवा नंतर करता येतो. यामध्ये ३ लेव्हल्स असतात, ज्या पूर्ण करण्यासाठी सरासरी २ ते ३ वर्षांचा वेळ लागतो. हा आंतरराष्ट्रीय कोर्स आहे. त्यामुळे याची फी डॉलरमध्ये असते. संपूर्ण कोर्सचा खर्च सुमारे २.५ ते ४ लाख रुपयांच्या दरम्यान बसतो.पोर्टफोलिओ मॅनेजर, रिसर्च एनालिस्ट किंवा फंड मॅनेजरचे रोल मिळतात. सुरुवातीचा पगार ९ ते १५ लाख रुपयांच्या आसपास असतो, जो अनुभवासोबत खूप वेगाने वाढतो.

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तिन्हींपैकी कोणता कोर्स बेस्ट आहे?

जर तुमचे बजेट कमी असेल आणि तुम्ही स्वतः अभ्यास करून टॅक्स/ऑडिटमध्ये मजबूत असाल, तर CA निवडा. जर तुमच्यात नेटवर्क तयार करण्याची क्षमता असेल, बजेटची अडचण नसेल आणि मॅनेजमेंट आवडत असेल, तर MBA Finance बेस्ट आहे. तर दुसरीकडे, जर तुमचे स्वप्न शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड आणि ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंटच्या दुनियेत चमकण्याचे असेल, तर CFA सर्वात योग्य निर्णय ठरेल.

Web Title: Ca vs mba finance vs cfa best career options commerce students

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Published On: Jul 27, 2026 | 03:19 PM

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