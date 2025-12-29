Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • 2025 Is The Gamechanger For Technology Many Gadgets Ai And Robot Were Subject Of Attraction In This Year Tech News Marathi

टेक विश्वासाठी ऐतिहासिक ठरलं ‘2025’ चं वर्ष! स्लिम iPhone, AI गॅझेट्स आणि Musk चा रोबोट… प्रत्येक इनोव्हेशनने जगाला केलं थक्क

Year Ender 2025: यावर्षभरात तंत्रज्ञान क्षेत्रात अनेक मोठे बदल झाले. काही बदल तर इतके जबरदस्त होते की पाहता क्षणी सर्वजण चकित झाले. या वर्षभरात तंत्रज्ञान क्षेत्रात काय काय घडलं, याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊया.

Updated On: Dec 29, 2025 | 11:05 AM
टेक विश्वासाठी ऐतिहासिक ठरलं '2025' चं वर्ष! स्लिम iPhone, AI गॅझेट्स आणि Musk चा रोबोट… प्रत्येक इनोव्हेशनने जगाला केलं थक्क

टेक विश्वासाठी ऐतिहासिक ठरलं '2025' चं वर्ष! स्लिम iPhone, AI गॅझेट्स आणि Musk चा रोबोट… प्रत्येक इनोव्हेशनने जगाला केलं थक्क

Follow Us:
Follow Us:
  • 2025 मधील टेक क्रांतीने बदललं भविष्य!
  • 2025 मध्ये टेक जगात काय काय घडलं? वाचा सविस्तर
  • स्मार्टफोन, रोबोट आणि AI ने जगाला केलं चकित
2025 मध्ये तंत्रज्ञान विश्व खास होतं. कारण अनेक दिग्गज कंपन्यांनी मोठे बदल करत नवीन गॅझेट्स लाँच केले. यातील काही गॅझेट्सनी यूजर्सची मन जिंकली आणि त्यांची जोरदार विक्री झाली. मात्र काही गॅझेट्स फ्लॉप ठरले. यंदा एआयने जगाला वेड लावलं. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत एआयचा वापर कितीतरी पटीने अधिक वाढला. एवढंच नाही तर रोबोट्स पूर्वीपेक्षा अधिक हुशार झाले. तसेच या बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या जगात पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर देखील वाढला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जगातील इंटरनेट सेवा अधिक वेगवान झाली. त्यामुळे स्मार्टफोन आणि इतर गॅझेट्सचा वापर करणाऱ्यांचा अनुभव देखील पूर्वीपेक्षा अधिक चांगला झाला. स्मार्टफोन, आयफोन, रोबोट, एआय, स्मार्टवॉचसह इतर अनेक गॅझेट्स यावर्षी लाँच करण्यात आले.

Year Ender 2025: iPhone Air पासून Nothing Phone 3 पर्यंत… हे आहेत वर्षभरात लाँच झालेले फ्लॉप स्मार्टफोन्स

पूर्वीपेक्षा अधिक दमदार झाले स्मार्टफोन्स

टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपलने यावर्षी त्यांचा पहिला सर्वात स्लिम आयफोन लाँच केला. हा आयफोन एअर या नावाने लाँच करण्यात आला. तर स्मार्टफोन कंपनी सॅमसंगने त्यांचा पहिला ट्राय फोल्ड फोन लाँच केला. एवढंच नाही तर अनेक कंपन्यांनी एआय स्मार्टफोन्स लाँच करण्यावर देखील भर दिला. टेक कंपन्यांनी लाँच केलेल्या स्मार्टफोनचे फीचर्स पूर्वीपेक्षा अधिक प्रगत झाले. आता फोन फक्त कॉलिंग किंवा मेसेजिंगसाठी नाही तर एखाद्या एआय असिस्टंटसारखे वापरले जात आहेत. कॅमेरा क्वालिटी सुधारल्यामुळे लोकांमध्ये स्मार्टफोन फोटोग्राफीची वेगळी क्रेझ निर्माण झाली आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

एआयने बदललं लोकांच आयुष्य

चॅटजीपीटी, गुगल जेमिनी, मेटा एआयने लोकांचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं. एकेकाळी एआय म्हणजे काय हेदेखील माहिती नसणारे यूजर्स आता त्यांच्या प्रत्येक कामासाठी एआय मॉडेल्सवर अवलंबून आहेत. अगदी मेसेज लिहिणे, अभ्यास, ऑफिसची कामं, फोटो-व्हिडिओ एडिटिंग सर्व कामांसाठी एआयची मदत घेतली जात आहे. एआयमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल झाला आहे, यात काही शंकाच नाही.

एलन मस्कच्या रोबोटने जिंकली लोकांची मन

एलन मस्कच्या मालकीच्या टेस्ला कंपनीने यावर्षी ऑप्टिमस नावाचा एक रोबोट जगासमोर सादर केला. हा रोबोट अतिशय खास मानला जात आहे, कारण हा रोबोट माणसासारखा चालतो, वस्तू उचलतो आणि अनेक कामं करू शकतो. या रोबोटमध्ये टेस्लाने भविष्यातील एक झलक दाखवली आहे.

Year Ender 2025: रोलेबल लॅपटॉपपासून स्लिम आयफोनपर्यंत… यावर्षी लाँच झाले हे युनिक गॅजेट्स

इंटरनेट सेवा अधिक वेगवान झाली

जगभरातील इंटरनेट सेवा अधिक वेगवान व्हावी, यासाठी 2025 मध्ये प्रयत्न करण्यात आले. याशिवाय स्कॅम आणि सायबर गुन्हेगारांपासून लोकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी सायबर सिक्युरिटी देखील वाढवण्यात आली. लोकांमध्ये ओटीपी, पासवर्ड, एआय फसवणूक याबद्दल जागरूकता पसरवण्यात आली.

इलेक्ट्रिक गाड्यांनी लोकांना घातली भुरळ

इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किंमती कमी झाल्या आणि रेंज वाढली. त्यामुळे 2025 मध्ये इलेक्ट्रिक गाड्यांची मागणी अधिक वाढली. याशिवाय सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये फास्ट चार्जिंग देखील जोडण्यात आली.

टेक्नॉलॉजीमध्ये दिसली भविष्यातील झलक

रोबोट्स, स्मार्टफोन, एआय एवढंच घडलं का? तर नाही. स्मार्ट चष्मे, हेल्थ ट्रॅकिंग डिव्हाईस, स्मार्ट वॅक्यूम क्लीनर, स्मार्टवॉच या सर्व गॅझेट्मध्ये भविष्याची झलक पाहायला मिळाली. 2025 मध्ये असे काही बदल झाले आणि काही असे खास गॅझेट्स लाँच करण्यात आले ज्यामुळे आरोग्याची काळजी घेण्यापासून अगदी घरातील कामं करण्यापर्यंत आता तंत्रज्ञानामुळे सर्वकाही शक्य झालं आहे.

Web Title: 2025 is the gamechanger for technology many gadgets ai and robot were subject of attraction in this year tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 11:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
3

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का
4

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM