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Samsung Galaxy Unpacked 2026 : २२ जुलैला लंडनमध्ये होणार AI-सक्षम Galaxy डिव्हाइसेसचे भव्य अनावरण

Updated On: Jul 08, 2026 | 08:08 PM IST
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सारांश

सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सने Galaxy Unpacked 2026 इव्हेंटची घोषणा केली असून, २२ जुलै रोजी लंडनमध्ये हा बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम पार पडणार आहे. या कार्यक्रमात पुढील पिढीतील Galaxy डिव्हाइसेसचे अनावरण होणार असून, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आणि अत्याधुनिक डिझाइनमुळे जगभरातील टेकप्रेमींचे लक्ष या कार्यक्रमाकडे लागले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अत्याधुनिक डिझाइनमुळे जगभरातील टेकप्रेमींचे लक्ष या कार्यक्रमाकडे लागले आहे.
  • AI युगासाठी नवे मानदंड प्रस्थापित करण्याचा तिचा प्रयत्न आहे.
  • तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये या कार्यक्रमाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सने आपल्या बहुप्रतीक्षित Galaxy Unpacked 2026 इव्हेंटची अधिकृत घोषणा केली असून, २२ जुलै रोजी लंडन, युनायटेड किंगडम येथे हा कार्यक्रम पार पडणार आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या कार्यक्रमांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या या इव्हेंटमध्ये कंपनी आपल्या Galaxy पोर्टफोलिओमधील पुढील पिढीतील डिव्हाइसेसचे अनावरण करणार आहे. विशेषतः नव्या फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, AI-सक्षम फीचर्स आणि अत्याधुनिक डिझाइनमुळे जगभरातील टेकप्रेमींचे लक्ष या कार्यक्रमाकडे लागले आहे.

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सॅमसंगच्या माहितीनुसार, यंदाच्या Galaxy Unpacked मध्ये सादर होणारी डिव्हाइसेस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा उत्कृष्ट मिलाफ असतील. वापरकर्त्यांना अधिक वैयक्तिक, स्मार्ट आणि सहज अनुभव देण्यासाठी कंपनीने अनेक नवीन AI फीचर्स विकसित केली आहेत. दैनंदिन वापर अधिक सोपा, जलद आणि परिणामकारक बनवण्यावर कंपनीचा विशेष भर असून, AI युगासाठी नवे मानदंड प्रस्थापित करण्याचा तिचा प्रयत्न आहे.

या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ६:३० वाजता होणार आहे. Samsung.com, Samsung Newsroom India आणि सॅमसंगच्या अधिकृत YouTube चॅनेलवरून जगभरातील प्रेक्षकांना हा कार्यक्रम लाइव्ह पाहता येणार आहे. त्यामुळे भारतातील टेकप्रेमींनाही या भव्य लाँचिंगचा अनुभव घरबसल्या घेता येणार आहे.

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दरम्यान, Galaxy Unpacked 2026 संदर्भातील आगामी टीझर्स, ट्रेलर्स, विशेष ऑफर्स आणि इतर अपडेट्स मिळवण्यासाठी ग्राहकांना सॅमसंगच्या अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नवीन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, AI-आधारित स्मार्ट अनुभव आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाची झलक पाहण्यासाठी जगभरातील ग्राहक आणि तंत्रज्ञानप्रेमींमध्ये या कार्यक्रमाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Web Title: Grand unveiling of ai powered galaxy devices in london on july 22

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Published On: Jul 08, 2026 | 08:08 PM

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