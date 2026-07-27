सोमवार, 27 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • The Traitors Season 2 The Thrilling Game Returns Karan Johar Brings Back The Battle Of Trust And Betrayal From August 13

The Traitors Season 2: ‘द ट्रेटर्स 2’चा टीझर आऊट, करण जोहरसह रंगणार विश्वास विरुद्ध विश्वासघाताचा थरार

Updated On: Jul 27, 2026 | 03:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

'द ट्रेटर्स' सीझन 2 हा बहुप्रतीक्षित रिअॅलिटी शो 13 ऑगस्टपासून प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होणार. करण जोहर पुन्हा होस्टच्या भूमिकेत, 21 सेलिब्रिटींसह सस्पेन्स आणि विश्वासघाताचा खेळ रंगणार .

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

भारतातील लोकप्रिय ओटीटी प्लॅटफॉर्म प्राइम व्हिडिओने आपल्या गाजलेल्या रिअॅलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’च्या दुसऱ्या सीझनची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा बहुप्रतीक्षित सीझन 13 ऑगस्टपासून जगभरातील प्रेक्षकांसाठी स्ट्रीम होणार असून, दर गुरुवारी नवीन भाग प्रदर्शित केले जाणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रिय ठरलेल्या ‘द ट्रेटर्स’ या रिअॅलिटी फॉरमॅटच्या भारतीय आवृत्तीची निर्मिती धर्माटिक एंटरटेनमेंटने केली आहे. हा शो IDTV च्या BAFTA आणि Emmy पुरस्कार विजेत्या ग्लोबल फॉरमॅटवर आधारित असून, ऑल3मीडिया इंटरनॅशनलच्या सहकार्याने साकारण्यात आला आहे.

दुसरा सीझन पहिल्यापेक्षा अधिक भव्य, धाडसी आणि नाट्यमय असणार आहे. सायकोलॉजिकल गेम्स, भावनिक संघर्ष, जबरदस्त सस्पेन्स आणि भरपूर ड्रामा यांचा संगम या नव्या पर्वात पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, करण जोहर पुन्हा एकदा या विश्वास आणि विश्वासघाताच्या थरारक खेळाचे सूत्रसंचालन करताना दिसणार आहेत.

यावेळी तब्बल 21 सेलिब्रिटी स्पर्धक प्रतिष्ठेचे विजेतेपद आणि ग्रँड प्राइज जिंकण्यासाठी एकमेकांविरुद्ध खेळणार आहेत. जगभरातील 40 हून अधिक देशांमध्ये या शोच्या विविध आवृत्त्या सादर करण्यात आल्या असून, ‘द ट्रेटर्स’ हा सध्या सर्वाधिक लोकप्रिय आणि वेगाने वाढणाऱ्या रिअॅलिटी फॉरमॅट्सपैकी एक मानला जातो.

प्राइम व्हिडिओ इंडियाचे ओरिजिनल्स विभागाचे प्रमुख निखिल माधोक म्हणाले, “‘द ट्रेटर्स’च्या पहिल्या सीझनला मिळालेला प्रतिसाद आमच्या अपेक्षेपेक्षा खूप मोठा होता. हा शो केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो एक सांस्कृतिक घटना बनला. दुसऱ्या सीझनमध्ये दांव अधिक मोठे, खेळ अधिक तीव्र आणि ड्रामा अधिक दमदार असेल. करण जोहर पुन्हा होस्ट म्हणून परतत असल्याचा आम्हाला आनंद आहे.”

 

Zee Marathiचा ऐतिहासिक प्रयोग! ‘वीण दोघातली ही तुटेना’मध्ये पहिल्यांदाच ‘नो-डायलॉग’ एपिसोड; सुबोध भावेंनी सांगितला अनुभव

ऑल3मीडिया इंटरनॅशनलच्या APAC विभागाच्या एक्झिक्युटिव्ह व्हाइस प्रेसिडेंट सबरीना डुगुए यांनी सांगितले की, भारतीय आवृत्तीने पहिल्याच सीझनमध्ये प्रेक्षकांची मने जिंकली असून, दुसऱ्या सीझनद्वारे हा उत्साह आणखी वाढेल, असा त्यांना विश्वास आहे.

दरम्यान, धर्माटिक एंटरटेनमेंटच्या टीमनेही दुसरा सीझन अधिक भव्य, अधिक धाडसी आणि अधिक नाट्यमय असल्याचे सांगितले. पहिल्या पर्वाची अनपेक्षित आणि सायकोलॉजिकली ग्रिपिंग शैली कायम ठेवत, नव्या सीझनमधून प्रेक्षकांना आणखी थरारक अनुभव देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘द ट्रेटर्स’ सीझन 2 हा शो 13 ऑगस्टपासून फक्त प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होणार असून, प्रत्येक गुरुवारी त्याचा नवा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Dwidha Movie: रिअल ते रील… ‘द्विधा’मध्ये दिसणार मायलेकीचं खास बॉन्डिंग; मानसी कुलकर्णींची लेक ओवी करणार अभिनयात पदार्पण

Web Title: The traitors season 2 the thrilling game returns karan johar brings back the battle of trust and betrayal from august 13

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 27, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hemant Dhome Poet: “गोळ्या घालणाऱ्यांना आजही नीट झोप…” हेमंत ढोमेंची कविता सोशल मीडियावर व्हायरल
1

Hemant Dhome Poet: “गोळ्या घालणाऱ्यांना आजही नीट झोप…” हेमंत ढोमेंची कविता सोशल मीडियावर व्हायरल

Entrainment News: CJP ला अभिनेत्रीचं थेट आव्हान! धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता ‘या’ बड्या नेत्याचा राजीनामा घेऊन दाखवा
2

Entrainment News: CJP ला अभिनेत्रीचं थेट आव्हान! धर्मेंद्र प्रधानांनंतर आता ‘या’ बड्या नेत्याचा राजीनामा घेऊन दाखवा

Dia Mirza on PM Narendra Modi CJP Protest: “47 दिवस कुठे होतात?” पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर दिया मिर्झाचा थेट सवाल
3

Dia Mirza on PM Narendra Modi CJP Protest: “47 दिवस कुठे होतात?” पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावर दिया मिर्झाचा थेट सवाल

Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा
4

Pach Futacha Bachchan Movie: ‘पाच फुटाचा बच्चन’मध्ये दडलेलं रहस्य काय? ‘राम कृष्ण हरी’च्या गजरात उलगडणार अनोखी कथा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
The Traitors Season 2: ‘द ट्रेटर्स 2’चा टीझर आऊट, करण जोहरसह रंगणार विश्वास विरुद्ध विश्वासघाताचा थरार

The Traitors Season 2: ‘द ट्रेटर्स 2’चा टीझर आऊट, करण जोहरसह रंगणार विश्वास विरुद्ध विश्वासघाताचा थरार

Jul 27, 2026 | 03:20 PM
Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Amravati News: हेल्मेट सक्तीचा गैरफायदा? अमरावतीत बनावट हेल्मेटची विक्री; नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Jul 27, 2026 | 03:20 PM
Nagpur Crime : नागपुरात इंदूरच्या ‘लाला कंपनी’चा शिरकाव ?

Nagpur Crime : नागपुरात इंदूरच्या ‘लाला कंपनी’चा शिरकाव ?

Jul 27, 2026 | 03:19 PM
फायनान्स क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार करतायं! मग CA vs MBA Finance vs CFA मधील फरक लगेच जाणून घ्या

फायनान्स क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार करतायं! मग CA vs MBA Finance vs CFA मधील फरक लगेच जाणून घ्या

Jul 27, 2026 | 03:19 PM
Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप

Gatwick Airport: लंडन विमानतळावर मोठा गोंधळ; पाणी संपले अन् दोन्ही टर्मिनलमधील स्वच्छतागृहे, रेस्टॉरंट्स बंद, प्रवाशांचा संताप

Jul 27, 2026 | 03:18 PM
नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! Meta आणि X ला उत्तर देण्याचे आदेश; प्रकरण नेमंक काय?

नितीन गडकरींचा मुंबई उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा! Meta आणि X ला उत्तर देण्याचे आदेश; प्रकरण नेमंक काय?

Jul 27, 2026 | 03:18 PM
Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

Chandrapur News: चिखलात अडकले शेतकऱ्यांचे पाय! चंद्रपुरातील पांदण रस्त्यांची दुरवस्था, शेतीची कामे ठप्प

Jul 27, 2026 | 03:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

Jul 25, 2026 | 03:15 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
अ‍ॅपमध्ये वाचा