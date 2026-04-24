उन्हाळ्यात बॉडी डिटॉक्स करण्यासाठी आहारात करा Alo Vera Drink चे सेवन, शरीरातील सर्व घाण निघेल बाहेर

Alo Vera Drink Benefits : कोरफडीचा रस हा त्वचेला उजळ बनवण्यास आणि शरीराला आतून साफ करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतो. तुम्ही घरीच ज्यूस तयार करुन याचे सेवन करु शकता. पण याआधी काही नियम जाणून घ्या.

Updated On: Apr 24, 2026 | 11:36 AM
उन्हाळ्यात बॉडी डिटॉक्स करण्यासाठी आहारात करा Alo Vera Drink चे सेवन, बनवण्याची सोपी पद्धत जाणून घ्या

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उन्हाळ्यात कोरफडीचा रस शरीराला थंड ठेवून हायड्रेशन आणि डिटॉक्ससाठी मदत करतो.
  • यामुळे पचन सुधारते, त्वचेला नैसर्गिक चमक येते आणि उष्णता कमी होते.
  • सकाळी रिकाम्या पोटी मर्यादित प्रमाणात सेवन केल्यास अधिक फायदेशीर ठरते.
उन्हाळा सुरु झाला असून उष्णतेची लाट आता सर्वत्र पसरु लागली आहे. कडाक्याच्या उन्हाळ्याचा फक्त आपल्या बाहेरील त्वचेवरच नाही तर आतंरिक आरोग्यावरही याचा परिणाम होत असतो. याकाळात जास्त घाम येणे, थकवा, निर्जलीकरण आणि त्वचेच्या समस्या फार सामान्य आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शरीर आतून स्वच्छ आणि थंड ठेवणे फार गरजेचे असते. यासाठी बाजारात अनेक मेडिसिन्स उपलब्ध आहेत पण आज आम्ही तुम्हाला यासाठीचा एक सोपा घरगुती उपाय सांगणार आहोत ज्याच्या मदतीने घरीच आरोग्याची योग्य काळजी राखता येऊ शकते. उन्हाळ्यात आपल्या आरोग्यासाठी सर्वात सोपा, प्रभावी आणि स्वस्त पर्याय म्हणजे कोरफडीचा रस. कोरफडीचे पेय शरीराला आतून हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते ज्यामुळे शरीराला आतून डिटाॅक्स करण्यास मदत मिळते.

कोरफडीचे पेय खास का आहे?

कोरफडीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि आवश्यक पोषक तत्वे असतात, जी शरीर स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतात. कोरफडीच्या रसाने पोटातील सर्व विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यास मदत होते. याच्या सेवनाने पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते आणि शरीरातील उष्णता कमी होते. याचे नियमित सेवन योग्य प्रमाणात केल्यास त्वचेलाही याचा चांगलाच फायदा होतो. एलोवेराच्या रसाचे सेवन केल्याने त्वेचेला नैसर्गिक उजळपणा येतो. तुम्हाला जर बद्धकोष्ठतेचा त्रास असेल तर ही समस्या देखील तुमची या रसाच्या सेवनाने दूर होऊ शकते.

घरी कोरफडीचे ज्यूस कसे तयार करावे?

  • घरी कोरफडीचा रस तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम ताजी कोरफडीची पाने घ्या.
  • आता यातील गर वेगळा करा.
  • कडूपणा दूर करण्यासाठी हा गर स्वच्छ पाण्याने गराला चांगले धुवून काढा.
  • आता हा गर मिक्सरमध्ये टाका आणि त्यात थोडे पाणी देखील मिसळा.
  • चवीसाठी तुम्ही यात लिंबाचा रस आणि मध देखील घालू शकता.
  • सर्व मिश्रण मिक्सरला चांगले फिरवले की तयार रस एका ग्लासात काढून पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
केव्हा आणि कसे प्यावे?

सकाळी आणि रिकाम्या पोटी कोरफडीचा ज्यूस पिणे फायदेशीर ठरु शकते. यामुळे शरीरातील सर्व घाण आणि हानिकारक घटक बाहेर काढून टाकण्यास मदत करते. पण हे देखील लक्षात घ्या की कोरफडीच्या रसाचे सेवन हे खूप जास्त न करता ते मर्यादित प्रमाणातच करणे योग्य ठरते. याचे अतिसेवन आरोग्यासाठी हानिकारक देखील ठरु शकते. गर्भवती महिलांनी डाॅक्टरांचा सल्ला घेऊनच याचे सेवन करावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Apr 24, 2026 | 11:34 AM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

