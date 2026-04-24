ST Bus News : एसटीच्या डिझेल बचत योजनेला अर्थ खात्याचा अडथळा; गुजरातहून खरेदीस नकार

पुणेकरांची ‘गॅस’कोंडी! बुकिंग करूनही सिलिंडरचा पत्ता नाही; वितरण व्यवस्था कोलमडली
एसटीला दररोज सरासरी १० लाख ८७ हजार लिटर इतके डिझेल लागत असून इंधनावर वर्षाला सरासरी ३ हजार ४०० कोटी रुपये इतका खर्च होत आहे. एसटीच्या प्रवासी उत्पन्नात सुद्धा अपेक्षित वाढ होत नसल्याने व मोठ्या प्रमाणात इंधनावर होणारा खर्च टाळण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरात मध्ये मूल्यवर्धित कर कमी असल्याने डिझेल स्वस्त आहे. महामंडळाच्या फायद्याचा दृष्टीने गुजरातमधून डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मध्यंतरी घेतला होता. त्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. पारदर्शक पद्धतीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याकडे गुजरात मधून डिझेल खरेदी करण्याची परवानगी मागितली होती. पण अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी त्याला अद्यापी हिरवा कंदील दाखवला नसून पूर्वीची पुरवठादार कंपनी बी पी सी एल चा करार संपल्याने त्यांनी एक महिन्यापासून डिझेल देणे बंद केल्याने, फेऱ्या उशिरा जात आहेत.
काही विभागात प्रस्तावित किलो मीटर रद्द होत असल्याने त्याचा परिणाम प्रवासी उत्पन्नावर झाला असून हंगामी भाडेवाढ करूनही अपेक्षित उत्पन्न मिळालेले नाही. साधारण १५ टक्के प्रवासी उत्पन्नाला त्याचा फटका बसला असून ऐन हंगामात एसटीचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. याला निव्वळ राज्य सरकारचे अर्थ खाते जबाबदार असून राज्याचे मुख्यमंत्री, तथा अर्थ मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात मध्यस्ती करून तात्काळ उचित निर्णय घ्यावा अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
ऐन उन्हाळ्यात चालकांना त्रास
एसटीकडे एकूण २५१ डिझेल पंप असून त्यातील १९६ आय ओ सी चे व ५५ बी पी सी एल चे आहेत. बी पी सी एल चे कंत्राट संपल्याने ५५ डिझेल पंप गेले महिनाभर बंद आहेत. ज्या आगारातील पंप बंद आहेत , तिथल्या गाड्यांना दुसऱ्या आगारात डिझेल भरण्यासाठी जावे लागत आहे. ते दूरवर आहेतच पण तिथे गाड्या वाढल्याने मोठ्या रांगा लागत आहेत.गाडी घेऊन चालकांना तासनतास रांगेत राहून डिझेल भरावे लागत आहे . या प्रकारामुळे ऐन उन्हाळ्यात चालकांना शारीरिक व मानसिक ताण त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
