Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Turn On This Settings In Whatsapp Hackers Cannot Hack Your Whatsapp Account Know In Details Tech News Marathi

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

व्हॉट्सअ‍ॅपवर चॅटिंग करताना अनेकदा यूजर्स त्यांचा पर्सनल डेटा आणि इतर सेंसेटिव माहिती शेअर करतात. हि माहिती जर हॅकर्सच्या हाती लागली तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं. यासाठी तुम्ही काही सुरक्षा टिप्स फॉलो करू शकता.

Updated On: Jan 20, 2026 | 05:16 AM
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • WhatsApp सुरक्षित ठेवण्याचा सोपा उपाय
  • हि सेटिंग ऑन केली तर कोणालाही सिक्रेट चॅट वाचता येणार नाही
  • केवळ काही क्षणातच WhatsApp अधिक सुरक्षित करा
प्रत्येक स्मार्टफोन यूजरसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप हे सर्वात महत्त्वाचे मेसेजिंग अ‍ॅप आहे. कॉलिंग, चॅटिंगपासून अगदी फोटो, व्हिडीओ आणि महत्त्वाच्या फाईल्स शेअर करण्यापर्यंत सर्व कामांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर केला जातो. व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये आपला महत्त्वाचा डेटा असतो. अशा परिस्थितीत आपलं व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंट दर एखाद्या चुकीच्या व्यक्तीच्या हाती लागलं किंवा हॅक झालं तर तुमचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं. जर हॅकर्सनी तुमचं व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंट हॅक केलं तर तर तुमची सर्व माहिती लीक होऊ शकते. अशा परिस्थितीत तुम्ही सेटिंगमध्ये काही बदल करून तुमच्या व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंटची सुरक्षा अधिक वाढवू शकता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

डिसअपीयरिंग मेसेज- जर तुम्ही एखाद्या यूजरसोबत असा डेटा शेअर करत असाल ज्याची केवळ एकदाच गरज आहे आणि नंतर हा डेटा व्यर्थ ठरणार आहे, तर अशा परिस्थितीत तुम्ही डिसअपीयरिंग मेसेजची मदत घेऊ शकता. तुम्ही सेट केलेल्या ठरावीक वेळेनंतर हे मेसेज गायब होणार आहेत. त्यामुळे या मेसेजचा चुकीचा वापर होण्याचे धोके कमी होतात. तसेच हे मेसेज गायब झाल्यानंतर पुन्हा रिस्टोअर करणं अत्यंत कठीण होतं.

टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन इनेबल करा- तुम्ही सेटिंगमध्ये जाऊन टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन इनेबल करू शकता. इथे तुमच्या व्हॉट्सअ‍ॅप अकाऊंटला आणखी एक सुरक्षेचा स्थर प्रदान केला जातो. यामुळेच अनअथॉराइज्ड एक्सेसपासून तुमच्या अकाऊंटची सुरक्षा होते.

चॅट लॉकमुळे मिळणार आणखी प्रायव्हसी- जर तुम्हाला वाटत असेल की कोणीही तुमच्या फोनमधील चॅट्स वाचू नये तर अशावेळी तुम्ही चॅट लॉक सेटिंगची मदत घेऊ शकता. हि सेटिंग चॅटची सुरक्षा आणखी वाढवते. हे फीचर अशा लोकांसाठी मोठ्या प्रमाणात फायदेशीर ठरतं, ज्यांचा स्मार्टफोन अनेक लोकं वापरतात.

प्री ऑर्डर केला, पण फोन डिलीव्हर झालाच नाही! Trump Mobile T1 ने लावला ग्राहकांना चुना, FTC करणार संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी

रीड रिसीट डिसेबल करा- व्हॉट्सअ‍ॅपवर जेव्हा एखादा यूजर समोरील व्यक्तीने पाठवलेले मेसेज वाचतो तेव्हा मेसेज पाठवणाऱ्या व्यक्तीला तिथे ब्लू टिक दिसते. याला रीड रिसीट म्हटलं जाते. तुम्ही तुमच्या सेटिंग्जमध्ये हे डिसेबल करू शकता, ज्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपला तुमच्या अ‍ॅक्टिव्हिटी ट्रॅक करणं कठीण होईल.

ऑटोमॅटिक डाउनलोड बंद करा- अनेक लोकं व्हॉट्सअ‍ॅपवर ऑटोमॅटिक डाउनलोड इनेबल करतात. ज्यामुळे मेसेजमधील फोटो, व्हिडीओ किंवा प्रत्येक अटॅचमेंट आपोआप डाऊनलोड केली जाते. यामध्ये अनेक मालवेयर असलेल्या फाइल्स देखील डाऊनलोड होतात. यामुळे तुम्ही व्हॉट्सअ‍ॅपमधील ऑटोमॅटिक डाउनलोड बंद करू शकता. ज्यामुळे जोपर्यंत तुम्ही स्वत:हून डाऊनलोड करत नाही तोपर्यंत कोणतीही फाईल फोनमध्ये डाऊनलोड केली जाणार नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: WhatsApp वापरण्यासाठी काय लागते?

    Ans: स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन आणि एक सक्रिय मोबाइल नंबर आवश्यक असतो.

  • Que: WhatsApp वर चॅट्स सुरक्षित असतात का?

    Ans: होय. WhatsApp मध्ये End-to-End Encryption असते, त्यामुळे तुमच्या चॅट्स फक्त तुम्ही आणि समोरची व्यक्तीच वाचू शकतात.

  • Que: WhatsApp हॅक होऊ शकतो का?

    Ans: जर टू-स्टेप व्हेरिफिकेशन बंद असेल किंवा OTP कुणाला दिला तर WhatsApp हॅक होऊ शकतो. योग्य सेटिंग्सने तो सुरक्षित ठेवता येतो.

Web Title: Turn on this settings in whatsapp hackers cannot hack your whatsapp account know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 05:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर
1

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या
2

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता
3

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा
4

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

WhatsApp Update: हॅकर्सची झोप उडवा! फक्त एक सेटिंग आणि तुमचं WhatsApp अकाऊंट होईल सुरक्षित, जाणून घ्या सविस्तर

Jan 20, 2026 | 05:16 AM
Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Navarashtra Speical: कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ राजेशाही आगमन; पक्षीवैभवात लक्षणीय वाढ

Jan 20, 2026 | 02:35 AM
अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

Jan 20, 2026 | 01:15 AM
पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

पुरंदरमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विजय शिवतारे अन् संजय जगताप यांच्यात युती होणार?

Jan 20, 2026 | 12:30 AM
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM