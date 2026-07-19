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US Visa Rules : व्हिसा नियमात मोठा बदल! US मध्ये राहण्याची मर्यादा आता ४ वर्षे; लाखो भारतीयांना धोका

Updated On: Jul 19, 2026 | 01:41 PM IST
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सारांश

US Visa Rules Update : अमेरिकेच्या व्हिसा नियमात पुन्हा मोठा बदल करण्यात आला आहे. US मध्ये राहण्याची मर्यादा आता ४ वर्षे करण्यात आली आहे. यामुळे भारतीयांची चिंता वाढली आहे.

US Visa Rules

US Visa Rules : व्हिसा नियमात मोठा बदल! US मध्ये राहण्याची मर्यादा आता ४ वर्षे; लाखो भारतीयांना धोका (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  •  व्हिसा नियमांमध्ये मोठा बदल
  • US मध्ये राहण्याची मर्यादा आता ४ वर्षे
  • लाखो भारतीयांना धोका
US Visa Rules News in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना येत्या काळात अधिक कठोर व्हिसा नियमांना सामोरे जावे लागू शकते. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (डीएचएस) एका नवीन प्रस्तावाला अंतिम रूप दिले आहे, ज्यामुळे परदेशी विद्याथ्यर्थ्यांसाठी असलेली अनेक दशके जुनी ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ (अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत राहण्याची परवानगी) प्रणाली संपुष्टात येईल.  आता त्याऐवजी वास्तव्याचा एक निश्चित कालावधी (कमाल ४ वर्षे) लागू केला जाईल.

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भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम होणार

या ऐतिहासिक आणि कठोर बदलाचा सर्वांत मोठा परिणाम अमेरिकेत शिक्षण घेत असलेल्या ३,३०,००० हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांवर होईल, जे तेथील सर्वांत मोठा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी समुदाय आहेत. अनेक दशके जुन्या नियमांनुसार, एफ-१ व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्हिसाची कोणतीही निश्चित अंतिम मुदत दिली जात नव्हती. जोपर्यंत ते पूर्णवेळ शिक्षण घेत होते, तोपर्यंत त्यांचे व्हिसा वैध मानले जात होते. नवीन नियम लागू होताच ही सूट पूर्णपणे रद्द होईल.

व्हिसा मुदतवाढीसाठी मंजुरी आवश्यक

जर विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम किंवा संशोधन ४ वर्षांच्या आत पूर्ण झाले नाही, तर त्यांना अधिकृत कालावधी संपण्यापूर्वी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्युरिटीकडून व्हिसा मुदतवाढीसाठी विशेष मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. हा नियम जे-१ एक्सचेंज व्हिजिटर्स (परदेशी संशोधक) आणि आय व्हिसाधारक परदेशी माध्यम प्रतिनिधींना समान रीतीने लागू होतो.

काय होईल या नियमाचा परिणाम

  • तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकेच्या या नियमाचा पीएचडी, वैद्यकीय शिक्षण आणि काही संशोधनाधारित अभ्यासक्रम चार वर्षापेक्षा अधिक असतात. अशा विद्यार्थ्यांवर याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
  • यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्ये अमेरिकेचे आकर्षण कमी होईल अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
  • याचा विद्यार्थ्यांच्या नोकरीवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
  • यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, इंटर्नशिप आणि करियर नियोजनावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील विद्यापीठे आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या नियमांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे अमेरिकेतील उच्च शिक्षण परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी कमी आकर्षक ठरेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

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Web Title: Us visa rules stay limit 4 years for international students

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Published On: Jul 19, 2026 | 01:41 PM

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