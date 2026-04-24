परफेक्ट फोटो अन् प्रीमियम अनुभव! 200MP कॅमेऱ्यासह नव्या Oppo स्मार्टफोनची एंट्री, फोटोग्राफी होणार प्रो लेव्हल

Oppo Find X9s Pro Launched: ओप्पोने लाँच केलेल्या नव्या डिव्हाईसने स्मार्टफोन फोटोग्राफीमध्ये नवा बेंचमार्क सेट केला आहे. स्मार्टफोन यूजर्सचा फोटोग्राफी अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. यामध्ये अनेक खास फीचर्स देण्यात आले आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 10:43 AM
  • Oppo Find X9s Pro मध्ये 200MP ड्युअल कॅमेऱ्यासह हॅसलब्लॅड-ट्यूनड सेटअप दिला असून 120x झूम आणि 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा सपोर्ट आहे.
  • मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500 प्रोसेसर, 16GB पर्यंत रॅम आणि 1TB स्टोरेजमुळे हा फोन दमदार परफॉर्मन्स आणि स्मूथ मल्टिटास्किंग देतो.
  • 7,025mAh बॅटरी, 80W फास्ट चार्जिंग, 144Hz अमोलेड डिस्प्ले आणि IP68+IP69 रेटिंगमुळे हा स्मार्टफोन प्रिमियम अनुभव देतो.
Oppo Smartphone Launched: चीनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या टेक ईव्हेंटमध्ये ओप्पोने Oppo Find X9s Pro हा नवा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. 200 मेगापिक्सेल कॅमेऱ्यासह लाँच करण्यात आलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये अनेक प्रिमियम फीचर्स देण्यात आले आहेत. असं सांगितलं जात आहे की, नव्या स्मार्टफोनमुळे आात स्मार्टफोन फोटोग्राफीचा अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. दमदार कॅमेऱ्यासह या स्मार्टफोनमध्ये अनेक पावरफुल फीचर्स देण्यात आले आहे. ओप्पोने लाँच केलेल्या नव्या स्मार्टफोनचे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

ओप्पो फाइंड एक्स 9 एस प्रो ची किंमत आणि उपलब्धता

ओप्पोचा नवीन स्मार्टफोन 12GB+256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB आणि 16GB+1TB या व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला आहे. डिव्हाईसच्या 12GB+256GB या बेस व्हेरिअंटची किंमत CNY 5,299 म्हणजेच सुमारे 73,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर 12GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 5,699 म्हणजेच सुमारे 78,000 रुपये आणि 16GB + 512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 5,999 म्हणजेच सुमारे 82,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB+1TB व्हेरिअंटची किंमत CNY 6,999 म्हणजेच सुमारे 96,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. 24 एप्रिल रोजी या स्मार्टफोनची विक्री सुरु होणार असून ग्राहक ओप्पोच्या ऑनलाईन स्टोअरवरून हा स्मार्टफोन खरेदी करू शकणार आहेत. ओप्पो फाइंड एक्स 9 एस प्रो एनर्जेटिक ऑरेंज, फ्री व्हाइट, नेटिव्ह टायटॅनियम आणि रायडिंग द विंड (चिनी भाषेतून भाषांतरित) या चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.  (फोटो सौजन्य – Oppo)

ओप्पो फाइंड एक्स 9 एस प्रो चे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स

डिस्प्ले

ओप्पो फाइंड एक्स 9 एस प्रो एक डुअल सिम स्मार्टफोन आहे, जो ओप्पोच्या लेटेस्ट अँड्रॉईड 16-बेस्ड कलरओएस 16 वर चालतो. या स्मार्टफोनमध्ये 6.32-इंच फुल एचडी+ (1,216 x 2,640 पिक्सेल) अमोलेड डिस्प्ले दिला आहे, जो 144Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट, 1,800 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस, 300Hz चा टच सँपलिंग रेट, 1.07 बिलियन कलर्स, 460 पीपीआयचे पिक्सेल डेंसिटी, 95.4 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो आणि 100 टक्के DCI-P3 कलर गॅमट ऑफर करतो.

चिपसेट

नुकत्याच लाँच करण्यात आलेल्या या स्मार्टफोनमध्ये ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डेमेन्सिटी 9500 चिपसेट दिले आहे, जे 4.21GHz ची पीक क्लॉक स्पीड ऑफर करतो. या फोनमध्ये आर्म माली एमसी 12 जीपीयू, 16GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 1TB पर्यंत UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज देखील देण्यात आले आहे. कंपनीने असा दावा केला आहे की, हँडसेट धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP68 + IP69 रेटिंग ऑफर करतो.

कॅमेरा

ओप्पो फाइंड एक्स 9 एस प्रोमध्ये हॅसलब्लॅड-ट्यून्ड क्वाड रियर कॅमेरा सिस्टिम देण्यात आली आहे. या स्मार्टफोनमध्ये मुख्य कॅमेरा 200-मेगापिक्सेल (f/1.6) चा आहे, ज्यामध्ये ऑटोफोकस आणि टू-एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) फीचर आहे,. या हँडसेटमध्ये 200-मेगापिक्सेल (f/2.6) चा टेलीफोटो पेरिस्कोप कॅमेरा देखील आहे, ज्यामध्ये टू-एक्सिस OIS आणि 120x पर्यंत डिजिटल जूम दिले आहे. तसेच या स्मार्टफोनमध्ये 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) चा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा देखील आहे, जो 120-डिग्रीचा फील्ड ऑफ व्यू ऑफर करतो. सेकेंड जनरेशन डान्क्सिया कलर रिप्रोडक्शन सेंसर देखील यामध्ये समाविष्ट आहे. स्मार्टफोनच्या समोरील बाजूला 32-मेगापिक्सेल (f/2.4) चा सेल्फी कॅमेपा दिला आहे. हा फोन 8K/30 fps पर्यंतच्या क्वालिटीमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास सक्षम आहे.

बॅटरी

ओप्पोच्या नव्या स्मार्टफोनमध्ये 80W वायर्ड आणि 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,025mAh बॅटरी दिली आहे. कनेक्टिविटीसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 5जी, 4जी एलटीई, वाय-फाय 7, ब्लूटूथ, एनएफसी, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, बेईडू, क्यूजेडएसएस, ग्लोनॅस, गॅलीलियो आणि NavIC सपोर्ट देण्यात आला आहे. सिक्योरिटीसाठी या हँडसेटमध्ये इन-डिस्प्ले अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक फीचर देखील देण्यात आले आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 10:43 AM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM