अमरावतीत शिवसेना-बसपा स्वतंत्र आघाडीची घोषणा; महापालिकेत सत्ता समीकरण बदलणार?

अमरावती : अमरावती महानगरपालिकेतील राजकारणाला सोमवारी (दि.९) अनपेक्षित वळण मिळाले. राज्यात महायुती सरकारचा भाग असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि विरोधी भूमिका निभावणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाने महापालिका पातळीवर स्वतंत्र आघाडी स्थापन केली. आता शहराच्या राजकीय समीकरणात खळबळ उडवून दिली.
राज्यात महायुती सरकारचा भाग असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि बहुजन समाज पक्षाने महापालिका पातळीवर स्वतंत्र राजकीय आघाडी स्थापन केली. या नव्या आघाडीला ‘शिवसेना-बसपा आघाडी’ असे नाव देण्यात आले असून, विभागीय आयुक्त कार्यालयात अधिकृत नोंदणी करण्यात आली. या नव्याने स्थापन झालेल्या आघाडीत शिवसेना शिंदे गट आणि बसपाचे प्रत्येकी ३-३ नगरसेवक सहभागी झाले आहेत. शिवसेनेचे नगरसेवक डॉ. राजेंद्र तायडे यांची आघाडीच्या गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी नितीन कापडणीस यांनी या आघाडीच्या नोंदणीला अधिकृत दुजोरा दिला. महानगरपालिकेच्या स्थापनेदरम्यान शिवसेनेने भाजप, वायएसपी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महायुतीला पाठिंबा दिला होता, तर बहुजन समाज पक्ष विरोधी बाकावर होता. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची महापालिकेतील नवी आघाडी राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली. या नव्या आघाडीमुळे महापालिकेतील सत्ता-समीकरणात बदल होण्याची शक्यता असून, आगामी राजकीय हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बसपाचे नगरसेवक
प्रभाग क्रमांक ११ (रुक्मिणी नगर) मधून विद्या मते, इस्माइल कासम लालुवाले आणि सचिन किसनराव वैद्य हे निवडून आले आहेत. प्रभाग क्रमांक ७ (जवाहर स्टेडियम) मधून स्नेहा आशिष लुल्ला, प्रभाग क्रमांक २० (सुतागिरीणी-सामरा नगर) मधून डॉ. राजेंद्र तायडे, प्रभाग क्रमांक १९ (साईनगर-अकोली) मंजुषा जाधव.
साताऱ्यात विविध समित्यांसाठी विशेष सभा
दुसरीकडे, सातारा जिल्हा परिषदेची विषय समित्यांच्या निवडीची विशेष सभा बुधवारी येथील छत्रपती शिवाजी सभागृहात पार पडली. या बैठकीत विषय समित्यांचे सहा सभापती निवड प्रक्रियेद्वारे निवडण्यात येऊन त्यांचे विशेष अभिनंदन करण्यात आले. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम सभापतीपदी आमदार गटाचे बाळासाहेब खंदारे, आरोग्य सभापतीपदी धनंजय जांभळे तर शिक्षण सभापती पदी शंकर कीर्दत यांची निवड झाली. तर खासदार गटाकडून नियोजन सभापतीपदी अशोक शेडगे, महिला व बालकल्याण सभापती पदी मोनिका घोरपडे व दुर्बल घटक विशेष कल्याण समिती सभापती संकेत साठे यांची वर्णी लागली.