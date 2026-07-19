US Visa Rules : व्हिसा नियमात मोठा बदल! US मध्ये राहण्याची मर्यादा आता ४ वर्षे; लाखो भारतीयांना धोका

US Tariff : भारताला अमेरिकेचा झटका! रशियन तेल खरेदीवरुन १००% टॅरिफच्या विधेयकाला ६० खासदारांचा पाठिंबा
या ऐतिहासिक आणि कठोर बदलाचा सर्वांत मोठा परिणाम अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या ३,३०,००० हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांवर होईल, जे तेथील सर्वांत मोठा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी समुदाय आहेत. अनेक दशके जुन्या नियमांनुसार, एफ-१ व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्हिसाची कोणतीही निश्चित अंतिम मुदत दिली जात नव्हती. जोपर्यंत ते पूर्णवेळ शिक्षण घेत होते, तोपर्यंत त्यांचे व्हिसा वैध मानले जात होते. नवीन नियम लागू होताच ही सूट पूर्णपणे रद्द होईल.
जर विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम किंवा संशोधन ४ वर्षांच्या आत पूर्ण झाले नाही, तर त्यांना अधिकृत कालावधी संपण्यापूर्वी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्युरिटीकडून व्हिसा मुदतवाढीसाठी विशेष मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. हा नियम जे-१ एक्सचेंज व्हिजिटर्स (परदेशी संशोधक) आणि आय व्हिसाधारक परदेशी माध्यम प्रतिनिधींना समान रीतीने लागू होतो.
India-Panama संबंधांना नवी दिशा मिळणार? पनामाचे परराष्ट्र मंत्री भारताच्या दौऱ्यावर; जयशंकर, गोयल यांची भेट घेणार